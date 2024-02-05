https://ukraina.ru/20240205/1053095583.html

"Общество в России становится чище". Дмитрий Киселев об известных релокантах

"Общество в России становится чище". Дмитрий Киселев об известных релокантах - 05.02.2024 Украина.ру

"Общество в России становится чище". Дмитрий Киселев об известных релокантах

Главной темой передачи воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 4 февраля 2024 года стала судьба и высказывания некоторых известных релокантов

2024-02-05T14:48

2024-02-05T14:48

2024-02-05T16:37

дмитрий киселев

украина

россия

релоканты

иноагент

культура

максим галкин

михаил веллер

дарья дугина

би-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103111/00/1031110085_0:154:2937:1806_1920x0_80_0_0_eeae5434442729599fc092f4f7988f2d.jpg

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в рубрике «Культурная страничка» рассказал об истинном отношении к России некоторых уехавших из страны деятелей культуры.В конце января в Таиланде после концерта задержали членов рок-группы «Би-2». От помощи российского консульства музыканты отказались. Их обвинили в незаконной трудовой деятельности по туристической визе, наложили штраф и поместили их в центр содержания мигрантов до решения вопроса о том, куда их депортировать — среди участников группы граждане Израиля, Австралии, обладатели двойного гражданства, в том числе российского.Журналисты «Дождя»* рассказали об условиях содержания артистов.«Условия совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой клетке, в такой открытой камере. Это клетка под раскаленным солнцем. Там 35–40 градусов жары. Последний раз, когда организатор концерта, когда его допустили к ребятам — у них нет никакой связи, отобрали телефоны, — он увидел просто свалку голых тел в трусах, потому что там невозможно, вся одежда промокла, тени никакой нет», — рассказал иноагент Михаил Козырев**.В итоге властями Таиланда было принято решение о депортации музыкантов в Израиль. Дмитрий Киселев отмечает, что в России история некогда популярной (912-е место на сегодня в музыкальном чарте Россия Artists Music Chart) рок-группы сочувствия не вызвала после ряда их высказываний. Так, например, одна из поклонниц группы ранее поздравляла музыкантов:«С Днем Великой Победы!!! Какая бы фигня ни происходила в мире сейчас (вчера и завтра), мы должны помнить подвиг наших дедушек и бабушек! За мир!»Фанатка получила грубый ответ одного из основателей группы Левы Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник**):«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость».И подчеркнул, что в Россию не вернется. Дмитрий Киселев считает, что Россия справится с этой культурной утратой.«Мы это как-то переживем. Невелика потеря. Для чистоты отношений, скорее, даже хорошо, что каждый в наше время встает под свои знамена и занимает ясную позицию, не расщепляясь. В этом-то и есть счастье — жить цельной жизнью», — утверждает журналист.Некоторым релокантам непросто на чужбине. Также некогда популярному в России юмористу Максиму Галкину**, например, закрывают въезд некоторые страны — на Бали, в Казахстан, ОАЭ.«Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы были в порядке», — пожаловался в соцсетях артист.Дмитрий Киселев предполагает, что в Дубае, например, опасаются повторения эксцесса с разжиганием межнациональной розни, а Галкин в прошлом году там выкрикивал укронацистское приветствие со сцены.Телеведущий подчеркнул, что Максим Галкин** из достойной семьи и в этом смысле предает свой род и позорит фамилию. Например, отец Максима Галкина — генерал-полковник Александр Александрович Галкин, советский и российский военачальник. Генерал-полковник, с середины 1980-х годов прошлого века до середины 1990-х – начальник Главного бронетанкового управления Министерства обороны СССР и России. А дед Максима Галкина** по матери — Григорий Прагин, инженер-подполковник, кавалер трех орденов Красной Звезды. Во время Великой Отечественной после гибели командира вывел из окружения танковую бригаду и был представлен к званию Героя Советского Союза.«Вообще, можно испытывать настоящее облегчение от того, что общество в России в результате идущего отсева реально становится чище», — считает Дмитрий Киселев.Журналист вспомнил случай с писательницей Людмилой Улицкой, уехавшей в 2022 году в Германию, которую вывели на откровенный разговор пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Они позвонили ей, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.Писательница с гордостью заявила, что гонорары с продаж ее книг в России идут на Украину: «В России мои книги пока издают. В магазинах продают их запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. Мои гонорары идут на Украину».Также Улицкой задали вопрос, как она относится к терактам, совершенным против российских общественных деятелей, — например, Дарьи Дугиной:— У нас есть такое желание — уничтожать всех этих пропагандистов кремлевских.— Не могу сказать, что мне это нравится такая позиция, но у вас есть право на это. У вас есть на это право, — сказала писательница в том разговоре.«Сколь нужна в качестве кумира писательница, которая впрямую оправдывает терроризм?» — спрашивает Киселев.Похожим людоедским образом проявляет себя и литератор Михаил Веллер в разговоре с ненастоящим Ермаком:«С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. Совершенно понятно всем уже, я думаю, что Приморье, Дальний Восток и Забайкалье — это все будет Китай, разумеется. Остальное развалится на несколько частей. Будут сырьевые районы — Западная Сибирь прежде всего. Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, — это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет жить сельским хозяйством. Средняя Россия вообще никому не нужна, ее заселят мигранты и там вообще все кончится».Вован и Лексус, обращаясь к Веллеру от имени главы офиса президента Украины Ермака, уточнили, как он относится к гибели мирных людей в Крыму и Белгороде:— У вас нет какого-то противоречия, то что мы вот там атакуем Крым, Белгород, уничтожаем ваше, там мирные люди какие-то там периодически гибнут.— Вы знаете, еще не придумали такой способ воевать, чтобы не погибал ни один невиновный — так не бывает. Другое дело — никогда все снаряды в цель не летят. Наука баллистика говорит о том, что это невозможно. Это все совершенно понятно. Даже самое высокоточное оружие каждый раз куда хотело не попадает. Это понято, здесь жертвы неизбежны.В разговоре Веллер упомянул, что ему нужно подумать о предложении «Ермака», так как у него «нет ни малейшего желания попадать под запрет издания в России».«Это совершенно понятно. Потому что такие, как я, по большому счету, кроме как в России, никому и ни зачем не нужны», — сказал писатель.Дмитрий Киселев отмечает, что это одновременно самокритично и в то же время самонадеянно.«А России-то такие зачем? Наверное, как говорит Путин, "нужны и такие". Просто от самого Веллера хотелось бы услышать: зачем конкретно он нужен России», — говорит ведущий.Отличился согласием с формулой «хороший русский — мертвый русский» писатель Борис Акунин***:— Не бывает хороших русских, хороший русский — мертвый русский.— Это все совершенно понятно. У меня на этот счет нет никаких обид, претензий. Я это понимаю, — говорит Акунин.Бывший ресторанный критик в Москве Божена Рынска (уехавшая в Латвию) о местных русских высказывается так:«Ты смотришь на него и говоришь: "Ты же животное". С ними невозможно ни о чем договариваться. Жулики, воры, недобросовестные люди, которые не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Конченые!»Дмитрий Киселев считает, что столь острое раздражение и прямо-таки идиосинкразия к русским обусловлена комплексом — стремлением оправдать свою ненужность на родине, как-то скрасить одиночество на чужбине, придать ей хоть какой-то смысл, пусть даже смысл отрицания родного.То, как далеко в этом можно зайти, демонстрирует пример Дарьи Богдановой — праправнучки легендарного летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.«Я хочу, чтобы Российская Федерация превратилась в несколько разных стран, возможно, либо полностью сменила свою государственную структуру. Вот это мое личное желание», — заявила Богданова.Ранее правнучка советского летчика, являющаяся гражданкой Израиля, заявила, что «для завершения конфликта» на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве.При этом вся семья Дарьи в Москве и ей будет их жалко.«У меня в Москве мама, бабушка, дедушка. Поэтому я очень серьезно на эту тему думаю. То есть лично есть твоя семья, и твоя семья, конечно же, должна иметь приоритеты и так далее. Я подразумеваю, конечно же, что прежде всего нужно уничтожить вот эти центры принятия решений. Все остальное — мирные люди и так далее — мне их будет очень жалко. Но для какой-то немножечко нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги», — утверждает Богданова.Дмитрий Киселев считает, что Дарья Богданова низменным способом паразитирует на фамилии своего прадеда.* Признано в РФ СМИ-иноагентом** Признан иноагентом в РФ*** Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240202/1053040645.html

https://ukraina.ru/20240115/1052696358.html

https://ukraina.ru/20240201/1053023504.html

https://ukraina.ru/20240125/1052907828.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дмитрий киселев, украина, россия, релоканты, иноагент, культура, максим галкин, михаил веллер, дарья дугина, би-2, эксклюзив