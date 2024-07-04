Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
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Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ
Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ
Военная помощь от партнеров слишком медленно поступает на Украину из-за чего сегодня в Вооруженных силах страны есть 14 неукомплектованных оружием бригад. Об этом 4 июля заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg 
2024-07-04T13:59
2024-07-04T14:05
новости
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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военная помощь
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Комментируя обстановку на фронте, он отказался назвать ее тупиковой, однако если бы Киев получил больше оружия продвижение ВСУ развивалось бы интенсивнее, полагает Зеленский."У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных. У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить. Но они идут, к сожалению, медленно", – пожаловался Зеленский.По его словам, ВСУ должны защитить то, что имеют, но при "желании и инструментах" союзников, наступление возможно. "Мы хотим соответствующие контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", – констатировал Зеленский. Ранее в этот же день аналитики американского института изучения войны (ISW) сообщали, что Вооруженные силы Украины больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе, и на сегодня по меньшей мере десять новых бригад останутся без вооружения из-за задержки военной помощи от киевских партнеров.Какими могут быть направления возможного наступления ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, военная помощь, военная техника

Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ

13:59 04.07.2024 (обновлено: 14:05 04.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Военная помощь от партнеров слишком медленно поступает на Украину из-за чего сегодня в Вооруженных силах страны есть 14 неукомплектованных оружием бригад. Об этом 4 июля заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg 
Комментируя обстановку на фронте, он отказался назвать ее тупиковой, однако если бы Киев получил больше оружия продвижение ВСУ развивалось бы интенсивнее, полагает Зеленский.
"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных. У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить. Но они идут, к сожалению, медленно", – пожаловался Зеленский.
По его словам, ВСУ должны защитить то, что имеют, но при "желании и инструментах" союзников, наступление возможно.

"Мы хотим соответствующие контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", – констатировал Зеленский.

Ранее в этот же день аналитики американского института изучения войны (ISW) сообщали, что Вооруженные силы Украины больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе, и на сегодня по меньшей мере десять новых бригад останутся без вооружения из-за задержки военной помощи от киевских партнеров.
Какими могут быть направления возможного наступления ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
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