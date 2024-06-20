https://ukraina.ru/20240620/1055746374.html
Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР
Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру
Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал последствия сопутствующие подписанному между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
2024-06-20T10:40
2024-06-20T10:40
2024-06-20T10:40
видео
александр дудчак
россия
кндр
сша
владимир путин
брикс
снг
ким чен ын
договор
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00:27 - О визите Владимира Путина в КНДР; 04:17 - О рисках дедолларизации для США; 06:46 - Площадка БРИКС как рупор правды; 08:08 - О единой валюте БРИКС; 09:59 - О возвращении западных компаний в Россию; 13:21 - Трудовая миграция.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал последствия сопутствующие подписанному между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
00:27 - О визите Владимира Путина в КНДР;
04:17 - О рисках дедолларизации для США;
06:46 - Площадка БРИКС как рупор правды;
08:08 - О единой валюте БРИКС;
09:59 - О возвращении западных компаний в Россию;
13:21 - Трудовая миграция.