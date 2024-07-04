"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба" - 04.07.2024 Украина.ру
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"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"
"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба" - 04.07.2024 Украина.ру
"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"
Из-за того, что украинские военные используют ретрансляторы или дроны-матки в большом количестве, их FPV-дроны представляют серьезные проблемы. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-07-04T03:40
2024-07-04T03:40
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По мнению эксперта, сейчас российской армии больше всего в техническом отношении необходимо насытить фронт противодроновым оборудованием и научить им пользоваться личный состав ВС РФ.В этом случае российские войска смогут вести наступление, подавляя и сбивая украинские БПЛА. Если российские военные смогут сбросить противника с малого неба, воевать будет гораздо легче, добавил историк.У Украины есть операторы БПЛА чуть ли не в каждой роте. Либо их этой роте придают, либо они по новому штатному расписанию включаются в штат роты. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, дроны, всу, бпла, "ланцет", сво, беспилотники, вс рф
Новости, Россия, Украина, дроны, ВСУ, БПЛА, "Ланцет", СВО, беспилотники, ВС РФ

"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"

03:40 04.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Из-за того, что украинские военные используют ретрансляторы или дроны-матки в большом количестве, их FPV-дроны представляют серьезные проблемы. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, сейчас российской армии больше всего в техническом отношении необходимо насытить фронт противодроновым оборудованием и научить им пользоваться личный состав ВС РФ.
В этом случае российские войска смогут вести наступление, подавляя и сбивая украинские БПЛА. Если российские военные смогут сбросить противника с малого неба, воевать будет гораздо легче, добавил историк.

"Благодаря "Ланцетам" мы имеем серьезное преимущество для работы по противнику в тылу, но непосредственно не на ЛБС. А из-за того, что ВСУ используют ретрансляторы или дроны-матки в большом количестве, их fpv-дроны представляют для нас серьезные проблемы", - отметил Поликарпов.

У Украины есть операторы БПЛА чуть ли не в каждой роте. Либо их этой роте придают, либо они по новому штатному расписанию включаются в штат роты. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
Ярослав Нилов интервью
2 июля, 10:57
Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя нашим ноу-хау уходить за границу. Кроме того, в государстве должно быть одинаковое отношение к ветеранам всех боевых действий
 
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