https://ukraina.ru/20240625/1055823229.html

Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка

Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка - 25.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка

Закрытие вузов МВД было ошибкой, которая сказывается на нынешнем состоянии дел в борьбе с терроризмом в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-06-25T06:00

2024-06-25T06:00

2024-06-25T06:00

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В 1990-е годы в России активно развивались правоохранительные вузы, военных училищ тоже было много. А потом начались реформы, когда во многих городах эти правоохранительные вузы закрылись, напомнил Алехин.По его словам, сейчас в МВД набирают юристов с гражданки. Только если из выпускника милицейского вуза может получиться хороший юрист, то из хорошего юриста можно сделать только хорошего следователя, а не оперативника и не участкового.Более того, гражданские вузы ориентированы на рынок. И отношения внутри гражданского вуза уже осуществляются с элементами коррупции, отметил эксперт. А в военном и милицейском училище царит строгая дисциплина. Сейчас этого нет, но надо это возрождать, подытожил собеседник издания.О том, какие еще шаги нужно предпринять для победы над терроризмом - в материале издания Украина.ру Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мвд, вуз