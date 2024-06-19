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Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве

Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве - 19.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве

Украинская столица хорошо прикрыта средствами ПВО, что не позволяет России наносить удары по объектам в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-06-19T04:30

2024-06-19T04:30

2024-06-19T04:30

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Вооруженные силы Украины бессильны против гиперзвуковых ракет, при этом они хорошо защищают Киев от дронов "Герань" и "медленных" ракет ("Калибр"), заявил эксперт. Поэтому, считает он, у ВС РФ нет возможности наносить удары по заводу "Арсенал" или "Антонов", где до сих пор производятся ракеты и дроны, не говоря уже про переправы через Днепр.По его словам, эти ракеты готовились для того, чтобы осенью окончательно выключить украинскую энергетику. Сейчас украинцы защитили электростанции железобетонными укрытиями. Но эти укрытия были рассчитаны на ракеты небольшой мощности. От 800-килограммовой "Х-101" они не спасут, подчеркнул собеседник издания. Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

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новости, днепр, россия, киев, завод, удары, сво, украина