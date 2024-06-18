https://ukraina.ru/20240618/1055701960.html

Ошибка Киева, планы по контрнаступлению, очевидное превосходство РФ. Главное на Украине на утро 18 июня

Ошибка Киева, планы по контрнаступлению, очевидное превосходство РФ. Главное на Украине на утро 18 июня - 18.06.2024 Украина.ру

Ошибка Киева, планы по контрнаступлению, очевидное превосходство РФ. Главное на Украине на утро 18 июня

Украина.ру, 18.06.2024

2024-06-18T09:00

2024-06-18T09:00

2024-06-18T09:45

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Депутат Рады указал на ошибку Киева, не пригласившего представителей РФ на форум в Швейцарии. Офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление. В КНДР указали на очевидное превосходство России в украинском конфликтеВ минувшие выходные Швейцария провела конференцию по Украине. Она не направила РФ приглашения для участия. При этом Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Во вторник депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко признал, что украинская сторона допустила ошибку, не пригласив российских представителей на конференцию по Украине в Швейцарии, а также выразил мнение, что второй такой конференции не будет.Рассуждая над тем, почему новая конференция может не состояться, депутат задался вопросом, зачем Кремлю "легитимизировать саммит, если они увидели последствия первого саммита", где, по его словам, 90% участников заявили, что без России этот форум бесполезен.По итогам конференции составили совместное коммюнике, которое призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.Позже из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине начали исчезать страны. Так, из списка исчезла Руанда, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии.В прошлое воскресенье Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации.Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации".Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй считает, что фундамент для выполнения пунктов совместного коммюнике, подписанного по итогам саммита по Украине в Швейцарии, крайне хрупкий, без участия России любой план мирного решения, скорее всего, не будет иметь необходимой легитимности и возможности реализации.Планы по контрнаступлению и атаки ВСУВоенный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.Накануне глава российской администрации региона Виталий Ганчев рассказывал о напряженной ситуации на освобожденных территориях Харьковской области."Ситуация на освобожденных территориях напряженная. Все неудачи украинских боевиков мирные жители в буквальном смысле ощущают на себе. Интенсивным обстрелам со стороны противника подвергаются населенные пункты Ольшана, Великий Выселок, Токаревка", - сказал Ганчев, отметив, что есть повреждения частных домов.Он также указывал, что ожесточенные бои на харьковском направлении идут в Волчанске и в районе Липцов, противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом ВС РФ.В то же время украинские СМИ во вторник сообщали о серии взрывов в Харькове и области.Пророссийское подполье, в свою очередь, раскрыло информацию о прибытии порядка 60 наемников, разговаривающих на французском, в порт Одессы."Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке", - сообщил участник пророссийского сопротивления.По его словам, иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания "и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением".Украинские военные не оставляют попыток атаковать российские регионы. Так, за прошедшие сутки они 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 33 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:15 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 02:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - перечислили в представительстве.В 6:25 обстрел возобновился, и за час было выпущено двенадцать таких же снарядов по Киевскому и Петровскому районам города. Очевидное превосходство РоссииНепосредственное столкновение между Россией и США, НАТО становится реальностью, но победа РФ и превосходство на украинском фронте все более очевидны, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Там назвали спецоперацию России - не только борьбой за безопасность и суверенитет страны против неонацистских сил на Украине, но и за стабильность региона и международную справедливость, а также за установление справедливого и мирного нового миропорядка, "священная война против имперских гегемонистских сил", возглавляемых США.ЦТАК подчеркивает, что США и Запад не смогли добиться своей цели нанести России "стратегическое поражение" и ситуация на поле боя начала склоняться не в их пользу, тогда пошли на "еще более рискованную авантюру", одобрив удары по территории России, что ясно демонстрирует агрессивный характер их политики в отношении РФ.В свою очередь, в передовице печатного органа Трудовой партии Корея и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун" говорится, что КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией за защиту международной справедливости."Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным боевым товарищем, как российский народ", - сказано в материале издания.В газете отметили, что российский народ является храбрым, страстно любит свою Родину, справедливость и мир. Поэтому вынужден отвечать на "грязные провокации и угрозы враждебных сил" и вести борьбу за обеспечение безопасности страны и мира в своем регионе."Нодон синмун" определяет специальную военную операцию РФ на Украине как "священную войну справедливости за защиту своих суверенных прав, достоинства своего государства и интересов развития". Правительство КНДР, по данным газеты, выражает полную поддержку и солидарность проведению СВО и "осуждает опасные попытки расширить пламя вооруженного противостояния на всю Европу".В статье также отмечается "твердая и неизменная позиция и воля" Пхеньяна непременно следовать традициям и истории корейско-российской дружбы, "обрамленной одними лишь победами"."Наш народ с радостью и как свои воспринимает успехи, которых достигает российский народ, демонстрируя мудрость, самостоятельность и усердие в борьбе за построение мощной и процветающей России. Визит товарища президента Путина в нашу страну придаст новый импульс укреплению отношению добрососедства и сотрудничества между нашими странами, украсив историю дружбы и единства корейского и российского народов еще одной блистательной страницей", - подчеркнули в "Нодон синмун".В то же время Путин заявил, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении российской спецоперации на Украине.Он подтвердил, что США и их сателлиты открыто заявляют, что их цель - нанесение РФ стратегического поражения, делают все, чтобы затянуть и конфликт на Украине."При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации", - подчеркнул Путин.Российский лидер также отметил, что противники РФ снабжают киевский режим деньгами, оружием и разведданными, подталкивая использовать оружие для ударов по России.Президент России Владимир Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.В ходе нынешнего визита Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации.Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях.

https://ukraina.ru/20240617/1055689605.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, россия, украина, кндр, владимир путин, андрей марочко, нато, мид, вооруженные силы украины, вс рф, швейцария, конференция, контрнаступление