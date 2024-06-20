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Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР

Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру

Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал последствия сопутствующие подписанному между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

2024-06-20T10:40

2024-06-20T10:40

2024-06-20T10:40

видео

александр дудчак

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ким чен ын

договор

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00:27 - О визите Владимира Путина в КНДР; 04:17 - О рисках дедолларизации для США; 06:46 - Площадка БРИКС как рупор правды; 08:08 - О единой валюте БРИКС; 09:59 - О возвращении западных компаний в Россию; 13:21 - Трудовая миграция.

россия

кндр

сша

запад

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