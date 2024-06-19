Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США - 19.06.2024 Украина.ру
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Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США
Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США - 19.06.2024 Украина.ру
Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США
Северная Корея — это единственная страна, которая заявила о том, что она в одном окопе с нами после начала специальной военной операции. КНДР понимает причины СВО. Северные корейцы разделяют нашу точку зрения на строительство нового миропорядка, основанного на равной безопасности, безблоковом мышлении и взаимной выгоде.
2024-06-19T04:53
2024-06-19T04:53
интервью
кндр
северная корея
сша
владимир путин
ким чен ын
ллойд остин
украина.ру
bloomberg
f-16
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким.Первый за 24 года визит президента России Владимира Путина в КНДР начался 18 июня. Накануне Путин подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Российский лидер пробудет в Северной Корее два дня, затем он посетит Вьетнам.- Евгений Евгеньевич, почему именно сейчас возникла необходимость в этом визите?- Путин пообещал еще в сентябре прошлого года Ким Чен Ыну на космодроме "Восточный" совершить визит в КНДР в ближайшее время. За всю историю отношений между Россией и КНДР глава нашего государства побывал лишь раз, и это был Путин в 2000 году. С тех пор северокорейские лидеры пять раз побывали в России. А в дипломатии есть принцип взаимности.Северная Корея — это единственная страна, которая заявила о том, что она в одном окопе с нами после начала специальной военной операции. КНДР понимает причины СВО. Северокорейцы разделяют нашу точку зрения на строительство нового миропорядка, основанного на равной безопасности, безблоковом мышлении и взаимной выгоде. Они также понимают, что мы дружим с другими странами не против кого-то, а исходя из государственных интересов.Путин в статье для главной газеты КНДР "Нодон синмун" пожелал корейцам выстоять против коварного сильного врага. Северная Корея заявила, что ее главным врагом является Южная Корея. А Путин таким образом говорит, что главный враг — это США, поскольку Южная Корея не самостоятельное государство и полностью зависит от Америки.- Нужен ли северокорейским военным опыт современной войны? Ранее европейские лидеры заявляли о возможной отправке воинских контингентов на Украину. Но северокорейский солдат вряд ли хуже французского- Нет, участие северокорейских военных в СВО исключается. Есть добровольцы из разных стран, но пока мы обходимся своими силами. Но опыт этой войны северным корейцам надо осмыслить в военных училищах, потому что сейчас огромную роль играют беспилотники, как разведывательные, так и ударные. А с учетом материально-технических возможностей Южной Кореи северянам надо быть готовыми к тому, что южане смогут их завалить своими БПЛА не только с начинкой из пропагандистских материалов, но и взрывчаткой. Поэтому КНДР должна иметь РЭБ и средства физического поражения этих дронов. Здесь сотрудничество с Россией могло бы помочь.Но хочу подчеркнуть, что Северная Корея не стремится к войне. Каждый год в Пхеньяне выстраивается огромный квартал на 10 тысяч квартир вместе с образовательными и медицинскими учреждениями. Причем это многоэтажные дома, до 30 этажей. Причем это все и дается бесплатно работникам, ученым, служащим, рабочим заводов, причем с полным благоустройством. Будет ли страна, которая готовится к войне, вкладывать деньги в создание таких кварталов?- Западная пресса не устает рассуждать о поставках из КНДР снарядов советского типа, калибра 122 и 152 мм для российской армии. Возможно ли, что таким образом Вашингтон хочет побудить Сеул поставлять оружие Киеву?- Это не подлежит сомнению. Bloomberg недавно писал о том, что поставки северокорейских снарядов побуждают Запад увеличивать военную помощь Киеву. Видите, как они повернули? Запад начал эти поставки еще в 2014 году, когда речь о поставках северокорейского оружия не шла. КНДР тогда еще находилась под нашими санкциями. Даже МИД отрицательно относился к Северной Корее, и когда мы, ученые Центра корейских исследований говорили, что нельзя таким образом относиться к этому государству, нам отвечали, что вы понимаете, там такой режим.И сейчас они делают такие заявления, чтобы оправдать свои поставки. Раз Северная Корея поставляет, и мы вынуждены поставлять. И заодно они хотят показать, что Россия слабая, поскольку не может обеспечить свои потребности в вооружениях, в снарядах и так далее. Но Путин уже неоднократно заявлял, насколько мы увеличили выпуск своих вооружений. Наша промышленность обеспечивает всем необходим войска в зоне СВО. Пусть они не надеются, что без Северной Кореи мы не сможем обеспечить боевые действия на Украине.- Как бы вы оценили военную мощь Северной Кореи, боеспособность ее армии, насколько современным оружием она обладает, потому что в СМИ публикуются противоречивые оценки?- Что касается тактических ракет ближнего радиуса действия, это современное вооружение. У них есть и РСЗО, причем если наши системы типа "Торнадо" имеют калибр до 300 мм, у северокорейцев системы залпового огня калибром 600 мм. Они обладают огромной разрушительной силой и могут лететь на расстояние не менее 200 км.А самая крупная американская военная база за пределами США находится в Пхентхэке в Южной Корее. Расстояние оттуда до КНДР менее 200 км. Там могут располагаться 42 тысячи американских военнослужащих, сейчас их меньше, база не заполнена, но там есть еще американские корабли и аэродромы. Эту базу могут запросто уничтожить. Причем эти ракеты летят по настильной траектории, а не по баллистической, перехватить их практически невозможно.Что касается стратегического ядерного оружия, КНДР заявила также, что у нее есть ракеты среднего радиуса действия. Эти ракеты могут лететь на расстояние более 5 тысяч километров. Особенность северокорейской ракетной технике в том, что она почти вся построена на твердом топливе, которое может находиться в корпусе ракеты долгое время. Жидкое топливо, через несколько дней надо будет сливать, если не произошел запуск, потому что оно разъест корпус.- Запад в ближайшее время собирается поставить F-16 Украине. В связи с этим вспоминается эпизод из истории Корейской войны, когда 8 октября 1950 года два американских истребителя нанесли удар по аэродрому авиации Тихоокеанского флота близ села Сухая Речка в Приморском крае. Однако поводом для большой войны между СССР и США этот инцидент не стал. Если сейчас этот сценарий повторится на Украине, то есть мы накроем аэродром, с которого будут взлетать F-16, например, в Румынии, какой будет реакция Запада?- Конечно, F-16 станут законной целью для нас. Но дело даже не в том, что они поднимутся оттуда, пересекут границу и окажутся в небе над Украиной, тогда мы можем их сбивать. А дело в том, что они, находясь в воздушном пространстве Румынии или Польши могут выпустить ракету по Украине или России. Естественно, в такой ситуации мы будем сбивать эти самолеты там и разрушать места их стоянки.Но тогда в 1950 году мы проявили осторожность, американцы извинились за то, что произошло, сказали, что ошиблись. Но и сейчас может быть что-то подобное, мол, ударили по самолету, а ракета попала на аэродром (смеется).- Командующий войсками ООН Макартур во время Корейской войны предлагал перейти к ядерным ударам по территории Китая. Сейчас тема ядерного конфликта вновь обострилась. НАТО собирается привести в боевую готовность свои ядерные силы, наша армия проводит учения по отработке применения ТЯО. Велика ли вероятность применения ядерного оружия сейчас?- Макартур 16 раз предлагал нанести ядерный удар, но у президента США Трумэна хватило ума не делать это, потому что у СССР тоже появилось ядерное оружие. США мы в 1950 году достать еще не могли, но американские войска в Европе могли раздолбать. И во время Карибского кризиса руководству США и СССР хватило сдержанности, чтобы не начинать ядерную войну.Но нынешний президент США плохо контролирует свои действия, вспомните его поведение на встрече Большой семерки. И он один из тех людей, которые имеют доступ к ядерному оружию в Америке. Но там есть начальник генерального штаба, председатель комитета начальников штабов, нынешний министр обороны Остин, бывший генерал. Думаю, они не допустят, чтобы дело дошло до ядерного столкновения.
https://ukraina.ru/20240618/1055701217.html
https://ukraina.ru/20240617/1055678383.html
https://ukraina.ru/20240618/1055706627.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, кндр, северная корея, сша, владимир путин, ким чен ын, ллойд остин, украина.ру, bloomberg, f-16, корейская война (1950-1953)
Интервью, КНДР, Северная Корея, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Ллойд Остин, Украина.ру, bloomberg, F-16, Корейская война (1950-1953)

Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США

04:53 19.06.2024
 
© ifes-ras.ruЕвгений Ким интервью
Евгений Ким интервью
© ifes-ras.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Северная Корея — это единственная страна, которая заявила о том, что она в одном окопе с нами после начала специальной военной операции. КНДР понимает причины СВО. Северные корейцы разделяют нашу точку зрения на строительство нового миропорядка, основанного на равной безопасности, безблоковом мышлении и взаимной выгоде.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким.
Первый за 24 года визит президента России Владимира Путина в КНДР начался 18 июня. Накануне Путин подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Российский лидер пробудет в Северной Корее два дня, затем он посетит Вьетнам.
- Евгений Евгеньевич, почему именно сейчас возникла необходимость в этом визите?
- Путин пообещал еще в сентябре прошлого года Ким Чен Ыну на космодроме "Восточный" совершить визит в КНДР в ближайшее время. За всю историю отношений между Россией и КНДР глава нашего государства побывал лишь раз, и это был Путин в 2000 году. С тех пор северокорейские лидеры пять раз побывали в России. А в дипломатии есть принцип взаимности.
Северная Корея — это единственная страна, которая заявила о том, что она в одном окопе с нами после начала специальной военной операции. КНДР понимает причины СВО. Северокорейцы разделяют нашу точку зрения на строительство нового миропорядка, основанного на равной безопасности, безблоковом мышлении и взаимной выгоде. Они также понимают, что мы дружим с другими странами не против кого-то, а исходя из государственных интересов.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Вчера, 06:12
Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного ФеликсаВладимир Путин начал официальный визит в Восточную Азию - Корейскую Народно-Демократическую Республику и Социалистическую республику Вьетнам.
Путин в статье для главной газеты КНДР "Нодон синмун" пожелал корейцам выстоять против коварного сильного врага. Северная Корея заявила, что ее главным врагом является Южная Корея. А Путин таким образом говорит, что главный враг — это США, поскольку Южная Корея не самостоятельное государство и полностью зависит от Америки.
- Нужен ли северокорейским военным опыт современной войны? Ранее европейские лидеры заявляли о возможной отправке воинских контингентов на Украину. Но северокорейский солдат вряд ли хуже французского
- Нет, участие северокорейских военных в СВО исключается. Есть добровольцы из разных стран, но пока мы обходимся своими силами. Но опыт этой войны северным корейцам надо осмыслить в военных училищах, потому что сейчас огромную роль играют беспилотники, как разведывательные, так и ударные. А с учетом материально-технических возможностей Южной Кореи северянам надо быть готовыми к тому, что южане смогут их завалить своими БПЛА не только с начинкой из пропагандистских материалов, но и взрывчаткой. Поэтому КНДР должна иметь РЭБ и средства физического поражения этих дронов. Здесь сотрудничество с Россией могло бы помочь.
Но хочу подчеркнуть, что Северная Корея не стремится к войне. Каждый год в Пхеньяне выстраивается огромный квартал на 10 тысяч квартир вместе с образовательными и медицинскими учреждениями. Причем это многоэтажные дома, до 30 этажей. Причем это все и дается бесплатно работникам, ученым, служащим, рабочим заводов, причем с полным благоустройством. Будет ли страна, которая готовится к войне, вкладывать деньги в создание таких кварталов?
Аэродром в США
17 июня, 04:20
Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке" После инцидента с атакой аэродрома на Сухой Речке у американцев появилось выражение "черный четверг", когда за один вылет они потеряли практически всю авиацию над Китаем и Северной Кореей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
- Западная пресса не устает рассуждать о поставках из КНДР снарядов советского типа, калибра 122 и 152 мм для российской армии. Возможно ли, что таким образом Вашингтон хочет побудить Сеул поставлять оружие Киеву?
- Это не подлежит сомнению. Bloomberg недавно писал о том, что поставки северокорейских снарядов побуждают Запад увеличивать военную помощь Киеву. Видите, как они повернули? Запад начал эти поставки еще в 2014 году, когда речь о поставках северокорейского оружия не шла. КНДР тогда еще находилась под нашими санкциями. Даже МИД отрицательно относился к Северной Корее, и когда мы, ученые Центра корейских исследований говорили, что нельзя таким образом относиться к этому государству, нам отвечали, что вы понимаете, там такой режим.
И сейчас они делают такие заявления, чтобы оправдать свои поставки. Раз Северная Корея поставляет, и мы вынуждены поставлять. И заодно они хотят показать, что Россия слабая, поскольку не может обеспечить свои потребности в вооружениях, в снарядах и так далее. Но Путин уже неоднократно заявлял, насколько мы увеличили выпуск своих вооружений. Наша промышленность обеспечивает всем необходим войска в зоне СВО. Пусть они не надеются, что без Северной Кореи мы не сможем обеспечить боевые действия на Украине.
- Как бы вы оценили военную мощь Северной Кореи, боеспособность ее армии, насколько современным оружием она обладает, потому что в СМИ публикуются противоречивые оценки?
- Что касается тактических ракет ближнего радиуса действия, это современное вооружение. У них есть и РСЗО, причем если наши системы типа "Торнадо" имеют калибр до 300 мм, у северокорейцев системы залпового огня калибром 600 мм. Они обладают огромной разрушительной силой и могут лететь на расстояние не менее 200 км.
А самая крупная американская военная база за пределами США находится в Пхентхэке в Южной Корее. Расстояние оттуда до КНДР менее 200 км. Там могут располагаться 42 тысячи американских военнослужащих, сейчас их меньше, база не заполнена, но там есть еще американские корабли и аэродромы. Эту базу могут запросто уничтожить. Причем эти ракеты летят по настильной траектории, а не по баллистической, перехватить их практически невозможно.
Что касается стратегического ядерного оружия, КНДР заявила также, что у нее есть ракеты среднего радиуса действия. Эти ракеты могут лететь на расстояние более 5 тысяч километров. Особенность северокорейской ракетной технике в том, что она почти вся построена на твердом топливе, которое может находиться в корпусе ракеты долгое время. Жидкое топливо, через несколько дней надо будет сливать, если не произошел запуск, потому что оно разъест корпус.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Вчера, 13:41
"Отразить любую агрессию": что из себя представляет армия КНДРВо вторник, 18 июня, президент РФ Владимир Путин начинает свой визит в КНДР. К этому событию главная газета этой страны "Нодон синмун" опубликовала передовицу о том, что Москва и Пхеньян, объединившись, могут отразить любую агрессию. Что сегодня представляют из себя вооруженные силы страны чучхе – в материале Украина.ру
- Запад в ближайшее время собирается поставить F-16 Украине. В связи с этим вспоминается эпизод из истории Корейской войны, когда 8 октября 1950 года два американских истребителя нанесли удар по аэродрому авиации Тихоокеанского флота близ села Сухая Речка в Приморском крае. Однако поводом для большой войны между СССР и США этот инцидент не стал. Если сейчас этот сценарий повторится на Украине, то есть мы накроем аэродром, с которого будут взлетать F-16, например, в Румынии, какой будет реакция Запада?
- Конечно, F-16 станут законной целью для нас. Но дело даже не в том, что они поднимутся оттуда, пересекут границу и окажутся в небе над Украиной, тогда мы можем их сбивать. А дело в том, что они, находясь в воздушном пространстве Румынии или Польши могут выпустить ракету по Украине или России. Естественно, в такой ситуации мы будем сбивать эти самолеты там и разрушать места их стоянки.
Но тогда в 1950 году мы проявили осторожность, американцы извинились за то, что произошло, сказали, что ошиблись. Но и сейчас может быть что-то подобное, мол, ударили по самолету, а ракета попала на аэродром (смеется).
- Командующий войсками ООН Макартур во время Корейской войны предлагал перейти к ядерным ударам по территории Китая. Сейчас тема ядерного конфликта вновь обострилась. НАТО собирается привести в боевую готовность свои ядерные силы, наша армия проводит учения по отработке применения ТЯО. Велика ли вероятность применения ядерного оружия сейчас?
- Макартур 16 раз предлагал нанести ядерный удар, но у президента США Трумэна хватило ума не делать это, потому что у СССР тоже появилось ядерное оружие. США мы в 1950 году достать еще не могли, но американские войска в Европе могли раздолбать. И во время Карибского кризиса руководству США и СССР хватило сдержанности, чтобы не начинать ядерную войну.
Но нынешний президент США плохо контролирует свои действия, вспомните его поведение на встрече Большой семерки. И он один из тех людей, которые имеют доступ к ядерному оружию в Америке. Но там есть начальник генерального штаба, председатель комитета начальников штабов, нынешний министр обороны Остин, бывший генерал. Думаю, они не допустят, чтобы дело дошло до ядерного столкновения.
 
ИнтервьюКНДРСеверная КореяСШАВладимир ПутинКим Чен ЫнЛлойд ОстинУкраина.руbloombergF-16Корейская война (1950-1953)
 
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