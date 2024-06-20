Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию - 20.06.2024 Украина.ру
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Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию
Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию - 20.06.2024 Украина.ру
Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию
В среду 19 июня Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный закон о военной полиции, с помощью которого еще больше украинцев хотят отправить в мясорубку.
2024-06-20T13:27
2024-06-20T13:27
украина
донбасс
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
верховная рада
минобороны
эксклюзив
мобилизация
уклонисты
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За проголосовали 247 депутатов. Законопроект представила та самая зампредседателя оборонного комитета Марьяна Безуглая, которая в 2022 году предлагала создавать заградотряды и расстреливать бойцов, покинувших позиции.Буквально неделю назад этот законопроект сняли с рассмотрения из-за протестов в обществе, но затем втихую вернули и быстренько приняли.Согласно тексту законопроекта, военная полиция будет комплектоваться из численности ВСУ, однако она не может превышать 1,5% от общей численности Вооруженных сил. Доукомплектовать ее также можно будет государственными служащими.В структуру военной полиции также должны будут входить дисциплинарные батальоны. Начальника ведомства будет назначать президент.Основной задачей военной полиции станет розыск дезертиров и военных, самовольно покинувших военчасть (СОЧ). Таковых, по сообщениям украинских СМИ, несколько десятков тысяч.Еще в конце мая Минобороны призывало Раду как можно быстрее принять закон о военной полиции в связи с резким ростом числоа отказников, дезертиров и самовольно оставивших часть. В особенности много таковых среди тех, кого посылают на штурм. Свою роль в дезертирстве играет и усталость, отсутствие закона о демобилизации, в результате чего служба в ВСУ становится пожизненным билетом в один конец.В мае украинский военный с позывным "Ронин" рассказывал в интервью изданию "Страна", что в самоволку уходят целыми взводами. В частности он описывал ситуацию, в которой с фронта самовольно ушел целый отряд, который послали отбивать утраченные другим подразделением позиции. Военные ссылались на усталость от предыдущих боев и на то, что ранее удерживавшая позиции бригада не подготовила их для обороны. Причем за СОЧ в большинстве своем никого не наказывают, рассказывал "Ронин", поскольку тогда некем вообще будет воевать. В основном самоволка считается негласно "отпуском за свой счет".Недавно в эфире 5 канала списанный из-за ранения из ВСУ солдат ССО Павел Якимчук рассказывал, что усиление мобилизации приведет лишь к росту дезертиров (СОЧ). "Всегда был процент парней, которые всячески избегали выхода на задачу, которые при наименьшей возможности косили. А теперь представь количество людей, которых будут насильно мобилизовывать сейчас, и тот процент СОЧников будет просто огромный", - говорит Якимчук.Украинский Telegram-канал MediaKiller пишет, что создание военной полиции продиктовано желанием подавить протесты украинских военных из-за тактики массового использования пушечного мяса для удержания фронта. "Не исключено, что именно военная полиция должна будет "разобраться" и с растущим недовольством в ВСУ действиями украинской власти, которая продолжает свою стратегию затыкания дыр на фронте живой силой", - пишет MediaKiller.Нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук называет законопроект о военной полиции ложным решением, которое не сможет подменить собой военную юстицию. "Мы считаем, что это решение не имеет никакого отношения к военной юстиции, а является скорее таким вариантом пожарной команды для того, чтобы тушить оперативные пожары, которые сейчас есть и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе", - говорит нардеп.Расследованием правонарушений военных в настоящее время занимается Государственное бюро расследований (ГБР), но там жалуются, что перегружены работой из-за массового наплыва жалоб и заявлений на преступления украинских военных. Военную прокуратуру на Украине ликвидировали в 2019 году, так как она слишком уж рьяно расследовала преступления неонацистских добровольческих батальонов против Донбасса. С военной прокуратурой практически исчезла служба военного правопорядка.В новом законопроекте военным полицейским хотят предоставить право в отдельных случаях проникать в жилье нарушителей законодательства о военной службе, а к таковым относятся и уклонисты.Военная полиция может "задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания, на гауптвахтах военной полиции", говорится в тексте законопроекта.Адвокат Екатерина Анищенко в комментарии телеканалу ТСН высказывала мнение, что военная полиция создается как раз для ведения розыска военнообязанных. По ее словам, именно этот орган будет проводить оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, не стали на военный учет, были объявлены в розыск и не явились в ТЦК (военкомат).В законопроекте также говорится, что военная полиция создается, чтобы "осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений".В переводе с казенного языка, этот пункт предполагает стукачество и доносительство на уклонистов и дезертиров за материальное вознаграждение. И среди украинцев найдется немало людей, которые за 30 сребренников сдадут соседа, чтобы того отправили на убой.На ту же тему: "Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистов
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украина, донбасс, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, минобороны, эксклюзив, мобилизация, уклонисты
Украина, Донбасс, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Минобороны, Эксклюзив, мобилизация, уклонисты

Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию

13:27 20.06.2024
 
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На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В среду 19 июня Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный закон о военной полиции, с помощью которого еще больше украинцев хотят отправить в мясорубку.
За проголосовали 247 депутатов. Законопроект представила та самая зампредседателя оборонного комитета Марьяна Безуглая, которая в 2022 году предлагала создавать заградотряды и расстреливать бойцов, покинувших позиции.
Буквально неделю назад этот законопроект сняли с рассмотрения из-за протестов в обществе, но затем втихую вернули и быстренько приняли.
Согласно тексту законопроекта, военная полиция будет комплектоваться из численности ВСУ, однако она не может превышать 1,5% от общей численности Вооруженных сил. Доукомплектовать ее также можно будет государственными служащими.
В структуру военной полиции также должны будут входить дисциплинарные батальоны. Начальника ведомства будет назначать президент.
Основной задачей военной полиции станет розыск дезертиров и военных, самовольно покинувших военчасть (СОЧ). Таковых, по сообщениям украинских СМИ, несколько десятков тысяч.
Еще в конце мая Минобороны призывало Раду как можно быстрее принять закон о военной полиции в связи с резким ростом числоа отказников, дезертиров и самовольно оставивших часть. В особенности много таковых среди тех, кого посылают на штурм. Свою роль в дезертирстве играет и усталость, отсутствие закона о демобилизации, в результате чего служба в ВСУ становится пожизненным билетом в один конец.
В мае украинский военный с позывным "Ронин" рассказывал в интервью изданию "Страна", что в самоволку уходят целыми взводами. В частности он описывал ситуацию, в которой с фронта самовольно ушел целый отряд, который послали отбивать утраченные другим подразделением позиции. Военные ссылались на усталость от предыдущих боев и на то, что ранее удерживавшая позиции бригада не подготовила их для обороны. Причем за СОЧ в большинстве своем никого не наказывают, рассказывал "Ронин", поскольку тогда некем вообще будет воевать. В основном самоволка считается негласно "отпуском за свой счет".
Недавно в эфире 5 канала списанный из-за ранения из ВСУ солдат ССО Павел Якимчук рассказывал, что усиление мобилизации приведет лишь к росту дезертиров (СОЧ). "Всегда был процент парней, которые всячески избегали выхода на задачу, которые при наименьшей возможности косили. А теперь представь количество людей, которых будут насильно мобилизовывать сейчас, и тот процент СОЧников будет просто огромный", - говорит Якимчук.
киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня, 06:15
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Украинский Telegram-канал MediaKiller пишет, что создание военной полиции продиктовано желанием подавить протесты украинских военных из-за тактики массового использования пушечного мяса для удержания фронта.
"Не исключено, что именно военная полиция должна будет "разобраться" и с растущим недовольством в ВСУ действиями украинской власти, которая продолжает свою стратегию затыкания дыр на фронте живой силой", - пишет MediaKiller.
Нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук называет законопроект о военной полиции ложным решением, которое не сможет подменить собой военную юстицию. "Мы считаем, что это решение не имеет никакого отношения к военной юстиции, а является скорее таким вариантом пожарной команды для того, чтобы тушить оперативные пожары, которые сейчас есть и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе", - говорит нардеп.
Расследованием правонарушений военных в настоящее время занимается Государственное бюро расследований (ГБР), но там жалуются, что перегружены работой из-за массового наплыва жалоб и заявлений на преступления украинских военных. Военную прокуратуру на Украине ликвидировали в 2019 году, так как она слишком уж рьяно расследовала преступления неонацистских добровольческих батальонов против Донбасса. С военной прокуратурой практически исчезла служба военного правопорядка.
В новом законопроекте военным полицейским хотят предоставить право в отдельных случаях проникать в жилье нарушителей законодательства о военной службе, а к таковым относятся и уклонисты.
Военная полиция может "задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания, на гауптвахтах военной полиции", говорится в тексте законопроекта.
Адвокат Екатерина Анищенко в комментарии телеканалу ТСН высказывала мнение, что военная полиция создается как раз для ведения розыска военнообязанных. По ее словам, именно этот орган будет проводить оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, не стали на военный учет, были объявлены в розыск и не явились в ТЦК (военкомат).
В законопроекте также говорится, что военная полиция создается, чтобы "осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений".
В переводе с казенного языка, этот пункт предполагает стукачество и доносительство на уклонистов и дезертиров за материальное вознаграждение. И среди украинцев найдется немало людей, которые за 30 сребренников сдадут соседа, чтобы того отправили на убой.
На ту же тему: "Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистов
 
УкраинаДонбассМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныВерховная РадаМинобороныЭксклюзивмобилизацияуклонисты
 
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