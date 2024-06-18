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Евгения Гуцул, биография

Евгения Гуцул, биография - 18.06.2024 Украина.ру

Евгения Гуцул, биография

Башкан Гагаузии

2024-06-18T15:53

2024-06-18T15:53

2024-06-18T15:53

биография

евгения гуцул

гагаузия

молдавия

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Детство и образованиеЕвгения Буюклы (фамилия до замужества) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Молдавской ССР. Населенный пункт находится в нескольких километрах от границы с Украиной. Большая часть жителей там – гагаузы, как и сама Евгения.Гуцул получила юридическое образование.КарьераИзвестно, что с 2012 по 2014 год Евгения была телефонным оператором и оператором связи в компании "Blueline".Работала также в различных коммерческих и государственных ведомствах.В июне 2018 года Гуцул связывает жизнь с партией "Шор", где сначала становится консультантом, а через несколько месяцев – секретарем.Фамилия Евгении зазвучала в широких кругах, когда она в 2023 году выдвинула свою кандидатуру на пост башкана (главы) Гагаузии от партии "Шор". Причем избирательная компании Гуцул началась всего за 2 недели до выборов. Поддержку Евгения получила даже от известных лиц России – Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые на видео спели гимн Автономного территориального образования (АТО) Гагаузии на русском языке.В первом туре выборов Гуцул набрала 26,47% голосов, опередив на 0,07% своего соперника Григория Узуна. Во втором туре 14 мая 2023 года одержала победу с 52,34% голосов.В должность башкана Евгения вступила 19 июля 2023 года, когда принесла присягу на Конституции и стала членом Правительства Республики Молдова. Политика Гуцул направлена на установление тесных связей с Россией. Также она подчеркивает, что если Молдова войдет в состав Румынии, Гагаузия объявит о своей независимости.В марте 2024 года Евгения Гуцул посетила Россию с рабочим визитом и встретилась с Владимиром Путиным. После этого в Молдове по отношению к ней начались политические гонения. В частности, президент страны Майя Санду не включила Гуцул в состав правительства, хотя обязана это сделать по закону. В качестве причины назвала "связи с преступной группировкой". А прокуратура открыла уголовное дело в отношении главы Гагаузии.В апреле 2024 года Евгения Гуцул приехала в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, которые выступают за вступление республики в ЕАЭС.Отношения и детиЕвгения в браке. Ее муж занимается бизнесом - поставками оборудования и посуды для ресторанов.У супругов есть двое детей.

гагаузия

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биография, евгения гуцул, гагаузия, молдавия