Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка - 25.06.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка
Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка - 25.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка
Закрытие вузов МВД было ошибкой, которая сказывается на нынешнем состоянии дел в борьбе с терроризмом в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-06-25T06:00
2024-06-25T06:00
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В 1990-е годы в России активно развивались правоохранительные вузы, военных училищ тоже было много. А потом начались реформы, когда во многих городах эти правоохранительные вузы закрылись, напомнил Алехин.По его словам, сейчас в МВД набирают юристов с гражданки. Только если из выпускника милицейского вуза может получиться хороший юрист, то из хорошего юриста можно сделать только хорошего следователя, а не оперативника и не участкового.Более того, гражданские вузы ориентированы на рынок. И отношения внутри гражданского вуза уже осуществляются с элементами коррупции, отметил эксперт. А в военном и милицейском училище царит строгая дисциплина. Сейчас этого нет, но надо это возрождать, подытожил собеседник издания.О том, какие еще шаги нужно предпринять для победы над терроризмом - в материале издания Украина.ру Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь.
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новости, россия, мвд, вуз
Новости, Россия, МВД, вуз

Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка

06:00 25.06.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПриведение к воинской присяге новобранцев-контрактников МВД РФ в Симферополе
Приведение к воинской присяге новобранцев-контрактников МВД РФ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Закрытие вузов МВД было ошибкой, которая сказывается на нынешнем состоянии дел в борьбе с терроризмом в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В 1990-е годы в России активно развивались правоохранительные вузы, военных училищ тоже было много. А потом начались реформы, когда во многих городах эти правоохранительные вузы закрылись, напомнил Алехин.
"Почему это была серьезная ошибка? Потому что оперативно-розыскная деятельность – это деятельность секретная. Когда мы только были курсантами, мы уже подписали контракт, давали присягу и расписывались, что мы становимся хранителями государственной тайны. Повторюсь, поскольку все приказы и материалы, по которым проходит обучение оперативно-розыскной деятельности, засекречены, то в гражданских юридических вузах этому учить не смогут по определению", - заявил он.
По его словам, сейчас в МВД набирают юристов с гражданки. Только если из выпускника милицейского вуза может получиться хороший юрист, то из хорошего юриста можно сделать только хорошего следователя, а не оперативника и не участкового.
Более того, гражданские вузы ориентированы на рынок. И отношения внутри гражданского вуза уже осуществляются с элементами коррупции, отметил эксперт. А в военном и милицейском училище царит строгая дисциплина.
Сейчас этого нет, но надо это возрождать, подытожил собеседник издания.
О том, какие еще шаги нужно предпринять для победы над терроризмом - в материале издания Украина.ру Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь.
 
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