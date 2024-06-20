Главное за ночь 20 июня - 20.06.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 июня
Главное за ночь 20 июня - 20.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 июня
ВС РФ ночью снова нанесли удары по объектам противника: взрывы раздавались в Днепропетровске, Винницкой, Черкасской и Киевской области, оккупированной части... Украина.ру, 20.06.2024
2024-06-20T08:04
2024-06-20T08:04
беспилотники
новости
россия
днепропетровск
киевская область
алексей дюмин
укрэнерго
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ВС РФ ночью снова нанесли удары по объектам противника: взрывы раздавались в Днепропетровске, Винницкой, Черкасской и Киевской области, оккупированной части Запорожской области.В результате ночного удара повреждено оборудование на объектах энергетической инфраструктуры Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, - Укрэнерго.Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.Пожар произошел на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее в результате атаки БПЛА, возгорание полностью ликвидировано, - глава республики.Возгорание резервуара произошло на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, предположительная причина: атака БПЛА, пострадавших нет, - сообщил губернатор Максим Егоров.БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, предварительно, есть погибший, - оперштаб.Минобороны России полностью включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды, - помощник президента России Алексей Дюмин.Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, заведено дело о госизмене, - региональное УФСБ.
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беспилотники, новости, россия, днепропетровск, киевская область, алексей дюмин, укрэнерго
беспилотники, Новости, Россия, Днепропетровск, Киевская область, Алексей Дюмин, Укрэнерго

Главное за ночь 20 июня

08:04 20.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ ночью снова нанесли удары по объектам противника: взрывы раздавались в Днепропетровске, Винницкой, Черкасской и Киевской области, оккупированной части Запорожской области.
В результате ночного удара повреждено оборудование на объектах энергетической инфраструктуры Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, - Укрэнерго.
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
Пожар произошел на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее в результате атаки БПЛА, возгорание полностью ликвидировано, - глава республики.
Возгорание резервуара произошло на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, предположительная причина: атака БПЛА, пострадавших нет, - сообщил губернатор Максим Егоров.
БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, предварительно, есть погибший, - оперштаб.
Минобороны России полностью включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды, - помощник президента России Алексей Дюмин.
Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, заведено дело о госизмене, - региональное УФСБ.
 
беспилотникиНовостиРоссияДнепропетровскКиевская областьАлексей ДюминУкрэнерго
 
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