https://ukraina.ru/20240620/1055749576.html

Удобрения и стейки вместо оружия. Почему у Милея не все гладко с Украиной

Удобрения и стейки вместо оружия. Почему у Милея не все гладко с Украиной - 20.06.2024 Украина.ру

Удобрения и стейки вместо оружия. Почему у Милея не все гладко с Украиной

Аргентина не будет оказывать Украине военную помощь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Хавьера Милея Мануэль Адорни, которого цитирует издание Cronica

2024-06-20T14:14

2024-06-20T14:14

2024-06-20T15:40

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"Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт", – завил он журналистам, отметив при этом, что Буэнос-Айрес может предоставить киевскому режиму некую гуманитарную помощь.Такое заявление, которое прозвучало со стороны единственного по-настоящему проамериканского правительства Латинской Америки, может показаться несколько странным.Тем не менее тенденция налицо. В начале месяца Милей даже совершил попытку отвертеться от так называемой мирной конференции в Швейцарии, заявив, что он туда не поедет. Сделать это ему, конечно, не дали, хотя президент Аргентины все равно постарался свести свое участие в данном мероприятии минимуму, покинув его после первого дня. И это тоже не осталось незамеченным для латиноамериканской прессы.Чем же вызвано внезапное миролюбие команды Хавьера Милея? Ведь еще недавно правительство Аргентины обсуждало возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard.Несмотря на почтенный возраст самолетов, которые по разным причинам давно не летали, вопрос обсуждался серьезно – при участии советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в его офисе в Белом доме. А это значит, что их рассчитывали привести в боеспособное состояние.Кроме того, говорилось о том, что Буэнос-Айрес может отправить в Германию аргентинские средние танки ТАМ (Tanque Argentino Mediano), которые были спроектированы в семидесятые годы ФРГ по заказу аргентинских военных. И подразумевалось, что эти поставки тоже предназначены для дальнейшей передачи на Украину.Некоторые военные эксперты считают, что эта техника, которая уцелела в ходе Фолклендской войны (аргентинцы не сумели переправить их на острова) действительно является чересчур устаревшей, а главное, довольно экзотичной. А потому не факт, что для аргентинских танков найдется необходимое количество запчастей.Хотя эффективность многих образцов старого оружия была в последнее время многократно и убедительно доказана на поле боя.Вполне возможно, что пресс-секретарь Милея просто лукавит и вводит местную общественность в заблуждение – в то время как переговоры о поставках оружия могут проводиться без огласки под эгидой американцев, несмотря на миролюбивые заявления аргентинской администрации.В конце концов, когда Адорни обещает поставить Украине гуманитарную помощь, это само по себе звучит как явное надувательство.Для начала в такой помощи нуждаются сами аргентинцы. Радикальные рыночные реформы Милея в чем-то можно сравнить с шоковыми рыночными реформами начала девяностых – по данным экспертов, уровень бедности вырос из-за них за первый триместр года с 49,5 до 55% и продолжает расти дальше.Представителям местного госсектора – например, работникам ликвидированных министерств и ведомств – приходится тяжело, потому что они лишились работы и социальной помощи.Неудивительно, что на днях члены профсоюза устроили настоящие уличные бои у здания конгресса Аргентины, где обсуждается очередной пакет радикальных рыночных реформ. В полицию летели камни, горели машины, и обстановка в аргентинском обществе в целом является достаточно наколенной.Поставки оружия Зеленскому могли сыграть в этой ситуации роль красной тряпки для быка – потому что аргентинское общество, включая и тех, кто голосовал за Милея, в первую, вторую и третью очередь требуют от него решать наболевшие внутренние проблемы.И политтехнологи аргентинского президента явно понимают, что игнорировать эти настроения было бы опрометчиво.Но есть и другие немаловажные нюансы. Экономика Аргентины традиционно опирается на мощный аграрный сектор. А его развитие невозможно сегодня без удобрений, одним из крупнейших поставщиков которых являются россияне.В ходе Петербургского международного экономического форума, в рамках бизнес-диалога "Россия – Латинская Америка", заместитель генерального директора одного из ведущих производителей фосфорсодержащих удобрений "ФосАгро" Сиродж Лоиков отметил, что за 2022–2023 годы торговля удобрениями с Аргентиной в целом увеличилась на 20 процентов.Спрос на российские удобрения в Латинской Америке только растет – по мере увеличения численности населения и роста потребления, отмеченного в основных странах этого региона.Как сообщили сегодня в Центре ценовых индексов, Россия нарастила экспорт удобрений на латиноамериканский и европейский рынки и стала крупнейшим поставщиком этой продукции в Бразилию. Причем азотные удобрения подорожали из-за повышения спроса на 26 процентов, до 313 долларов за тонну, что приносит экспортерам большую прибыль.Аргентинским аграриям тоже нужны российские удобрения, и это, скорее всего, тоже придает внешнеполитической администрации Хавьера Милея некоторую двойственность.Конечно, Буэнос-Айрес будет идти при этом президенте по курсу, проложенному США. Однако аргентинцы, скорее всего, постараются по возможности избежать действий, способных вызвать негативную реакцию россиян.История эквадорского президента Даниэля Нобоа, который вначале согласился с американцами, пообещав передать Киеву старую военную технику, а потом пересмотрел свое решение, чтобы не лишиться экспорта бананов в Россию, выглядела для латиноамериканцев весьма поучительно.А ведь еще фактор Китая. Чтобы обойти американские санкции, Аргентине пришлось перейти к бартерной торговле с Пекином, куда традиционно уходила часть местных стейков, обменивая их на продукцию одного их электронных гигантов.Более того, в условиях тяжелого финансового кризиса проамериканскому Милею пришлось опять обратиться за кредиторами к Пекину, который предоставил ему очередные 5 миллиардов долларов. Потому что США помочь своему фанату то ли не смогла, то ли по каким-то причинам не захотела.Общий долг Буэнос-Айреса перед Поднебесной достиг 18 миллиардов, и погашать его будут, скорее всего, не говяжьими стейками.Как пишет эксперт Малек Дудаков, китайские компании проявляют сейчас большой интерес к аргентинским месторождениям редкоземельных металлов. А учитывая, что стране скоро предстоит платить по кредитам МВФ, нельзя исключать, что он может материализоваться в конкретные соглашения.В результате сторонники Милея уже начали говорить о том, что далекая европейская война по большому счету их не касается и к ней надо относиться с определенной отстраненностью – как с Израилем, который служит для аргентинского президента еще одним политическим образцом.Но только время покажет, передаст ли Аргентина Киеву свою военную технику или в действительности закроет эту тему ради выгодного сотрудничества с ведущими мировыми державами.О том, куда отправился президент Аргентины с саммита в Швейцарии, - СМИ: "Милей предпочел получать награды вместо участия в "саммите мира" по Украине и встрече G7".

https://ukraina.ru/20240311/1053811991.html

https://ukraina.ru/20231230/1052508010.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, аргентина, сша, хавьер милей, джейк салливан, мвф, удобрения