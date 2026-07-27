https://ukraina.ru/20260727/kak-otomstit-tegeran-kurbanov-o-tom-chto-grozit-kievu-posle-ataki-na-iranskoe-sudno-1081889190.html

Как отомстит Тегеран: Курбанов о том, что грозит Киеву после атаки на иранское судно

Как отомстит Тегеран: Курбанов о том, что грозит Киеву после атаки на иранское судно - 27.07.2026 Украина.ру

Как отомстит Тегеран: Курбанов о том, что грозит Киеву после атаки на иранское судно

Иран официально предупредил Украину о неминуемом возмездии за обстрел своего торгового судна в акватории Каспия. Глава МИД Аббас Аракчи, комментируя ситуацию в... Украина.ру, 27.07.2026

2026-07-27T15:16

2026-07-27T15:16

2026-07-27T15:16

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Иран официально предупредил Украину о неминуемом возмездии за обстрел своего торгового судна в акватории Каспия. Глава МИД Аббас Аракчи, комментируя ситуацию в соцсети X, возложил ответственность за случившееся на Киев, утверждая, что удар был нанесён по указанию израильской стороны.В иранском парламенте инцидент также расценили как грубый просчёт. Глава профильного комитета Ибрагим Азизи отметил, что США и Израиль уже не раз убеждались: агрессия против Ирана не проходит безнаказанно. Жертвой атаки 25 июля стал член экипажа — взрыв на борту унёс его жизнь.Подробнее о том, каким может быть ответ Тегерана на агрессию Киева корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

киев

тегеран

иран

израиль

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