"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам - 19.06.2024 Украина.ру
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"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам - 19.06.2024 Украина.ру
"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
Советские мосты на Украине обладают большим запасом прочности, уничтожить их будет не так-то просто. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-06-19T04:45
2024-06-19T04:45
новости
украина
мосты
удары
россия
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Мосты можно ремонтировать, пока не выбиты опоры. Уничтожение перекрытий иногда решается банально – установкой стальных настилов, рассказал собеседник издания. Железнодорожный мост – это очень узкая цель. В отличие от автомобильного. Автомобильные мосты в Киеве "можно было бы вышибить", считает Поликарпов. В этом случае у Украины бы осталась лишь одна плотина Киевского водохранилища. Да, использовать плотину для переброски транспорта можно. Но это приведет к серьезным проблемам с транспортным сообщением в самом Киеве, резюмировал он.Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
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Новости, Украина, мосты, удары, Россия, СВО

"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам

04:45 19.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Советские мосты на Украине обладают большим запасом прочности, уничтожить их будет не так-то просто. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Мосты можно ремонтировать, пока не выбиты опоры. Уничтожение перекрытий иногда решается банально – установкой стальных настилов, рассказал собеседник издания.
"Дешево и сердито. Не надо думать, что если мы ударим по мосту, то мост можно стереть с карты. Советские мосты обладают большим запасом прочности. Особенно – железнодорожные. Учитывая, что авиационные ракеты попадают не точка в точку, а плюс-минус несколько метров", - заявил эксперт.
Железнодорожный мост – это очень узкая цель. В отличие от автомобильного. Автомобильные мосты в Киеве "можно было бы вышибить", считает Поликарпов.
В этом случае у Украины бы осталась лишь одна плотина Киевского водохранилища. Да, использовать плотину для переброски транспорта можно. Но это приведет к серьезным проблемам с транспортным сообщением в самом Киеве, резюмировал он.
Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
 
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