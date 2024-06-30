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Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский

Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский - 30.06.2024 Украина.ру

Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский

Вхождение Украины в военный союз станет фактором и гарантией безопасности и для России, поскольку Североатлантический альянс – "это справедливость", заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Inquirer

2024-06-30T17:50

2024-06-30T17:50

2024-06-30T17:52

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После завершения боевых действий НАТО гарантирует "справедливый ответ" и сатисфакцию населению, потерявшему в ходе боевых действий родных и близких, полагает Зеленский.Несмотря на такие убедительные аргументы, Украину пока не видят в составе альянса, напомнил нелегитимный. Одним из главных условий завершения российской спецоперации изначально был отказ Киева от стремления войти в Североатлантический альянс. Украинская сторона не согласовала этот пункт в 2022 году, указав, что путь в НАТО прописан в Конституции страны. Лидеры военного союза неоднократно заявляли, что пока на Украине идут боевые действия, ни о каком членстве не может идти речи. Изменит ли политику НАТО друг Украины, новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте читайте в материале автора Украина.ру Сергея Зуева.

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новости, владимир зеленский, нато, украина, россия, владимир путин, европа, сво