Как отомстит Тегеран: Курбанов о том, что грозит Киеву после атаки на иранское судно
Иран официально предупредил Украину о неминуемом возмездии за обстрел своего торгового судна в акватории Каспия. Глава МИД Аббас Аракчи, комментируя ситуацию в соцсети X, возложил ответственность за случившееся на Киев, утверждая, что удар был нанесён по указанию израильской стороны.
В иранском парламенте инцидент также расценили как грубый просчёт. Глава профильного комитета Ибрагим Азизи отметил, что США и Израиль уже не раз убеждались: агрессия против Ирана не проходит безнаказанно. Жертвой атаки 25 июля стал член экипажа — взрыв на борту унёс его жизнь.
Подробнее о том, каким может быть ответ Тегерана на агрессию Киева корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
В иранском парламенте инцидент также расценили как грубый просчёт. Глава профильного комитета Ибрагим Азизи отметил, что США и Израиль уже не раз убеждались: агрессия против Ирана не проходит безнаказанно. Жертвой атаки 25 июля стал член экипажа — взрыв на борту унёс его жизнь.
Подробнее о том, каким может быть ответ Тегерана на агрессию Киева корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
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