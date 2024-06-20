Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру
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Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР
Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру
Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал последствия сопутствующие подписанному между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
2024-06-20T10:40
2024-06-20T10:40
видео
александр дудчак
россия
кндр
сша
владимир путин
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снг
ким чен ын
договор
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00:27 - О визите Владимира Путина в КНДР; 04:17 - О рисках дедолларизации для США; 06:46 - Площадка БРИКС как рупор правды; 08:08 - О единой валюте БРИКС; 09:59 - О возвращении западных компаний в Россию; 13:21 - Трудовая миграция.
россия
кндр
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видео, александр дудчак, россия, кндр, сша, владимир путин, брикс, снг, ким чен ын, договор, санкции, антироссийские санкции, вооружения, экономика, валюта, импортозамещение, доллар, геополитика, доходы, банки, компания, запад, украина, сво, фронт, закон, спецоперация, срок, мигранты, труд, национальность, работа, зарплата, видео
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Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР

10:40 20.06.2024
 
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал последствия сопутствующие подписанному между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
00:27 - О визите Владимира Путина в КНДР;
04:17 - О рисках дедолларизации для США;
06:46 - Площадка БРИКС как рупор правды;
08:08 - О единой валюте БРИКС;
09:59 - О возвращении западных компаний в Россию;
13:21 - Трудовая миграция.
 
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