"Общество в России становится чище". Дмитрий Киселев об известных релокантах
14:48 05.02.2024 (обновлено: 16:37 05.02.2024)
Главной темой передачи воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 4 февраля 2024 года стала судьба и высказывания некоторых известных релокантов
Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в рубрике «Культурная страничка» рассказал об истинном отношении к России некоторых уехавших из страны деятелей культуры.
В конце января в Таиланде после концерта задержали членов рок-группы «Би-2». От помощи российского консульства музыканты отказались.
Их обвинили в незаконной трудовой деятельности по туристической визе, наложили штраф и поместили их в центр содержания мигрантов до решения вопроса о том, куда их депортировать — среди участников группы граждане Израиля, Австралии, обладатели двойного гражданства, в том числе российского.
Журналисты «Дождя»* рассказали об условиях содержания артистов.
«Условия совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой клетке, в такой открытой камере. Это клетка под раскаленным солнцем. Там 35–40 градусов жары. Последний раз, когда организатор концерта, когда его допустили к ребятам — у них нет никакой связи, отобрали телефоны, — он увидел просто свалку голых тел в трусах, потому что там невозможно, вся одежда промокла, тени никакой нет», — рассказал иноагент Михаил Козырев**.
В итоге властями Таиланда было принято решение о депортации музыкантов в Израиль. Дмитрий Киселев отмечает, что в России история некогда популярной (912-е место на сегодня в музыкальном чарте Россия Artists Music Chart) рок-группы сочувствия не вызвала после ряда их высказываний.
Так, например, одна из поклонниц группы ранее поздравляла музыкантов:
«С Днем Великой Победы!!! Какая бы фигня ни происходила в мире сейчас (вчера и завтра), мы должны помнить подвиг наших дедушек и бабушек! За мир!»
Фанатка получила грубый ответ одного из основателей группы Левы Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник**):
«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость».
И подчеркнул, что в Россию не вернется. Дмитрий Киселев считает, что Россия справится с этой культурной утратой.
«Мы это как-то переживем. Невелика потеря. Для чистоты отношений, скорее, даже хорошо, что каждый в наше время встает под свои знамена и занимает ясную позицию, не расщепляясь. В этом-то и есть счастье — жить цельной жизнью», — утверждает журналист.
Некоторым релокантам непросто на чужбине. Также некогда популярному в России юмористу Максиму Галкину**, например, закрывают въезд некоторые страны — на Бали, в Казахстан, ОАЭ.
«Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы были в порядке», — пожаловался в соцсетях артист.
15 января, 15:46Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в ДубайВерка Сердючка слетала в Дубай: спела, станцевала. Покричала "Слава Украине", оскорбила пару раз президента и народ России. И вот результат — въезд Сердючке (сценический образ Андрея Данилко) в ОАЭ теперь запрещён. Пишут, что пожизненно
Дмитрий Киселев предполагает, что в Дубае, например, опасаются повторения эксцесса с разжиганием межнациональной розни, а Галкин в прошлом году там выкрикивал укронацистское приветствие со сцены.
Телеведущий подчеркнул, что Максим Галкин** из достойной семьи и в этом смысле предает свой род и позорит фамилию. Например, отец Максима Галкина — генерал-полковник Александр Александрович Галкин, советский и российский военачальник. Генерал-полковник, с середины 1980-х годов прошлого века до середины 1990-х – начальник Главного бронетанкового управления Министерства обороны СССР и России.
А дед Максима Галкина** по матери — Григорий Прагин, инженер-подполковник, кавалер трех орденов Красной Звезды. Во время Великой Отечественной после гибели командира вывел из окружения танковую бригаду и был представлен к званию Героя Советского Союза.
«Вообще, можно испытывать настоящее облегчение от того, что общество в России в результате идущего отсева реально становится чище», — считает Дмитрий Киселев.
Журналист вспомнил случай с писательницей Людмилой Улицкой, уехавшей в 2022 году в Германию, которую вывели на откровенный разговор пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Они позвонили ей, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Писательница с гордостью заявила, что гонорары с продаж ее книг в России идут на Украину: «В России мои книги пока издают. В магазинах продают их запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. Мои гонорары идут на Украину».
Также Улицкой задали вопрос, как она относится к терактам, совершенным против российских общественных деятелей, — например, Дарьи Дугиной:
— У нас есть такое желание — уничтожать всех этих пропагандистов кремлевских.
— Не могу сказать, что мне это нравится такая позиция, но у вас есть право на это. У вас есть на это право, — сказала писательница в том разговоре.
— Не могу сказать, что мне это нравится такая позиция, но у вас есть право на это. У вас есть на это право, — сказала писательница в том разговоре.
«Сколь нужна в качестве кумира писательница, которая впрямую оправдывает терроризм?» — спрашивает Киселев.
Похожим людоедским образом проявляет себя и литератор Михаил Веллер в разговоре с ненастоящим Ермаком:
«С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. Совершенно понятно всем уже, я думаю, что Приморье, Дальний Восток и Забайкалье — это все будет Китай, разумеется. Остальное развалится на несколько частей. Будут сырьевые районы — Западная Сибирь прежде всего.
Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, — это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет жить сельским хозяйством. Средняя Россия вообще никому не нужна, ее заселят мигранты и там вообще все кончится».
Вован и Лексус, обращаясь к Веллеру от имени главы офиса президента Украины Ермака, уточнили, как он относится к гибели мирных людей в Крыму и Белгороде:
— У вас нет какого-то противоречия, то что мы вот там атакуем Крым, Белгород, уничтожаем ваше, там мирные люди какие-то там периодически гибнут.
— Вы знаете, еще не придумали такой способ воевать, чтобы не погибал ни один невиновный — так не бывает. Другое дело — никогда все снаряды в цель не летят. Наука баллистика говорит о том, что это невозможно. Это все совершенно понятно. Даже самое высокоточное оружие каждый раз куда хотело не попадает. Это понято, здесь жертвы неизбежны.
В разговоре Веллер упомянул, что ему нужно подумать о предложении «Ермака», так как у него «нет ни малейшего желания попадать под запрет издания в России».
«Это совершенно понятно. Потому что такие, как я, по большому счету, кроме как в России, никому и ни зачем не нужны», — сказал писатель.
Дмитрий Киселев отмечает, что это одновременно самокритично и в то же время самонадеянно.
«А России-то такие зачем? Наверное, как говорит Путин, "нужны и такие". Просто от самого Веллера хотелось бы услышать: зачем конкретно он нужен России», — говорит ведущий.
Отличился согласием с формулой «хороший русский — мертвый русский» писатель Борис Акунин***:
— Не бывает хороших русских, хороший русский — мертвый русский.
— Это все совершенно понятно. У меня на этот счет нет никаких обид, претензий. Я это понимаю, — говорит Акунин.
— Это все совершенно понятно. У меня на этот счет нет никаких обид, претензий. Я это понимаю, — говорит Акунин.
Бывший ресторанный критик в Москве Божена Рынска (уехавшая в Латвию) о местных русских высказывается так:
«Ты смотришь на него и говоришь: "Ты же животное". С ними невозможно ни о чем договариваться. Жулики, воры, недобросовестные люди, которые не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Конченые!»
Дмитрий Киселев считает, что столь острое раздражение и прямо-таки идиосинкразия к русским обусловлена комплексом — стремлением оправдать свою ненужность на родине, как-то скрасить одиночество на чужбине, придать ей хоть какой-то смысл, пусть даже смысл отрицания родного.
То, как далеко в этом можно зайти, демонстрирует пример Дарьи Богдановой — праправнучки легендарного летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.
«Я хочу, чтобы Российская Федерация превратилась в несколько разных стран, возможно, либо полностью сменила свою государственную структуру. Вот это мое личное желание», — заявила Богданова.
Ранее правнучка советского летчика, являющаяся гражданкой Израиля, заявила, что «для завершения конфликта» на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве.
При этом вся семья Дарьи в Москве и ей будет их жалко.
«У меня в Москве мама, бабушка, дедушка. Поэтому я очень серьезно на эту тему думаю. То есть лично есть твоя семья, и твоя семья, конечно же, должна иметь приоритеты и так далее.
Я подразумеваю, конечно же, что прежде всего нужно уничтожить вот эти центры принятия решений. Все остальное — мирные люди и так далее — мне их будет очень жалко. Но для какой-то немножечко нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги», — утверждает Богданова.
Дмитрий Киселев считает, что Дарья Богданова низменным способом паразитирует на фамилии своего прадеда.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом
** Признан иноагентом в РФ
*** Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов