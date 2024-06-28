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Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ

Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру

Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ

Украинские военные попытаются осуществить наступательные действия на трех направлениях: Крым, Запорожская область и район Харькова. Таким мнением поделился военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру

2024-06-28T05:20

2024-06-28T05:20

2024-06-28T05:20

наступление

новости

крым

энергодар

запорожская область

алексей живов

вооруженные силы украины

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По его словам, поступает информация, что на Запорожском направлении (от Энергодара и до границ с ДНР) ВСУ планируют наступательные действия."Противник может внезапно начать применять авиационную компоненту в виде истребителей F-16 с различными типами боеприпасов. Напомню, что у ВСУ появилось немалое количество планирующих бомб AASM Hammer французского производства. <...>. Если у противника внезапно для нас появится достаточное количество авиационных носителей, крылатых ракет и подобных бомб, они попробуют наступать по натовским лекалам: завоевать господство в воздухе, нанести огневое поражение авиационной техникой, а потом начать сухопутное продвижение на тех или иных направлениях", - сказал обозреватель.Он добавил, что в Харьковской области у противника фиксируется огромное количество ресурсов и резервов.Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.

крым

энергодар

запорожская область

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наступление, новости, крым, энергодар, запорожская область, алексей живов, вооруженные силы украины