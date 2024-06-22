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Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами
Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами - 22.06.2024 Украина.ру
Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами
Россия не бомбит артиллерийские заводы в Шостке Сумской области, так как их давно скупили китайцы и делали там пиротехнику. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-06-22T04:13
2024-06-22T04:13
2024-06-22T04:13
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Речь идет о заводах "Импульс" и "Звезда" в Шостке Сумской области. Они не были эвакуированы Украиной и их не трогают российские войска. По его словам, теоретически "Импульс" и "Звезду" можно использовать как заводы двойного назначения. Но, похоже, что стратегического значения они не имеют, отметил эксперт.Так что Россия массированно не бомбит Шостку, потому что в этом нет смысла. А Украина не эвакуирует мощности либо потому, что мы чего-то не знаем, либо потому, что там сидят отчаянные люди, которые готовы сидеть на пороховой бочке, резюмировал Кутырь.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
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новости, сумская область, сво, завод, украина, вс рф
Новости, Сумская область, СВО, завод, Украина, ВС РФ
Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами
Россия не бомбит артиллерийские заводы в Шостке Сумской области, так как их давно скупили китайцы и делали там пиротехнику. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Речь идет о заводах "Импульс" и "Звезда" в Шостке Сумской области. Они не были эвакуированы Украиной и их не трогают российские войска.
"Вообще, капсюльные заводы в Шостке были построены еще до революции. Они функционировали и при царе, и при Союзе. Независимой Украине это стало неинтересно. Их скупили китайцы и в последние годы там делали пиротехнику и фейерверки", - заявил Кутырь.
По его словам, теоретически "Импульс" и "Звезду" можно использовать как заводы двойного назначения. Но, похоже, что стратегического значения они не имеют, отметил эксперт.
Так что Россия массированно не бомбит Шостку, потому что в этом нет смысла. А Украина не эвакуирует мощности либо потому, что мы чего-то не знаем, либо потому, что там сидят отчаянные люди, которые готовы сидеть на пороховой бочке, резюмировал Кутырь.