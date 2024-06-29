Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня - 29.06.2024 Украина.ру
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Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня
Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня - 29.06.2024 Украина.ру
Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня
В результате удара украинского дрона в Курской области погибли пять человек. В Севастополе работают системы ПВО
2024-06-29T09:42
2024-06-29T09:42
эксклюзив
хроники
михаил развожаев
курская область
севастополь
украина
михаил подоляк
офис президента
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О трагедии в регионе сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов."Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - рассказал Смирнов.Утром 29 июня Минобороны России сообщило об отражении атак беспилотников с Украины на регионы РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БпЛА над территорией Тверской области, 1 БпЛА над территорией Брянской области, 1 БпЛА над территорией Белгородской области и два БпЛА над территорией Республики Крым", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Таким образом, Украина продолжает террор против мирных жителей приграничных и не только регионов России.При этом участились случаи залёта украинских беспилотников и на территорию Белоруссию. Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресёк нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принуждён к посадке в 150 метрах от государственной границы."На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - сообщали белорусские пограничники.Кроме того, накануне, на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств."Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Органами пограничной службы во взаимодействии с министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.На самой Украине тем временем активно развивают производство дронов. Руководство государство активно пропагандирует и способствует в т.ч. кустарному - "гаражному" - производству дронов.Атака на СевастопольВ 08:56 губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. Спустя 11 минут он заявил о работе ПВО."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - указал Развожаев.В 09:34 он сообщил об отбое воздушной тревоги.Менее, чем за неделю до этого, 23 июня, Украина нанесла удар ракетами с кассетными боеголовками по пляжу "Учкуевка", в результате чего погибли два ребёнка и два взрослых, а 153 человека получили ранения.Утром 29 июня в пресс-службе МЧС России рассказали, что при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе нашли и уничтожили четыре кассетных суббоеприпаса."Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" после ракетного удара. За время обследования акватории найдено четыре неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения", — уточнили в ведомстве.Водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.Кроме того, утром 29 июня РИА Новости опубликовало репортаж из Севастополя, в котором жители дачного общества "Сосновая роща" в Севастополе рассказали, что из-за упавших осколков ракеты, атаковавшей пляж 23 июня, загорелся лес и его тушили "всем миром".СНТ "Сосновая роща" находится рядом с пляжем "Учкуевка" в Севастополе. Как рассказали РИА Новости дачники, они тоже ощутили на себе последствия воскресного ракетного удара."Осколки попадали на участке, у одних соседей посекло машину, у других трава во дворе загорелась. Помогала им тушить", - вспомнила одна из дачниц.Сильнее всего от попадания обломков ракеты пострадал двухэтажный коттедж на одной из улиц, ведущих к морю: почти полностью сгорела крыша, повреждены окна. Чуть подальше между улицами расположена небольшая сосновая роща, трава здесь полностью выгорела."Тушили все вместе. Кто вёдра таскал, кто шланги с водой, кто лопатой засыпал. Быстро вместе справились, ведь могло перекинуться и на дома", - рассказал пенсионер Владимир Иванович, закрашивая забор, в который тоже попали осколки.Его соседка Раиса Андреевна рассказала, что место пожара осмотрели сотрудники МЧС и полиции и они предупредили местных жителей, чтобы те не ходили по пепелищу: здесь могут оставаться ещё осколки.Рядом с СНТ стоят несколько новых пятиэтажек. Жительница одной из них рассказала РИА Новости, что во время ракетного удара осколки долетели и до них."Я дома была, мы легли на пол в коридоре. Но бог миловал, все живы. Только угол дома немного задело. А у соседнего, говорят, что окна были повреждены", - сообщила пенсионерка.На Украине после террористической атаки советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных жителей в Крыму нет, а есть "гражданские оккупанты". Тем самым спикер украинской власти де-факто оправдал удары по мирным жителям.
https://ukraina.ru/20240628/1055943519.html
https://ukraina.ru/20240628/1055933500.html
https://ukraina.ru/20240628/1055895180.html
курская область
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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эксклюзив, хроники, михаил развожаев, курская область, севастополь, украина, михаил подоляк, офис президента
Эксклюзив, Хроники, Михаил Развожаев, Курская область, Севастополь, Украина, Михаил Подоляк, Офис президента

Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня

09:42 29.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В результате удара украинского дрона в Курской области погибли пять человек. В Севастополе работают системы ПВО
О трагедии в регионе сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - рассказал Смирнов.
Утром 29 июня Минобороны России сообщило об отражении атак беспилотников с Украины на регионы РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БпЛА над территорией Тверской области, 1 БпЛА над территорией Брянской области, 1 БпЛА над территорией Белгородской области и два БпЛА над территорией Республики Крым", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.
Таким образом, Украина продолжает террор против мирных жителей приграничных и не только регионов России.
Открытие полноформатных отделений Сбера в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Вчера, 18:43
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При этом участились случаи залёта украинских беспилотников и на территорию Белоруссию. Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресёк нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принуждён к посадке в 150 метрах от государственной границы.
"На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - сообщали белорусские пограничники.
Кроме того, накануне, на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.
"Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Органами пограничной службы во взаимодействии с министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.
На самой Украине тем временем активно развивают производство дронов. Руководство государство активно пропагандирует и способствует в т.ч. кустарному - "гаражному" - производству дронов.
содержание схрона в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Вчера, 13:00
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Атака на Севастополь
В 08:56 губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. Спустя 11 минут он заявил о работе ПВО.
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - указал Развожаев.
В 09:34 он сообщил об отбое воздушной тревоги.
Менее, чем за неделю до этого, 23 июня, Украина нанесла удар ракетами с кассетными боеголовками по пляжу "Учкуевка", в результате чего погибли два ребёнка и два взрослых, а 153 человека получили ранения.
Утром 29 июня в пресс-службе МЧС России рассказали, что при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе нашли и уничтожили четыре кассетных суббоеприпаса.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" после ракетного удара. За время обследования акватории найдено четыре неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения", — уточнили в ведомстве.
Водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.
Вчера, 09:37
Обыск у "серого кардинала", налёт БПЛА. Главное на Украине на утро 28 июняУ бывшего замглавы Офиса президента Украины, куратора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко прошёл обыск. Украина атаковала территорию Россию при помощи беспилотников
Кроме того, утром 29 июня РИА Новости опубликовало репортаж из Севастополя, в котором жители дачного общества "Сосновая роща" в Севастополе рассказали, что из-за упавших осколков ракеты, атаковавшей пляж 23 июня, загорелся лес и его тушили "всем миром".
СНТ "Сосновая роща" находится рядом с пляжем "Учкуевка" в Севастополе. Как рассказали РИА Новости дачники, они тоже ощутили на себе последствия воскресного ракетного удара.
"Осколки попадали на участке, у одних соседей посекло машину, у других трава во дворе загорелась. Помогала им тушить", - вспомнила одна из дачниц.
Сильнее всего от попадания обломков ракеты пострадал двухэтажный коттедж на одной из улиц, ведущих к морю: почти полностью сгорела крыша, повреждены окна. Чуть подальше между улицами расположена небольшая сосновая роща, трава здесь полностью выгорела.
"Тушили все вместе. Кто вёдра таскал, кто шланги с водой, кто лопатой засыпал. Быстро вместе справились, ведь могло перекинуться и на дома", - рассказал пенсионер Владимир Иванович, закрашивая забор, в который тоже попали осколки.
Его соседка Раиса Андреевна рассказала, что место пожара осмотрели сотрудники МЧС и полиции и они предупредили местных жителей, чтобы те не ходили по пепелищу: здесь могут оставаться ещё осколки.
Рядом с СНТ стоят несколько новых пятиэтажек. Жительница одной из них рассказала РИА Новости, что во время ракетного удара осколки долетели и до них.
"Я дома была, мы легли на пол в коридоре. Но бог миловал, все живы. Только угол дома немного задело. А у соседнего, говорят, что окна были повреждены", - сообщила пенсионерка.
На Украине после террористической атаки советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных жителей в Крыму нет, а есть "гражданские оккупанты". Тем самым спикер украинской власти де-факто оправдал удары по мирным жителям.
 
ЭксклюзивХроникиМихаил РазвожаевКурская областьСевастопольУкраинаМихаил ПодолякОфис президента
 
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