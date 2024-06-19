https://ukraina.ru/20240619/1055714676.html

Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США

Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США - 19.06.2024 Украина.ру

Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США

Северная Корея — это единственная страна, которая заявила о том, что она в одном окопе с нами после начала специальной военной операции. КНДР понимает причины СВО. Северные корейцы разделяют нашу точку зрения на строительство нового миропорядка, основанного на равной безопасности, безблоковом мышлении и взаимной выгоде.

2024-06-19T04:53

2024-06-19T04:53

2024-06-19T04:53

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким.Первый за 24 года визит президента России Владимира Путина в КНДР начался 18 июня. Накануне Путин подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Российский лидер пробудет в Северной Корее два дня, затем он посетит Вьетнам.- Евгений Евгеньевич, почему именно сейчас возникла необходимость в этом визите?- Путин пообещал еще в сентябре прошлого года Ким Чен Ыну на космодроме "Восточный" совершить визит в КНДР в ближайшее время. За всю историю отношений между Россией и КНДР глава нашего государства побывал лишь раз, и это был Путин в 2000 году. С тех пор северокорейские лидеры пять раз побывали в России. А в дипломатии есть принцип взаимности.Северная Корея — это единственная страна, которая заявила о том, что она в одном окопе с нами после начала специальной военной операции. КНДР понимает причины СВО. Северокорейцы разделяют нашу точку зрения на строительство нового миропорядка, основанного на равной безопасности, безблоковом мышлении и взаимной выгоде. Они также понимают, что мы дружим с другими странами не против кого-то, а исходя из государственных интересов.Путин в статье для главной газеты КНДР "Нодон синмун" пожелал корейцам выстоять против коварного сильного врага. Северная Корея заявила, что ее главным врагом является Южная Корея. А Путин таким образом говорит, что главный враг — это США, поскольку Южная Корея не самостоятельное государство и полностью зависит от Америки.- Нужен ли северокорейским военным опыт современной войны? Ранее европейские лидеры заявляли о возможной отправке воинских контингентов на Украину. Но северокорейский солдат вряд ли хуже французского- Нет, участие северокорейских военных в СВО исключается. Есть добровольцы из разных стран, но пока мы обходимся своими силами. Но опыт этой войны северным корейцам надо осмыслить в военных училищах, потому что сейчас огромную роль играют беспилотники, как разведывательные, так и ударные. А с учетом материально-технических возможностей Южной Кореи северянам надо быть готовыми к тому, что южане смогут их завалить своими БПЛА не только с начинкой из пропагандистских материалов, но и взрывчаткой. Поэтому КНДР должна иметь РЭБ и средства физического поражения этих дронов. Здесь сотрудничество с Россией могло бы помочь.Но хочу подчеркнуть, что Северная Корея не стремится к войне. Каждый год в Пхеньяне выстраивается огромный квартал на 10 тысяч квартир вместе с образовательными и медицинскими учреждениями. Причем это многоэтажные дома, до 30 этажей. Причем это все и дается бесплатно работникам, ученым, служащим, рабочим заводов, причем с полным благоустройством. Будет ли страна, которая готовится к войне, вкладывать деньги в создание таких кварталов?- Западная пресса не устает рассуждать о поставках из КНДР снарядов советского типа, калибра 122 и 152 мм для российской армии. Возможно ли, что таким образом Вашингтон хочет побудить Сеул поставлять оружие Киеву?- Это не подлежит сомнению. Bloomberg недавно писал о том, что поставки северокорейских снарядов побуждают Запад увеличивать военную помощь Киеву. Видите, как они повернули? Запад начал эти поставки еще в 2014 году, когда речь о поставках северокорейского оружия не шла. КНДР тогда еще находилась под нашими санкциями. Даже МИД отрицательно относился к Северной Корее, и когда мы, ученые Центра корейских исследований говорили, что нельзя таким образом относиться к этому государству, нам отвечали, что вы понимаете, там такой режим.И сейчас они делают такие заявления, чтобы оправдать свои поставки. Раз Северная Корея поставляет, и мы вынуждены поставлять. И заодно они хотят показать, что Россия слабая, поскольку не может обеспечить свои потребности в вооружениях, в снарядах и так далее. Но Путин уже неоднократно заявлял, насколько мы увеличили выпуск своих вооружений. Наша промышленность обеспечивает всем необходим войска в зоне СВО. Пусть они не надеются, что без Северной Кореи мы не сможем обеспечить боевые действия на Украине.- Как бы вы оценили военную мощь Северной Кореи, боеспособность ее армии, насколько современным оружием она обладает, потому что в СМИ публикуются противоречивые оценки?- Что касается тактических ракет ближнего радиуса действия, это современное вооружение. У них есть и РСЗО, причем если наши системы типа "Торнадо" имеют калибр до 300 мм, у северокорейцев системы залпового огня калибром 600 мм. Они обладают огромной разрушительной силой и могут лететь на расстояние не менее 200 км.А самая крупная американская военная база за пределами США находится в Пхентхэке в Южной Корее. Расстояние оттуда до КНДР менее 200 км. Там могут располагаться 42 тысячи американских военнослужащих, сейчас их меньше, база не заполнена, но там есть еще американские корабли и аэродромы. Эту базу могут запросто уничтожить. Причем эти ракеты летят по настильной траектории, а не по баллистической, перехватить их практически невозможно.Что касается стратегического ядерного оружия, КНДР заявила также, что у нее есть ракеты среднего радиуса действия. Эти ракеты могут лететь на расстояние более 5 тысяч километров. Особенность северокорейской ракетной технике в том, что она почти вся построена на твердом топливе, которое может находиться в корпусе ракеты долгое время. Жидкое топливо, через несколько дней надо будет сливать, если не произошел запуск, потому что оно разъест корпус.- Запад в ближайшее время собирается поставить F-16 Украине. В связи с этим вспоминается эпизод из истории Корейской войны, когда 8 октября 1950 года два американских истребителя нанесли удар по аэродрому авиации Тихоокеанского флота близ села Сухая Речка в Приморском крае. Однако поводом для большой войны между СССР и США этот инцидент не стал. Если сейчас этот сценарий повторится на Украине, то есть мы накроем аэродром, с которого будут взлетать F-16, например, в Румынии, какой будет реакция Запада?- Конечно, F-16 станут законной целью для нас. Но дело даже не в том, что они поднимутся оттуда, пересекут границу и окажутся в небе над Украиной, тогда мы можем их сбивать. А дело в том, что они, находясь в воздушном пространстве Румынии или Польши могут выпустить ракету по Украине или России. Естественно, в такой ситуации мы будем сбивать эти самолеты там и разрушать места их стоянки.Но тогда в 1950 году мы проявили осторожность, американцы извинились за то, что произошло, сказали, что ошиблись. Но и сейчас может быть что-то подобное, мол, ударили по самолету, а ракета попала на аэродром (смеется).- Командующий войсками ООН Макартур во время Корейской войны предлагал перейти к ядерным ударам по территории Китая. Сейчас тема ядерного конфликта вновь обострилась. НАТО собирается привести в боевую готовность свои ядерные силы, наша армия проводит учения по отработке применения ТЯО. Велика ли вероятность применения ядерного оружия сейчас?- Макартур 16 раз предлагал нанести ядерный удар, но у президента США Трумэна хватило ума не делать это, потому что у СССР тоже появилось ядерное оружие. США мы в 1950 году достать еще не могли, но американские войска в Европе могли раздолбать. И во время Карибского кризиса руководству США и СССР хватило сдержанности, чтобы не начинать ядерную войну.Но нынешний президент США плохо контролирует свои действия, вспомните его поведение на встрече Большой семерки. И он один из тех людей, которые имеют доступ к ядерному оружию в Америке. Но там есть начальник генерального штаба, председатель комитета начальников штабов, нынешний министр обороны Остин, бывший генерал. Думаю, они не допустят, чтобы дело дошло до ядерного столкновения.

https://ukraina.ru/20240618/1055701217.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, кндр, северная корея, сша, владимир путин, ким чен ын, ллойд остин, украина.ру, bloomberg, f-16, корейская война (1950-1953)