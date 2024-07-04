Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ
13:59 04.07.2024 (обновлено: 14:05 04.07.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Военная помощь от партнеров слишком медленно поступает на Украину из-за чего сегодня в Вооруженных силах страны есть 14 неукомплектованных оружием бригад. Об этом 4 июля заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg
Комментируя обстановку на фронте, он отказался назвать ее тупиковой, однако если бы Киев получил больше оружия продвижение ВСУ развивалось бы интенсивнее, полагает Зеленский.
"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных. У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить. Но они идут, к сожалению, медленно", – пожаловался Зеленский.
По его словам, ВСУ должны защитить то, что имеют, но при "желании и инструментах" союзников, наступление возможно.
"Мы хотим соответствующие контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", – констатировал Зеленский.
Ранее в этот же день аналитики американского института изучения войны (ISW) сообщали, что Вооруженные силы Украины больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе, и на сегодня по меньшей мере десять новых бригад останутся без вооружения из-за задержки военной помощи от киевских партнеров.
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