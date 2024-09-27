https://ukraina.ru/20240927/1057700719.html
Молодежь Мариуполя – в новые медиа. В ДНР начали бесплатно обучать будущих журналистов
Молодежь Мариуполя – в новые медиа. В ДНР начали бесплатно обучать будущих журналистов - 27.09.2024 Украина.ру
Молодежь Мариуполя – в новые медиа. В ДНР начали бесплатно обучать будущих журналистов
Как отыскать правду в стремительном информационном потоке и аргументировано донести ее целевой аудитории, что такое новости, как с ними работать и каким должен быть первый шаг в профессию журналиста на восходе карьеры, объяснят и покажут на практике ведущие специалисты в Мариуполе на базе нового медиацентра
2024-09-27T14:37
2024-09-27T14:37
2024-09-27T14:37
эксклюзив
мариуполь
донецкая народная республика
россия
новые регионы
донбасс
сми
российские сми
информационная война
информационная безопасность
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О новых возможностях подростков в ДНР в интервью изданию Украина.ру рассказали создатели проекта. С учетом высокой роли медиа в современном мире, много говорить о том, почему для открытия образовательного центра для детей был выбран именно Мариуполь, долго говорить не придется. Чего только стоит цитируемый Госдепом США фейк об "обстреле" российскими войсками городского роддома в 2022 году. В начале российской спецоперации западные СМИ публиковали фото беременной жительницы Мариуполя Марианны Вышемирской на фоне разрушенного медучреждения. Официальный Киев заявлял о том, что РФ якобы нанесла удар по роддому, а через несколько недель сама девушка признала фейком сообщение о российском авиаударе.Удивительно, но до сих пор есть те, кто верит, что Россия намерено бомбит соцобъекты в которых находятся мирные жители. Эпоха постправды на самом пике. Например, на Украине действительно уверены, что строительство новых кварталов в Мариуполе - это фейк, а многочисленные видеоролики, подтверждающие обратное, укросми называют "Мосфильм", намекая на постановочную съемку. Изобилие фейковых новостей только увеличило запрос на достоверную информацию, реалии этого дня нуждаются в дополнительном разъяснении, которое важно получить оперативно, желательно не более чем в два клика. Новый мариупольский центр создан как раз для того, чтобы молодое поколение умело и могло работать с новостями. Идея проекта принадлежит опытным медийщикам, выпускникам образовательной программы "Мастерская новых медиа" из разных регионов России: Архангельска, Санкт-Петербурга, Донецка. Инициативу поддержал Фонд президентских грантов, а также ведущие федеральные СМИ на базе которых ученики центра оттачивают профессиональные навыки, растут над собой. "Нашей команде удалось создать место, где талантливые школьники смогут реализовать свой потенциал в медиасфере. В Мариуполе есть большое количество молодых людей, которые увлечены этим и хотят развиваться. Мы общались с ребятами, проводили опросы, им очень важно создание собственной медиаплощадки, поддержка профессиональных наставников. Теперь у подростков появилась возможность создать медиа, где авторами будут они сами", – поделилась собеседница с Украина.ру.Высокий интерес, вовлеченность и старательность - единственное что просят у детей наставники в обмен на насыщенную образовательную программу и практику, на которую предшествующие поколения молодых специалистов тратили годы. Помимо теории дается возможность и попрактиковаться, что называется, увидеть журналистскую кухню изнутри. Немаловажную роль играет и занятость молодежи, успевшей пережить не лучший жизненный опыт. Авторы проекта признаются - видеть искреннюю благодарность в глазах детей - лучшая награда за труд. Так, например, благодаря проекту сбылась мечта Димы из Амвросиевки, который несмотря на юный возраст, уже успел воочию оценить работу крупного телеканала в северной столице России. Телеканал "Санкт-Петербург" посетила и горловчанка Марина, которая вот уже десять лет чаще всего видит и слышит разрывы украинских снарядов. "Поездка помогла нам проявиться, увидеть много нового, совсем иную жизнь", - призналась она. "Именно такие поездки дают веру, что все мечты сбываются!" - подтвердила и Даша из Донецка. Перед практикой, тех, кто планирует идти в профессию в Мариуполе обучают по шести направлениям: фотосъемка, видеосъемка, создание мультимедийного текста, управление соцсетями, создание графического контента и изучение базовых принципов журналистики. Для создания контента в свободном доступе есть все необходимое: компьютеры, камеры, микрофоны, свет. Подобные медиацентры - достаточно распространенная и уже отлично зарекомендовавшая себя практика по всей стране, говорит руководитель образовательной программы, медиаменеджер Ирина Белова. В новый регион России она привнесла собственный опыт аналогичной работы, полученный в Архангельске. "Идея созревала еще и потому что в сфере медиа наблюдается кадровый дефицит, людей пишущих и способных создавать контент всегда не хватает. Начинающим специалистам не достает поддержки и компетенции и хотелось бы, чтобы ими занимались с подросткового возраста. Такой медиацентр - это распространенная практика, которая уже отлично зарекомендовала себя в Архангельской области. Наши ученики, начиная путь в профессию, уже обладают набором компетенций и знаний, которые пригодятся в будущем", - пояснила она. Примечательно, что вся работа с подростками 14-17 лет организована преимущественно с молодыми специалистами, с которыми ученики могут взаимодействовать почти на равных. В том числе и поэтому дети продемонстрировали высокую вовлеченность. В ходе обучения они помогают корректировать программу, а организаторы живо реагируют на пожелания и замечания тех для кого и был организован медиацентр. В числе тех, кто работает с юными медийщиками ведущие специалисты изданий "Аргументы и факты", "Комсомольская правда". Среди достижений мариупольского медиацентра - успешное трудоустройство тех, кто прошел в нем обучение. Так, одна из учениц после стажировки продолжила работу в крупнейшем новостном интернет-СМИ Mash."Уже прошла бесплатная образовательная программа от Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Политеха Петра Великого. Стажировки в ведущих медиахолдингах России, таких как "Ньюс Медиа", "Комсомольская правда" и "Аргументы и Факты". Ребята из Донецка, Горловки, Амвросиевки, Шахтерска побывали на медиапрограмме в Санкт-Петербурге - посетили телеканал "Санкт-Петербург", ГПМ-радио, попробовали себя в практической работе", - добавил руководитель программы и наставник Артем Панасенков. Родители учеников признаются в том, что такие поездки меняют детей, ставят перед ними цели. Отдельно отметим, что возможности для профессиональной реализации актуальны и в психологическом плане, общеизвестно, что трудотерапия - активный метод реабилитации.Подробнее о роли медиа сегодня - в интервью руководителя телеграм-каналов издания Украина.ру Константина Кеворкяна "Почему появился двойник Украина.ру, или Об информационной войне в контексте украинского конфликта" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, мариуполь, донецкая народная республика, россия, новые регионы, донбасс, сми, российские сми, информационная война, информационная безопасность, молодежь, константин кеворкян, украина.ру
Молодежь Мариуполя – в новые медиа. В ДНР начали бесплатно обучать будущих журналистов
Как отыскать правду в стремительном информационном потоке и аргументировано донести ее целевой аудитории, что такое новости, как с ними работать и каким должен быть первый шаг в профессию журналиста на восходе карьеры, объяснят и покажут на практике ведущие специалисты в Мариуполе на базе нового медиацентра
О новых возможностях подростков в ДНР в интервью изданию Украина.ру рассказали создатели проекта.
С учетом высокой роли медиа в современном мире, много говорить о том, почему для открытия образовательного центра для детей был выбран именно Мариуполь, долго говорить не придется. Чего только стоит цитируемый Госдепом США
фейк об "обстреле" российскими войсками городского роддома в 2022 году.
В начале российской спецоперации западные СМИ публиковали фото беременной жительницы Мариуполя Марианны Вышемирской
на фоне разрушенного медучреждения. Официальный Киев
заявлял о том, что РФ
якобы нанесла удар по роддому, а через несколько недель сама девушка признала фейком сообщение о российском авиаударе.
Удивительно, но до сих пор есть те, кто верит, что Россия намерено бомбит соцобъекты в которых находятся мирные жители. Эпоха постправды на самом пике. Например, на Украине
действительно уверены, что строительство новых кварталов в Мариуполе - это фейк, а многочисленные видеоролики, подтверждающие обратное, укросми называют "Мосфильм", намекая на постановочную съемку.
Изобилие фейковых новостей только увеличило запрос на достоверную информацию, реалии этого дня нуждаются в дополнительном разъяснении, которое важно получить оперативно, желательно не более чем в два клика. Новый мариупольский центр создан как раз для того, чтобы молодое поколение умело и могло работать с новостями.
Идея проекта принадлежит опытным медийщикам, выпускникам образовательной программы "Мастерская новых медиа" из разных регионов России: Архангельска, Санкт-Петербурга
, Донецка
. Инициативу поддержал Фонд президентских грантов, а также ведущие федеральные СМИ на базе которых ученики центра оттачивают профессиональные навыки, растут над собой.
"Нашей команде удалось создать место, где талантливые школьники смогут реализовать свой потенциал в медиасфере. В Мариуполе есть большое количество молодых людей, которые увлечены этим и хотят развиваться. Мы общались с ребятами, проводили опросы, им очень важно создание собственной медиаплощадки, поддержка профессиональных наставников. Теперь у подростков появилась возможность создать медиа, где авторами будут они сами", – поделилась собеседница с Украина.ру.
Высокий интерес, вовлеченность и старательность - единственное что просят у детей наставники в обмен на насыщенную образовательную программу и практику, на которую предшествующие поколения молодых специалистов тратили годы. Помимо теории дается возможность и попрактиковаться, что называется, увидеть журналистскую кухню изнутри.
Немаловажную роль играет и занятость молодежи, успевшей пережить не лучший жизненный опыт. Авторы проекта признаются - видеть искреннюю благодарность в глазах детей - лучшая награда за труд.
Так, например, благодаря проекту сбылась мечта Димы из Амвросиевки, который несмотря на юный возраст, уже успел воочию оценить работу крупного телеканала в северной столице России. Телеканал "Санкт-Петербург" посетила и горловчанка Марина, которая вот уже десять лет чаще всего видит и слышит разрывы украинских снарядов.
"Поездка помогла нам проявиться, увидеть много нового, совсем иную жизнь", - призналась она.
"Именно такие поездки дают веру, что все мечты сбываются!" - подтвердила и Даша из Донецка.
Перед практикой, тех, кто планирует идти в профессию в Мариуполе обучают по шести направлениям: фотосъемка, видеосъемка, создание мультимедийного текста, управление соцсетями, создание графического контента и изучение базовых принципов журналистики. Для создания контента в свободном доступе есть все необходимое: компьютеры, камеры, микрофоны, свет.
Подобные медиацентры - достаточно распространенная и уже отлично зарекомендовавшая себя практика по всей стране, говорит руководитель образовательной программы, медиаменеджер Ирина Белова. В новый регион России она привнесла собственный опыт аналогичной работы, полученный в Архангельске.
"Идея созревала еще и потому что в сфере медиа наблюдается кадровый дефицит, людей пишущих и способных создавать контент всегда не хватает. Начинающим специалистам не достает поддержки и компетенции и хотелось бы, чтобы ими занимались с подросткового возраста. Такой медиацентр - это распространенная практика, которая уже отлично зарекомендовала себя в Архангельской области. Наши ученики, начиная путь в профессию, уже обладают набором компетенций и знаний, которые пригодятся в будущем", - пояснила она.
Примечательно, что вся работа с подростками 14-17 лет организована преимущественно с молодыми специалистами, с которыми ученики могут взаимодействовать почти на равных. В том числе и поэтому дети продемонстрировали высокую вовлеченность. В ходе обучения они помогают корректировать программу, а организаторы живо реагируют на пожелания и замечания тех для кого и был организован медиацентр.
В числе тех, кто работает с юными медийщиками ведущие специалисты изданий "Аргументы и факты", "Комсомольская правда". Среди достижений мариупольского медиацентра - успешное трудоустройство тех, кто прошел в нем обучение. Так, одна из учениц после стажировки продолжила работу в крупнейшем новостном интернет-СМИ Mash.
"Уже прошла бесплатная образовательная программа от Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Политеха Петра Великого. Стажировки в ведущих медиахолдингах России, таких как "Ньюс Медиа", "Комсомольская правда" и "Аргументы и Факты". Ребята из Донецка, Горловки, Амвросиевки, Шахтерска побывали на медиапрограмме в Санкт-Петербурге - посетили телеканал "Санкт-Петербург", ГПМ-радио, попробовали себя в практической работе",
- добавил руководитель программы и наставник Артем Панасенков
.
Родители учеников признаются в том, что такие поездки меняют детей, ставят перед ними цели. Отдельно отметим, что возможности для профессиональной реализации актуальны и в психологическом плане, общеизвестно, что трудотерапия - активный метод реабилитации.