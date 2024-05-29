Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море
Под разными предлогами западные союзники хотят перекрыть России выход из Балтийского моря. Но Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в море для всех девяти натовских государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Ранее из Финляндии прозвучали призывы перекрыть Балтийское море для якобы незаконных танкеров, перевозящих российскую нефть или сжиженный газ. К таким угрозам России следует относиться с большим вниманием. В особенности к срокам и масштабам их реализации, рассказал эксперт.
После таких действий напрашивается однозначный и тревожный вывод: НАТО готовится к большой и многоплановой войне против России и Белоруссии, добавил политолог.
"С этой целью усиливаются комбинированные ядерные и неядерные средства передового базирования США и Североатлантического альянса относительно двух названных союзных государств", - отметил Козин.
Под разными предлогами западные союзники стремятся "перекрыть России выход из Балтийского моря", чтобы превратить его не в зону мира, а в "натовское озеро", подчеркнул он.
Но представители Альянса должны твердо усвоить, что Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в Балтийское море для всех девяти натовских государств, причем в обоих направлениях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.ру
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