https://ukraina.ru/20240619/1055711798.html
"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам - 19.06.2024 Украина.ру
"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
Советские мосты на Украине обладают большим запасом прочности, уничтожить их будет не так-то просто. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-06-19T04:45
2024-06-19T04:45
2024-06-19T04:45
новости
украина
мосты
удары
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102018/10/1020181044_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_48681fac5db93a8aafabade86b8161c8.jpg
Мосты можно ремонтировать, пока не выбиты опоры. Уничтожение перекрытий иногда решается банально – установкой стальных настилов, рассказал собеседник издания. Железнодорожный мост – это очень узкая цель. В отличие от автомобильного. Автомобильные мосты в Киеве "можно было бы вышибить", считает Поликарпов. В этом случае у Украины бы осталась лишь одна плотина Киевского водохранилища. Да, использовать плотину для переброски транспорта можно. Но это приведет к серьезным проблемам с транспортным сообщением в самом Киеве, резюмировал он.Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102018/10/1020181044_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_7e9208317f7cbcb97ee7cd02dda92205.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мосты, удары, россия, сво
Новости, Украина, мосты, удары, Россия, СВО
"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
Советские мосты на Украине обладают большим запасом прочности, уничтожить их будет не так-то просто. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Мосты можно ремонтировать, пока не выбиты опоры. Уничтожение перекрытий иногда решается банально – установкой стальных настилов, рассказал собеседник издания.
"Дешево и сердито. Не надо думать, что если мы ударим по мосту, то мост можно стереть с карты. Советские мосты обладают большим запасом прочности. Особенно – железнодорожные. Учитывая, что авиационные ракеты попадают не точка в точку, а плюс-минус несколько метров", - заявил эксперт.
Железнодорожный мост – это очень узкая цель. В отличие от автомобильного. Автомобильные мосты в Киеве "можно было бы вышибить", считает Поликарпов.
В этом случае у Украины бы осталась лишь одна плотина Киевского водохранилища. Да, использовать плотину для переброски транспорта можно. Но это приведет к серьезным проблемам с транспортным сообщением в самом Киеве, резюмировал он.