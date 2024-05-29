Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море - 29.05.2024 Украина.ру
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Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море
Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море - 29.05.2024 Украина.ру
Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море
Под разными предлогами западные союзники хотят перекрыть России выход из Балтийского моря. Но Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в море для всех девяти натовских государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-05-29T05:00
2024-05-29T05:00
новости
россия
балтийское море
флот
финляндия
нато
страны балтии
вкс
союзное государство
белоруссия
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Ранее из Финляндии прозвучали призывы перекрыть Балтийское море для якобы незаконных танкеров, перевозящих российскую нефть или сжиженный газ. К таким угрозам России следует относиться с большим вниманием. В особенности к срокам и масштабам их реализации, рассказал эксперт.После таких действий напрашивается однозначный и тревожный вывод: НАТО готовится к большой и многоплановой войне против России и Белоруссии, добавил политолог.Под разными предлогами западные союзники стремятся "перекрыть России выход из Балтийского моря", чтобы превратить его не в зону мира, а в "натовское озеро", подчеркнул он.Но представители Альянса должны твердо усвоить, что Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в Балтийское море для всех девяти натовских государств, причем в обоих направлениях, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, почему Москва не переходит черту ядерной эскалации, но уже подходит к ней можно прочитать в интервью Василия Ющука: Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
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россия
балтийское море
финляндия
страны балтии
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новости, россия, балтийское море, флот, финляндия, нато, страны балтии, вкс, союзное государство, белоруссия, война, сша
Новости, Россия, Балтийское море, флот, Финляндия, НАТО, страны Балтии, ВКС, Союзное государство, Белоруссия, война, США

Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море

05:00 29.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Под разными предлогами западные союзники хотят перекрыть России выход из Балтийского моря. Но Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в море для всех девяти натовских государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Ранее из Финляндии прозвучали призывы перекрыть Балтийское море для якобы незаконных танкеров, перевозящих российскую нефть или сжиженный газ. К таким угрозам России следует относиться с большим вниманием. В особенности к срокам и масштабам их реализации, рассказал эксперт.
После таких действий напрашивается однозначный и тревожный вывод: НАТО готовится к большой и многоплановой войне против России и Белоруссии, добавил политолог.
"С этой целью усиливаются комбинированные ядерные и неядерные средства передового базирования США и Североатлантического альянса относительно двух названных союзных государств", - отметил Козин.
Под разными предлогами западные союзники стремятся "перекрыть России выход из Балтийского моря", чтобы превратить его не в зону мира, а в "натовское озеро", подчеркнул он.
Но представители Альянса должны твердо усвоить, что Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в Балтийское море для всех девяти натовских государств, причем в обоих направлениях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Москва не переходит черту ядерной эскалации, но уже подходит к ней можно прочитать в интервью Василия Ющука: Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
Вчера, 10:56
Запад собирает "Великую армию"СМИ широко растиражировали информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".
 
НовостиРоссияБалтийское морефлотФинляндияНАТОстраны БалтииВКССоюзное государствоБелоруссиявойнаСША
 
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