https://ukraina.ru/20240529/1055338014.html

Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море

Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море - 29.05.2024 Украина.ру

Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море

Под разными предлогами западные союзники хотят перекрыть России выход из Балтийского моря. Но Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в море для всех девяти натовских государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-05-29T05:00

2024-05-29T05:00

2024-05-29T05:00

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Ранее из Финляндии прозвучали призывы перекрыть Балтийское море для якобы незаконных танкеров, перевозящих российскую нефть или сжиженный газ. К таким угрозам России следует относиться с большим вниманием. В особенности к срокам и масштабам их реализации, рассказал эксперт.После таких действий напрашивается однозначный и тревожный вывод: НАТО готовится к большой и многоплановой войне против России и Белоруссии, добавил политолог.Под разными предлогами западные союзники стремятся "перекрыть России выход из Балтийского моря", чтобы превратить его не в зону мира, а в "натовское озеро", подчеркнул он.Но представители Альянса должны твердо усвоить, что Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в Балтийское море для всех девяти натовских государств, причем в обоих направлениях, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, почему Москва не переходит черту ядерной эскалации, но уже подходит к ней можно прочитать в интервью Василия Ющука: Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины

https://ukraina.ru/20240528/1055325533.html

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новости, россия, балтийское море, флот, финляндия, нато, страны балтии, вкс, союзное государство, белоруссия, война, сша