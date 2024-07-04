https://ukraina.ru/20240704/1056019807.html

"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"

"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба" - 04.07.2024 Украина.ру

"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"

Из-за того, что украинские военные используют ретрансляторы или дроны-матки в большом количестве, их FPV-дроны представляют серьезные проблемы. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-04T03:40

2024-07-04T03:40

2024-07-04T03:40

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По мнению эксперта, сейчас российской армии больше всего в техническом отношении необходимо насытить фронт противодроновым оборудованием и научить им пользоваться личный состав ВС РФ.В этом случае российские войска смогут вести наступление, подавляя и сбивая украинские БПЛА. Если российские военные смогут сбросить противника с малого неба, воевать будет гораздо легче, добавил историк.У Украины есть операторы БПЛА чуть ли не в каждой роте. Либо их этой роте придают, либо они по новому штатному расписанию включаются в штат роты. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

https://ukraina.ru/20240702/1055989222.html

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новости, россия, украина, дроны, всу, бпла, "ланцет", сво, беспилотники, вс рф