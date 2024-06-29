https://ukraina.ru/20240629/1055946592.html

Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня

Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня - 29.06.2024 Украина.ру

Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня

В результате удара украинского дрона в Курской области погибли пять человек. В Севастополе работают системы ПВО

2024-06-29T09:42

2024-06-29T09:42

2024-06-29T09:42

эксклюзив

хроники

михаил развожаев

курская область

севастополь

украина

михаил подоляк

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049643292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a766b542f0ecf296eae3df5061745383.jpg

О трагедии в регионе сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов."Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - рассказал Смирнов.Утром 29 июня Минобороны России сообщило об отражении атак беспилотников с Украины на регионы РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БпЛА над территорией Тверской области, 1 БпЛА над территорией Брянской области, 1 БпЛА над территорией Белгородской области и два БпЛА над территорией Республики Крым", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Таким образом, Украина продолжает террор против мирных жителей приграничных и не только регионов России.При этом участились случаи залёта украинских беспилотников и на территорию Белоруссию. Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресёк нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принуждён к посадке в 150 метрах от государственной границы."На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - сообщали белорусские пограничники.Кроме того, накануне, на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств."Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Органами пограничной службы во взаимодействии с министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.На самой Украине тем временем активно развивают производство дронов. Руководство государство активно пропагандирует и способствует в т.ч. кустарному - "гаражному" - производству дронов.Атака на СевастопольВ 08:56 губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. Спустя 11 минут он заявил о работе ПВО."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - указал Развожаев.В 09:34 он сообщил об отбое воздушной тревоги.Менее, чем за неделю до этого, 23 июня, Украина нанесла удар ракетами с кассетными боеголовками по пляжу "Учкуевка", в результате чего погибли два ребёнка и два взрослых, а 153 человека получили ранения.Утром 29 июня в пресс-службе МЧС России рассказали, что при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе нашли и уничтожили четыре кассетных суббоеприпаса."Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" после ракетного удара. За время обследования акватории найдено четыре неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения", — уточнили в ведомстве.Водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.Кроме того, утром 29 июня РИА Новости опубликовало репортаж из Севастополя, в котором жители дачного общества "Сосновая роща" в Севастополе рассказали, что из-за упавших осколков ракеты, атаковавшей пляж 23 июня, загорелся лес и его тушили "всем миром".СНТ "Сосновая роща" находится рядом с пляжем "Учкуевка" в Севастополе. Как рассказали РИА Новости дачники, они тоже ощутили на себе последствия воскресного ракетного удара."Осколки попадали на участке, у одних соседей посекло машину, у других трава во дворе загорелась. Помогала им тушить", - вспомнила одна из дачниц.Сильнее всего от попадания обломков ракеты пострадал двухэтажный коттедж на одной из улиц, ведущих к морю: почти полностью сгорела крыша, повреждены окна. Чуть подальше между улицами расположена небольшая сосновая роща, трава здесь полностью выгорела."Тушили все вместе. Кто вёдра таскал, кто шланги с водой, кто лопатой засыпал. Быстро вместе справились, ведь могло перекинуться и на дома", - рассказал пенсионер Владимир Иванович, закрашивая забор, в который тоже попали осколки.Его соседка Раиса Андреевна рассказала, что место пожара осмотрели сотрудники МЧС и полиции и они предупредили местных жителей, чтобы те не ходили по пепелищу: здесь могут оставаться ещё осколки.Рядом с СНТ стоят несколько новых пятиэтажек. Жительница одной из них рассказала РИА Новости, что во время ракетного удара осколки долетели и до них."Я дома была, мы легли на пол в коридоре. Но бог миловал, все живы. Только угол дома немного задело. А у соседнего, говорят, что окна были повреждены", - сообщила пенсионерка.На Украине после террористической атаки советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных жителей в Крыму нет, а есть "гражданские оккупанты". Тем самым спикер украинской власти де-факто оправдал удары по мирным жителям.

https://ukraina.ru/20240628/1055943519.html

https://ukraina.ru/20240628/1055933500.html

https://ukraina.ru/20240628/1055895180.html

курская область

севастополь

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, михаил развожаев, курская область, севастополь, украина, михаил подоляк, офис президента