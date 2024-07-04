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Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ

Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру

Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ

Военная помощь от партнеров слишком медленно поступает на Украину из-за чего сегодня в Вооруженных силах страны есть 14 неукомплектованных оружием бригад. Об этом 4 июля заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg

2024-07-04T13:59

2024-07-04T13:59

2024-07-04T14:05

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Комментируя обстановку на фронте, он отказался назвать ее тупиковой, однако если бы Киев получил больше оружия продвижение ВСУ развивалось бы интенсивнее, полагает Зеленский."У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных. У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить. Но они идут, к сожалению, медленно", – пожаловался Зеленский.По его словам, ВСУ должны защитить то, что имеют, но при "желании и инструментах" союзников, наступление возможно. "Мы хотим соответствующие контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", – констатировал Зеленский. Ранее в этот же день аналитики американского института изучения войны (ISW) сообщали, что Вооруженные силы Украины больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе, и на сегодня по меньшей мере десять новых бригад останутся без вооружения из-за задержки военной помощи от киевских партнеров.Какими могут быть направления возможного наступления ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240628/1055877226.html

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новости, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, военная помощь, военная техника