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Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами

Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами - 22.06.2024 Украина.ру

Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами

Россия не бомбит артиллерийские заводы в Шостке Сумской области, так как их давно скупили китайцы и делали там пиротехнику. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-06-22T04:13

2024-06-22T04:13

2024-06-22T04:13

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Речь идет о заводах "Импульс" и "Звезда" в Шостке Сумской области. Они не были эвакуированы Украиной и их не трогают российские войска. По его словам, теоретически "Импульс" и "Звезду" можно использовать как заводы двойного назначения. Но, похоже, что стратегического значения они не имеют, отметил эксперт.Так что Россия массированно не бомбит Шостку, потому что в этом нет смысла. А Украина не эвакуирует мощности либо потому, что мы чего-то не знаем, либо потому, что там сидят отчаянные люди, которые готовы сидеть на пороховой бочке, резюмировал Кутырь.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам

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новости, сумская область, сво, завод, украина, вс рф