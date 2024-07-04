Эксперт раскрыл, сколько солдат ВСУ находятся на ЛБС и смогут ли F-16 дать Киеву господство в воздухе - 04.07.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, сколько солдат ВСУ находятся на ЛБС и смогут ли F-16 дать Киеву господство в воздухе
Эксперт раскрыл, сколько солдат ВСУ находятся на ЛБС и смогут ли F-16 дать Киеву господство в воздухе - 04.07.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, сколько солдат ВСУ находятся на ЛБС и смогут ли F-16 дать Киеву господство в воздухе
Даже если Украине передадут 70 или 80 истребителей F-16, это не значит, что она сразу же получит превосходство в воздухе. Это лишь инструмент борьбы за господство в небе, который еще нужно уметь применять. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-04T03:20
2024-07-04T03:20
новости
россия
украина
алексей анпилогов
f-16
авиация
пво
сво
всу
украинская армия
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Президент Росси Владимир Путин сказал, что в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военнослужащих. При этом общая численность ВСУ на ЛБС сейчас оценивается в 500 тысяч человек, рассказал эксперт.Поэтому сейчас не стоит ожидать нового украинского наступления, потому что оно не обеспечено ресурсами. Даже если Киеву передадут 70 или 80 истребителей F-16, это не значит, что ВСУ сразу же получат превосходство в воздухе, добавил он.Сейчас Генштаб крайне аккуратно вводит в бой резервы. Россия не идет по пути Украины, которая безумно сожгла резервы в боях за посадки вокруг Работино. Тогда на небольшом пятачке пятачке в 10 на 10 километров ВС РФ уничтожили четыре бригады ВСУ, отметил он."Даже в наш прорыв под Очеретино, в который вроде как должна была вкатиться танковая армия, она не вкатилась. Пока идет медленное прогрызание вражеской обороны", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
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новости, россия, украина, алексей анпилогов, f-16, авиация, пво, сво, всу, украинская армия, работино, резервы, вс рф, генштаб
Новости, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, F-16, авиация, ПВО, СВО, ВСУ, украинская армия, Работино, резервы, ВС РФ, Генштаб

Эксперт раскрыл, сколько солдат ВСУ находятся на ЛБС и смогут ли F-16 дать Киеву господство в воздухе

03:20 04.07.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Даже если Украине передадут 70 или 80 истребителей F-16, это не значит, что она сразу же получит превосходство в воздухе. Это лишь инструмент борьбы за господство в небе, который еще нужно уметь применять. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Президент Росси Владимир Путин сказал, что в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военнослужащих. При этом общая численность ВСУ на ЛБС сейчас оценивается в 500 тысяч человек, рассказал эксперт.
Поэтому сейчас не стоит ожидать нового украинского наступления, потому что оно не обеспечено ресурсами. Даже если Киеву передадут 70 или 80 истребителей F-16, это не значит, что ВСУ сразу же получат превосходство в воздухе, добавил он.
"Это лишь инструмент борьбы за господство в воздухе, который еще нужно уметь применять. За украинскими пилотами пока еще нет никаких побед в воздушных боях. Наши самолеты в основном сбивает украинская ПВО", - отметил Анпилогов.
Сейчас Генштаб крайне аккуратно вводит в бой резервы. Россия не идет по пути Украины, которая безумно сожгла резервы в боях за посадки вокруг Работино. Тогда на небольшом пятачке пятачке в 10 на 10 километров ВС РФ уничтожили четыре бригады ВСУ, отметил он.
"Даже в наш прорыв под Очеретино, в который вроде как должна была вкатиться танковая армия, она не вкатилась. Пока идет медленное прогрызание вражеской обороны", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
Кирилл Аверьянов-Минский интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
2 июля, 05:46
Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.
 
НовостиРоссияУкраинаАлексей АнпилоговF-16авиацияПВОСВОВСУукраинская армияРаботинорезервыВС РФГенштаб
 
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