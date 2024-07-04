"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Из-за того, что украинские военные используют ретрансляторы или дроны-матки в большом количестве, их FPV-дроны представляют серьезные проблемы. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, сейчас российской армии больше всего в техническом отношении необходимо насытить фронт противодроновым оборудованием и научить им пользоваться личный состав ВС РФ.
В этом случае российские войска смогут вести наступление, подавляя и сбивая украинские БПЛА. Если российские военные смогут сбросить противника с малого неба, воевать будет гораздо легче, добавил историк.
"Благодаря "Ланцетам" мы имеем серьезное преимущество для работы по противнику в тылу, но непосредственно не на ЛБС. А из-за того, что ВСУ используют ретрансляторы или дроны-матки в большом количестве, их fpv-дроны представляют для нас серьезные проблемы", - отметил Поликарпов.
У Украины есть операторы БПЛА чуть ли не в каждой роте. Либо их этой роте придают, либо они по новому штатному расписанию включаются в штат роты. Но никакого особого рода войск из операторов дронов у ВСУ нет, резюмировал собеседник издания.
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