Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ
Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру
Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ
Украинские военные попытаются осуществить наступательные действия на трех направлениях: Крым, Запорожская область и район Харькова. Таким мнением поделился военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
2024-06-28T05:20
2024-06-28T05:20
наступление
новости
крым
энергодар
запорожская область
алексей живов
вооруженные силы украины
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По его словам, поступает информация, что на Запорожском направлении (от Энергодара и до границ с ДНР) ВСУ планируют наступательные действия."Противник может внезапно начать применять авиационную компоненту в виде истребителей F-16 с различными типами боеприпасов. Напомню, что у ВСУ появилось немалое количество планирующих бомб AASM Hammer французского производства. &lt;...&gt;. Если у противника внезапно для нас появится достаточное количество авиационных носителей, крылатых ракет и подобных бомб, они попробуют наступать по натовским лекалам: завоевать господство в воздухе, нанести огневое поражение авиационной техникой, а потом начать сухопутное продвижение на тех или иных направлениях", - сказал обозреватель.Он добавил, что в Харьковской области у противника фиксируется огромное количество ресурсов и резервов.Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
крым
энергодар
запорожская область
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наступление, новости, крым, энергодар, запорожская область, алексей живов, вооруженные силы украины
наступление, Новости, Крым, Энергодар, Запорожская область, Алексей Живов, Вооруженные силы Украины

Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ

05:20 28.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военные попытаются осуществить наступательные действия на трех направлениях: Крым, Запорожская область и район Харькова. Таким мнением поделился военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
По его словам, поступает информация, что на Запорожском направлении (от Энергодара и до границ с ДНР) ВСУ планируют наступательные действия.
"Противник может внезапно начать применять авиационную компоненту в виде истребителей F-16 с различными типами боеприпасов. Напомню, что у ВСУ появилось немалое количество планирующих бомб AASM Hammer французского производства. <...>. Если у противника внезапно для нас появится достаточное количество авиационных носителей, крылатых ракет и подобных бомб, они попробуют наступать по натовским лекалам: завоевать господство в воздухе, нанести огневое поражение авиационной техникой, а потом начать сухопутное продвижение на тех или иных направлениях", - сказал обозреватель.
Он добавил, что в Харьковской области у противника фиксируется огромное количество ресурсов и резервов.

"Отдельно хотел бы сказать, что весьма вероятна попытка противника нанести авиационные удары по Республике Крым и городу Севастополю. Все эти удары по нашим военным аэродромам, радарам и системам ПВО нацелены на то, чтобы позволить их авиации работать по Крыму с территории Польши или Румынии. Формально их будут выдавать за украинские самолеты. Но фактически это будет натовская авиация, которая будет взлетать с территории стран НАТО", - предупредил Живов.

Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
 
наступлениеНовостиКрымЭнергодарЗапорожская областьАлексей ЖивовВооруженные силы Украины
 
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