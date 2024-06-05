Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов - 05.06.2024 Украина.ру
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Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов
Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов - 05.06.2024 Украина.ру
Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, как конспирология побеждает на выборах в... Украина.ру, 05.06.2024
2024-06-05T19:38
2024-06-05T19:38
видео
владимир корнилов
украина.ру
европарламент
швейцария
запад
россия
сво
"формула мира"
саммит
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, как конспирология побеждает на выборах в странах Запада, зачем и кому нужен "саммит мира" в Швейцарии, почему русофобия на Западе больше не актуальна, а также рассказал, как противостоять глобальному Западу и подробно осветил свою позицию по поводу того, какая Победа нужна России: 00:29 – Нидерланды и "глубинное государство"; 05:31 – Будет ли этот прецедент использован в других странах; 07:04 – О "саммите мира" в Швейцарии; 10:06 – О выборах в Европарламент; 14:08 – Русофобия как инструмент на выборах; 17:35 – Грузия против США? 19:43 – Какая Победа нужна России и что будет означать Победа лично для Владимира Корнилова?
швейцария
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, владимир корнилов, украина.ру, европарламент, швейцария, запад, россия, сво, "формула мира", саммит, переговоры, русофобия, видео
Видео, Владимир Корнилов, Украина.ру, Европарламент, Швейцария, Запад, Россия, СВО, "формула мира", саммит, переговоры, Русофобия

Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов

19:38 05.06.2024
 
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, как конспирология побеждает на выборах в странах Запада, зачем и кому нужен "саммит мира" в Швейцарии, почему русофобия на Западе больше не актуальна, а также рассказал, как противостоять глобальному Западу и подробно осветил свою позицию по поводу того, какая Победа нужна России:
00:29 – Нидерланды и "глубинное государство";
05:31 – Будет ли этот прецедент использован в других странах;
07:04 – О "саммите мира" в Швейцарии;
10:06 – О выборах в Европарламент;
14:08 – Русофобия как инструмент на выборах;
17:35 – Грузия против США?
19:43 – Какая Победа нужна России и что будет означать Победа лично для Владимира Корнилова?
 
ВидеоВладимир КорниловУкраина.руЕвропарламентШвейцарияЗападРоссияСВО"формула мира"саммитпереговорыРусофобия
 
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