https://ukraina.ru/20240620/1055743973.html
Главное за ночь 20 июня
Главное за ночь 20 июня - 20.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 июня
ВС РФ ночью снова нанесли удары по объектам противника: взрывы раздавались в Днепропетровске, Винницкой, Черкасской и Киевской области, оккупированной части... Украина.ру, 20.06.2024
2024-06-20T08:04
2024-06-20T08:04
2024-06-20T08:04
беспилотники
новости
россия
днепропетровск
киевская область
алексей дюмин
укрэнерго
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ВС РФ ночью снова нанесли удары по объектам противника: взрывы раздавались в Днепропетровске, Винницкой, Черкасской и Киевской области, оккупированной части Запорожской области.В результате ночного удара повреждено оборудование на объектах энергетической инфраструктуры Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, - Укрэнерго.Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.Пожар произошел на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее в результате атаки БПЛА, возгорание полностью ликвидировано, - глава республики.Возгорание резервуара произошло на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, предположительная причина: атака БПЛА, пострадавших нет, - сообщил губернатор Максим Егоров.БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, предварительно, есть погибший, - оперштаб.Минобороны России полностью включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды, - помощник президента России Алексей Дюмин.Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, заведено дело о госизмене, - региональное УФСБ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, новости, россия, днепропетровск, киевская область, алексей дюмин, укрэнерго
беспилотники, Новости, Россия, Днепропетровск, Киевская область, Алексей Дюмин, Укрэнерго
ВС РФ ночью снова нанесли удары по объектам противника: взрывы раздавались в Днепропетровске, Винницкой, Черкасской и Киевской области, оккупированной части Запорожской области.
В результате ночного удара повреждено оборудование на объектах энергетической инфраструктуры Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, - Укрэнерго.
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
Пожар произошел на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее в результате атаки БПЛА, возгорание полностью ликвидировано, - глава республики.
Возгорание резервуара произошло на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, предположительная причина: атака БПЛА, пострадавших нет, - сообщил губернатор Максим Егоров.
БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, он полностью разрушен, предварительно, есть погибший, - оперштаб.
Минобороны России полностью включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды, - помощник президента России Алексей Дюмин.
Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, заведено дело о госизмене, - региональное УФСБ.