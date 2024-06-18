Евгения Гуцул, биография - 18.06.2024 Украина.ру
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Евгения Гуцул, биография
Евгения Гуцул, биография - 18.06.2024 Украина.ру
Евгения Гуцул, биография
Башкан Гагаузии
2024-06-18T15:53
2024-06-18T15:53
биография
евгения гуцул
гагаузия
молдавия
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Детство и образованиеЕвгения Буюклы (фамилия до замужества) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Молдавской ССР. Населенный пункт находится в нескольких километрах от границы с Украиной. Большая часть жителей там – гагаузы, как и сама Евгения.Гуцул получила юридическое образование.КарьераИзвестно, что с 2012 по 2014 год Евгения была телефонным оператором и оператором связи в компании "Blueline".Работала также в различных коммерческих и государственных ведомствах.В июне 2018 года Гуцул связывает жизнь с партией "Шор", где сначала становится консультантом, а через несколько месяцев – секретарем.Фамилия Евгении зазвучала в широких кругах, когда она в 2023 году выдвинула свою кандидатуру на пост башкана (главы) Гагаузии от партии "Шор". Причем избирательная компании Гуцул началась всего за 2 недели до выборов. Поддержку Евгения получила даже от известных лиц России – Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые на видео спели гимн Автономного территориального образования (АТО) Гагаузии на русском языке.В первом туре выборов Гуцул набрала 26,47% голосов, опередив на 0,07% своего соперника Григория Узуна. Во втором туре 14 мая 2023 года одержала победу с 52,34% голосов.В должность башкана Евгения вступила 19 июля 2023 года, когда принесла присягу на Конституции и стала членом Правительства Республики Молдова. Политика Гуцул направлена на установление тесных связей с Россией. Также она подчеркивает, что если Молдова войдет в состав Румынии, Гагаузия объявит о своей независимости.В марте 2024 года Евгения Гуцул посетила Россию с рабочим визитом и встретилась с Владимиром Путиным. После этого в Молдове по отношению к ней начались политические гонения. В частности, президент страны Майя Санду не включила Гуцул в состав правительства, хотя обязана это сделать по закону. В качестве причины назвала "связи с преступной группировкой". А прокуратура открыла уголовное дело в отношении главы Гагаузии.В апреле 2024 года Евгения Гуцул приехала в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, которые выступают за вступление республики в ЕАЭС.Отношения и детиЕвгения в браке. Ее муж занимается бизнесом - поставками оборудования и посуды для ресторанов.У супругов есть двое детей.
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биография, евгения гуцул, гагаузия, молдавия
биография, Евгения Гуцул, Гагаузия, Молдавия

Евгения Гуцул, биография

15:53 18.06.2024
 
© Пресс-служба Евгении ГуцулЕвегения Гуцул, глава Гагаузской автономии (Молдавия)
Евегения Гуцул, глава Гагаузской автономии (Молдавия)
© Пресс-служба Евгении Гуцул
Читать в
Башкан Гагаузии
Детство и образование
Евгения Буюклы (фамилия до замужества) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Молдавской ССР. Населенный пункт находится в нескольких километрах от границы с Украиной. Большая часть жителей там – гагаузы, как и сама Евгения.
Гуцул получила юридическое образование.
Карьера
Известно, что с 2012 по 2014 год Евгения была телефонным оператором и оператором связи в компании "Blueline".
Работала также в различных коммерческих и государственных ведомствах.
В июне 2018 года Гуцул связывает жизнь с партией "Шор", где сначала становится консультантом, а через несколько месяцев – секретарем.
Фамилия Евгении зазвучала в широких кругах, когда она в 2023 году выдвинула свою кандидатуру на пост башкана (главы) Гагаузии от партии "Шор". Причем избирательная компании Гуцул началась всего за 2 недели до выборов. Поддержку Евгения получила даже от известных лиц России – Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые на видео спели гимн Автономного территориального образования (АТО) Гагаузии на русском языке.
В первом туре выборов Гуцул набрала 26,47% голосов, опередив на 0,07% своего соперника Григория Узуна. Во втором туре 14 мая 2023 года одержала победу с 52,34% голосов.
В должность башкана Евгения вступила 19 июля 2023 года, когда принесла присягу на Конституции и стала членом Правительства Республики Молдова. Политика Гуцул направлена на установление тесных связей с Россией. Также она подчеркивает, что если Молдова войдет в состав Румынии, Гагаузия объявит о своей независимости.
В марте 2024 года Евгения Гуцул посетила Россию с рабочим визитом и встретилась с Владимиром Путиным. После этого в Молдове по отношению к ней начались политические гонения. В частности, президент страны Майя Санду не включила Гуцул в состав правительства, хотя обязана это сделать по закону. В качестве причины назвала "связи с преступной группировкой". А прокуратура открыла уголовное дело в отношении главы Гагаузии.
В апреле 2024 года Евгения Гуцул приехала в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, которые выступают за вступление республики в ЕАЭС.
Отношения и дети
Евгения в браке. Ее муж занимается бизнесом - поставками оборудования и посуды для ресторанов.
У супругов есть двое детей.
 
биографияЕвгения ГуцулГагаузияМолдавия
 
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