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Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ
Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ - 28.06.2024 Украина.ру
Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ
Украинские военные попытаются осуществить наступательные действия на трех направлениях: Крым, Запорожская область и район Харькова. Таким мнением поделился военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
2024-06-28T05:20
2024-06-28T05:20
2024-06-28T05:20
наступление
новости
крым
энергодар
запорожская область
алексей живов
вооруженные силы украины
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По его словам, поступает информация, что на Запорожском направлении (от Энергодара и до границ с ДНР) ВСУ планируют наступательные действия."Противник может внезапно начать применять авиационную компоненту в виде истребителей F-16 с различными типами боеприпасов. Напомню, что у ВСУ появилось немалое количество планирующих бомб AASM Hammer французского производства. <...>. Если у противника внезапно для нас появится достаточное количество авиационных носителей, крылатых ракет и подобных бомб, они попробуют наступать по натовским лекалам: завоевать господство в воздухе, нанести огневое поражение авиационной техникой, а потом начать сухопутное продвижение на тех или иных направлениях", - сказал обозреватель.Он добавил, что в Харьковской области у противника фиксируется огромное количество ресурсов и резервов.Подробнее о возможном наступлении ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
крым
энергодар
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
наступление, новости, крым, энергодар, запорожская область, алексей живов, вооруженные силы украины
наступление, Новости, Крым, Энергодар, Запорожская область, Алексей Живов, Вооруженные силы Украины
Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ
Украинские военные попытаются осуществить наступательные действия на трех направлениях: Крым, Запорожская область и район Харькова. Таким мнением поделился военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
По его словам, поступает информация, что на Запорожском направлении (от Энергодара и до границ с ДНР) ВСУ планируют наступательные действия.
"Противник может внезапно начать применять авиационную компоненту в виде истребителей F-16 с различными типами боеприпасов. Напомню, что у ВСУ появилось немалое количество планирующих бомб AASM Hammer французского производства. <...>. Если у противника внезапно для нас появится достаточное количество авиационных носителей, крылатых ракет и подобных бомб, они попробуют наступать по натовским лекалам: завоевать господство в воздухе, нанести огневое поражение авиационной техникой, а потом начать сухопутное продвижение на тех или иных направлениях", - сказал обозреватель.
Он добавил, что в Харьковской области у противника фиксируется огромное количество ресурсов и резервов.
"Отдельно хотел бы сказать, что весьма вероятна попытка противника нанести авиационные удары по Республике Крым и городу Севастополю. Все эти удары по нашим военным аэродромам, радарам и системам ПВО нацелены на то, чтобы позволить их авиации работать по Крыму с территории Польши или Румынии. Формально их будут выдавать за украинские самолеты. Но фактически это будет натовская авиация, которая будет взлетать с территории стран НАТО", - предупредил Живов.