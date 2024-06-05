https://ukraina.ru/20240605/1055504005.html

Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов

Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов - 05.06.2024 Украина.ру

Русофобия уже не работает? О "демократических" выборах и роли мирового правительства - Корнилов

Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, как конспирология побеждает на выборах в... Украина.ру, 05.06.2024

2024-06-05T19:38

2024-06-05T19:38

2024-06-05T19:38

видео

владимир корнилов

украина.ру

европарламент

швейцария

запад

россия

сво

"формула мира"

саммит

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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, как конспирология побеждает на выборах в странах Запада, зачем и кому нужен "саммит мира" в Швейцарии, почему русофобия на Западе больше не актуальна, а также рассказал, как противостоять глобальному Западу и подробно осветил свою позицию по поводу того, какая Победа нужна России: 00:29 – Нидерланды и "глубинное государство"; 05:31 – Будет ли этот прецедент использован в других странах; 07:04 – О "саммите мира" в Швейцарии; 10:06 – О выборах в Европарламент; 14:08 – Русофобия как инструмент на выборах; 17:35 – Грузия против США? 19:43 – Какая Победа нужна России и что будет означать Победа лично для Владимира Корнилова?

швейцария

запад

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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