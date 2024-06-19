Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве - 19.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240619/1055711667.html
Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве
Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве - 19.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве
Украинская столица хорошо прикрыта средствами ПВО, что не позволяет России наносить удары по объектам в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-06-19T04:30
2024-06-19T04:30
новости
днепр
россия
киев
завод
удары
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103147/58/1031475829_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_2c02bc0b70a5bf540707a61dc7b8b3aa.jpg.webp
Вооруженные силы Украины бессильны против гиперзвуковых ракет, при этом они хорошо защищают Киев от дронов "Герань" и "медленных" ракет ("Калибр"), заявил эксперт. Поэтому, считает он, у ВС РФ нет возможности наносить удары по заводу "Арсенал" или "Антонов", где до сих пор производятся ракеты и дроны, не говоря уже про переправы через Днепр.По его словам, эти ракеты готовились для того, чтобы осенью окончательно выключить украинскую энергетику. Сейчас украинцы защитили электростанции железобетонными укрытиями. Но эти укрытия были рассчитаны на ракеты небольшой мощности. От 800-килограммовой "Х-101" они не спасут, подчеркнул собеседник издания. Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
днепр
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103147/58/1031475829_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_b1ce4e4ca2f7c740ddabc14d8b5de99f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, россия, киев, завод, удары, сво, украина
Новости, Днепр, Россия, Киев, завод, удары, СВО, Украина

Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве

04:30 19.06.2024
 
© Феликс Кочержинский
© Феликс Кочержинский
Читать в
Украинская столица хорошо прикрыта средствами ПВО, что не позволяет России наносить удары по объектам в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Вооруженные силы Украины бессильны против гиперзвуковых ракет, при этом они хорошо защищают Киев от дронов "Герань" и "медленных" ракет ("Калибр"), заявил эксперт.
Поэтому, считает он, у ВС РФ нет возможности наносить удары по заводу "Арсенал" или "Антонов", где до сих пор производятся ракеты и дроны, не говоря уже про переправы через Днепр.
"С другой стороны, сейчас у нас появились гиперзвуковые ракеты с усиленной боеголовкой. Увеличили мощность боезаряда за счет того, что уменьшили их дальность. Если раньше ракета "Х-101" имела боевую часть в 450 килограммов, то после четвертой модификации она увеличилась до 800 килограммов. Так что у нас есть возможность повредить мосты в Киеве", - отметил Поликарпов.
По его словам, эти ракеты готовились для того, чтобы осенью окончательно выключить украинскую энергетику. Сейчас украинцы защитили электростанции железобетонными укрытиями. Но эти укрытия были рассчитаны на ракеты небольшой мощности. От 800-килограммовой "Х-101" они не спасут, подчеркнул собеседник издания.
Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
 
НовостиДнепрРоссияКиевзаводударыСВОУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05"Я бы украл девицу и в клетке наблюдал за ней". Что говорит и делает сегодня украинская элита
06:51Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война
06:29Россия: настоящие условия мира
06:18Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
05:53Психолог Елена Максименко: Бойцы СВО считают зазорным визит к нам, но психотравма не исчезает сама
05:36Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов
05:17Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страны
05:13Полковник Геннадий Алехин: Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель"
05:00Под видом северокорейцев: эксперт о том, зачем Китай может отправить своих военных на СВО
05:00"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
04:53Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США
04:45"Дешево и сердито": эксперт о том, как Украина может решить проблему ударов по мостам
04:44Военный эксперт рассказал, какой "жуткий головняк" получат ВСУ после выхода ВС РФ к Северскому Донцу
04:37США или Британия? Алексей Громыко о том, чья "мягкая сила" сильнее на Украине и Ближнем Востоке
04:30Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в Киеве
04:00Дойдут как терминаторы до Днепра? Эксперт о том, как добровольцы из КНДР пригодятся на СВО
03:33Эксперт назвал неожиданный город, где необходимо устроить аналог бахмутской мясорубки
03:30Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине
03:30Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России
03:15Прилив патриотизма: военный эксперт о том, почему ВС РФ не нужно идти на Сумы и Чернигов
Лента новостейМолния