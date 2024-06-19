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"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам

"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам - 19.06.2024 Украина.ру

"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам

Советские мосты на Украине обладают большим запасом прочности, уничтожить их будет не так-то просто. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-06-19T04:45

2024-06-19T04:45

2024-06-19T04:45

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Мосты можно ремонтировать, пока не выбиты опоры. Уничтожение перекрытий иногда решается банально – установкой стальных настилов, рассказал собеседник издания. Железнодорожный мост – это очень узкая цель. В отличие от автомобильного. Автомобильные мосты в Киеве "можно было бы вышибить", считает Поликарпов. В этом случае у Украины бы осталась лишь одна плотина Киевского водохранилища. Да, использовать плотину для переброски транспорта можно. Но это приведет к серьезным проблемам с транспортным сообщением в самом Киеве, резюмировал он.Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мосты, удары, россия, сво