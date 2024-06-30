Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский - 30.06.2024 Украина.ру
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Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский
Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский - 30.06.2024 Украина.ру
Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский
Вхождение Украины в военный союз станет фактором и гарантией безопасности и для России, поскольку Североатлантический альянс – "это справедливость", заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Inquirer
2024-06-30T17:50
2024-06-30T17:52
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После завершения боевых действий НАТО гарантирует "справедливый ответ" и сатисфакцию населению, потерявшему в ходе боевых действий родных и близких, полагает Зеленский.Несмотря на такие убедительные аргументы, Украину пока не видят в составе альянса, напомнил нелегитимный. Одним из главных условий завершения российской спецоперации изначально был отказ Киева от стремления войти в Североатлантический альянс. Украинская сторона не согласовала этот пункт в 2022 году, указав, что путь в НАТО прописан в Конституции страны. Лидеры военного союза неоднократно заявляли, что пока на Украине идут боевые действия, ни о каком членстве не может идти речи. Изменит ли политику НАТО друг Украины, новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте читайте в материале автора Украина.ру Сергея Зуева.
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новости, владимир зеленский, нато, украина, россия, владимир путин, европа, сво
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Россия, Владимир Путин, Европа, СВО

Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский

17:50 30.06.2024 (обновлено: 17:52 30.06.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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Вхождение Украины в военный союз станет фактором и гарантией безопасности и для России, поскольку Североатлантический альянс – "это справедливость", заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Inquirer

"То, чего боятся некоторые наши партнеры и в Штатах, и в Европе – это членство Украины в НАТО. Безопасность – союз безопасности в НАТО: он не только для Украины. Если честно, то это – безопасность и для России", сказал он.

После завершения боевых действий НАТО гарантирует "справедливый ответ" и сатисфакцию населению, потерявшему в ходе боевых действий родных и близких, полагает Зеленский.

"Чтобы люди получили справедливый ответ, чтобы были суды, чтобы были приговоры, и чтобы мир не боялся, что (Владимир – Ред.) Путин снова вернется, нужно, чтобы была справедливость. А справедливость - и в союзе безопасности, и в НАТО. И то, что Украина в НАТО – это будет безопасностью и для России", – добавил он.

Несмотря на такие убедительные аргументы, Украину пока не видят в составе альянса, напомнил нелегитимный.
Одним из главных условий завершения российской спецоперации изначально был отказ Киева от стремления войти в Североатлантический альянс. Украинская сторона не согласовала этот пункт в 2022 году, указав, что путь в НАТО прописан в Конституции страны. Лидеры военного союза неоднократно заявляли, что пока на Украине идут боевые действия, ни о каком членстве не может идти речи.
Изменит ли политику НАТО друг Украины, новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте читайте в материале автора Украина.ру Сергея Зуева.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
10:31
"Правила" НАТО и киевский режимОбозреватель Newsweek Дэниел Дкепетрис утверждает, что НАТО “не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды”. Логика этого утверждения опирается на естественное нежелание стран-членов НАТО (не считая прибалтийких самоубийц) воевать с Россией.
 
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