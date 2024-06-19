https://ukraina.ru/20240619/1055736281.html

Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова

Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова - 19.06.2024 Украина.ру

Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова

Самолеты F-16, которые Запад передаст Украине, могут использоваться как в воздушном бою, так и для выпуска ракет без захода в зону нашего ПВО. Однако у России есть неприятный сюрприз для ВСУ

2024-06-19T18:18

2024-06-19T18:18

2024-06-19T18:23

интервью

украина

запад

сша

нато

f-16

су-34

авиация

бпла

пво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.Российская армия в зоне спецоперации (СВО) получила сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 с новейшей модификацией. Между тем Запад продолжает обещать Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолеты F-16. Пока планы передать Украине эти истребители подтвердили Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия.— Владимир Александрович, "Ростех" передал российской армии новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Расскажите, пожалуйста, где и как они могут использоваться.— Бомбардировщики Су-34 — это наш основной современный ударный самолет. Его из-за внешнего вида шутя называют "утенок". Это машина, которая может постоять за себя. Она может вести воздушные бои. Она может поражать любые наземные и морские цели. Она может запускать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также свободно падающие и планирующие бомбы.Одним словом, у нее широкая гамма боевых возможностей по применению любых средств поражения, которые состоят на вооружении наших Военно-воздушных сил (ВВС).Все тактические приемы Су-34 направлены на то, чтобы работать и на линии фронта, и в ближайшем тылу, и в оперативной глубине (300–400 километров). Он может поражать различные цели на Украине: командные пункты, предприятия оборонно-промышленного комплекса, плотины, мосты, железные дороги, большие трансформаторные центры, линии передачи электроэнергии (ЛЭП-500 и ЛЭП-1500). Причем все эти цели мы сейчас периодически обрабатываем.Например, Су-34 может поразить зону ожидания, где собирается украинская бронетехника, перед тем как разъехаться по дорогам на линии боестолкновения. Такие предупредительные удары должны быть за 3–5 суток до того, как она окажется на передовой. Обнаружить ее очень трудно. Но если это удается сделать, то такие атаки выполняют Су-24 и Су-34.У нас есть один хороший штурмовик — Су-25. Он в основном работает на передовой и в ближнем тылу (50–100 километров). Если для поражения подвижных целей ему нужен авианаводчик, то по стационарным целям он может работать сам.Пока мы не всегда используем эти самолеты по их задачам. Они входят в зону соприкосновения крайне редко, потому что у Украины на отдельных направлениях еще сохраняется сильная ПВО. Мы еще не все выбили. Но где-то нам работать проще. Например, под Херсоном наши штурмовики заходят на глубину в 30–50 километров. Если Су-34 где-то работают бомбами, то в основном, они работают планирующими бомбами, чтобы находиться как можно дальше от зоны поражения украинской ПВО. Мы подходим к границе этой зоны. Мы узнаем, какие конкретно там работают вражеские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и на какой дальности, а потом защищаем себя или средствами РЭБ, или их накрываем огнем артиллерии и реактивной системы залпового огня (РСЗО). Вражеская ПВО немного затихает, а самолеты наносят удары.Отмечу также, что над выполнением оперативно-стратегических задач (простреливаем украинскую территорию до Львова) работает наша дальняя авиация. Наши Ту-22М3 пускают "Кинжал" и "Х-47". Эта гиперзвуковая ракета весьма эффективна, потому что украинская ПВО не успевает эффективно отразить ее удары.Су-34 работают в комплексе с Ту-22, чтобы поддержать их и обеспечить массированный удар на узком направлении. Например, отвлечь или рассредоточить возможности украинской ПВО, обеспечив себе выгодное положение при нанесении удара.Тем не менее, общий военный потенциал киевского режима еще высок. Потому что ему помогает весь Запад.— Самолеты F-16, которые Запад может передать Украине, будут использовать в воздушном бою или для того, чтобы выпускать ракеты, не заходя в зону нашего ПВО?— Возможно и то, и другое. Но все же противник рассчитывает, что это будут именно ударные самолеты. Они будут запускать те же Storm Shadow и SCALP или другие ракеты класса "воздух-поверхность". Свободно падающие и планирующие бомбы они тоже могут сбрасывать. F-16 — это легкий истребитель по своему первоначальному предназначению. Он хорошо ведет себя во время воздушного боя. Он легкий и маневренный. Украинские летчики уже выполнили первые полеты на нем. Может быть, они сходили в зону пилотирования где-то на Западе. Они осваивают эту машину после теоретической подготовки.Но даже на получение навыков в применении различных средств поражения нужно время. До конца осени они эту технику не освоят.— Может быть, из-за этого поставки на Украину задерживаются?— Западные политики еще два года назад сказали, что они дадут самолеты Украине. Первыми, кто это сказал, были США, хотя сегодня они переложили все бремя ответственности на европейские страны НАТО — Данию, Нидерланды, Бельгию, Норвегию. Потому что производство F-16 было организовано на территории Европы, а не в Америке. Они были адаптированы под европейский климат и театр военных действий. Эти самолеты стояли в резерве. Сейчас их восстановили. Украине в первом транше дадут 12–16 машин. Это очень немного, учитывая, что протяженность линии соприкосновения составляет более тысячи километров. Это же как надо размазать эти 12–16 самолетов, чтобы на все хватило?Если бы это было 50–100 самолетов, была бы угроза совершенно иного уровня.— Но именно такого большого количества поставок не будет?— Не будет. Украине их будут давать порциями. Если к осени появятся еще 12–16 самолетов, то через два месяца им дадут второй комплект на 9–10 самолетов. Кажется, что это много. Но среди F-16 однозначно будут потери: и боевые, и небоевые.Во-первых, у летчиков не будет большого практического опыта. Во-вторых, будут отказы техники. Учиться летать, одновременно выполняя боевые задания крайне тяжело.Если F-16 передадут прямо сейчас, то украинские летчики смогут сесть за штурвал и выйти на линию соприкосновения только через два-три месяца. А из этого первого транша в 12–16 самолетов около 25% машин сразу станут летающими мишенями. Не потому, что летчики глупые и летать не умеют. Просто новый самолет всегда осваивается с определенным трудом. У Украины есть хорошие советские самолеты Су-25 и Су-24. Грубо говоря, штурвал у них стоит между ног. Это соответствует нашей физиологии. А как у F-16? Я бывал в Америке, я летал там на тренажерах. У F-16 штурвал напоминает джойстик. И стоит он на правом борту. Мне уже из-за этого было трудно и неудобно. Потому что я отходил от привычной симметрии.— Как раз по этим причинам не исключена вероятность, что F-16 будут пилотировать не украинские летчики, а натовские инструктора…— Если за штурвалом будут сидеть западные наемники, то да, это будет жесткий вариант для нас. Но мы будем предупреждать эти действия.Мы не будем ждать, пока они с польских аэродромов перелетят в Луцк или в Чертков. Мы не будем ждать, пока их заправят, зарядят, а потом они полетят к нам навстречу. Сработает космическая и агентурная разведка. Мы нанесем удары по их стоянкам.— Тут есть проблема. По поводу танков Abrams мы тоже говорили, что недопустим их попадания на фронт, но они как-то туда доехали.— Конечно, самолеты можно привезти в разобранном виде на Украину и там собрать. Их могут переправить, например, на фуре с красным крестом. Или привезти в эшелоне. Но даже если разведка их не вычислит, а мы не нанесем упреждающий удар, F-16, как и Abrams, ничего не изменят на поле боя. Во-первых, Abrams привезли в недостаточном количестве. Во-вторых, они не были готовы для работы в новых географических условиях: они тяжелее наших. ВСУ их не эксплуатировали, потому что ждали, когда земля подсохнет. Они тонули в черноземе, уходя с дорог (а дорог там недостаточно).Такая же проблема появится с F-16.Да, на украинских аэродромах с советских времен осталось много железобетонных укрытий. Мы их периодически треплем, но восстановить аэродром сегодня весьма просто. Там одна только взлетно-посадочная полоса длинной в 2–3 километра. Ну, попал ты снарядом в этот бетон, а потом эту дырку залатают. Поэтому Украина растащит самолеты по этим железобетонным укрытиям и замаскирует. Попасть в них нам будет тяжело. Но и противнику в этих условиях эксплуатировать их будет тяжело.А если они будут базироваться на территории Польши, Румынии и Словакии, откуда они будут выполнять полеты, то это уже будет проблема для стран, где они будут базироваться. Потому что мы будем иметь право физически уничтожать эти самолеты на этих аэродромах. Даже если они взлетят и выполнят задание, мы вдогонку пошлем на эти аэродромы ударные средства.Более того, в этом случае опасности подвергнутся поселки на территории стран НАТО, где живет гражданское население. Наверное, это тоже одна из причин, по которой Запад медлит с поставками. Но есть и другая.F-16 — это брендовый самолет США. Таких машин было выпущено около 5 тысяч экземпляров в разных модификациях. Так вот последняя его модель на Украине не появится. Если их собьют или они себя плохо покажут, это будет антиреклама для американского Военно-промышленного комплекса (ВПК).— Танки Abrams горят после ударов наших дронов. Думаете, Штаты такая антиреклама смущает?— Еще как смущает. Поэтому они медлят с поставками. Да и Abrams для ВСУ они дали древние — не в самой последней модификации. И броня у них другая, и прицелы не те. Плюс, мы же уже захватывали эти танки. Мы на них по-другому посмотрели и нашли у них еще больше уязвимых мест. Это уже большой урон для жизнеобеспечения войск.Поэтому американские политики могут сколько угодно говорить о новых поставках. А ВПК и военные будут их придерживать. Они понимают, что чем больше США будут втягиваться в украинский конфликт, тем больше в мире будет проблем. Можно дойти до катастрофы.О том, почему у Запада остался последний шанс избежать ядерной войны с Россией, в интервью Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине.

https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html

https://ukraina.ru/20240616/1055673702.html

https://ukraina.ru/20240619/1055731584.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, запад, сша, нато, f-16, су-34, авиация, бпла, пво, львов, дроны, всу, самолет