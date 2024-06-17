https://ukraina.ru/20240617/1055689605.html

Спор Буданова* и ВМС Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня

Спор Буданова* и ВМС Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня - 17.06.2024 Украина.ру

Спор Буданова* и ВМС Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня

ВМС Украины разошлись с главой ГУР МОУ Кириллом Будановым* в оценке Крымского моста. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-17T13:00

2024-06-17T13:00

2024-06-17T14:55

хроники

эксклюзив

крымский мост

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Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Об этом Плетенчук заявил в комментарии РБК-Украина. Плетенчук подчеркнул, что уничтожение Крымского моста сейчас уже не даст того эффекта, как могло бы быть раньше."Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", - отметил он.По его словам, сейчас частично обеспечение российских войск в Крыму и Северной Таврии идёт из Ростова-на-Дону, но основным маршрутом была паромная переправа на Крым.Примечательно, что за несколько дней до этого, 12 июня, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил о важности Крымского моста для военных поставок."Керченский (Крымский. — Ред.) мост всегда использовался и используется, и, пока он есть, он будет использоваться [в военных целях]. То, что паромы есть и основные грузы возятся, — да, это правда, но через мост тоже проезжает и личный состав прежде всего, грузы — меньше, но личный состав — это основной путь", - отметил Буданов, указав, что мост - угроза "пока он ещё существует".Заявление Плетенчука уже прокомментировали в России."Другими словами, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что бить по мосту не будут. Это хорошо. Но это не значит, что надо расслабляться", - отметил первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.В то же время накануне заявления спикера ВМС на Украине представили новую модель безэкипажного катера - в Одессе на форуме Black Sea Security Forum 2024 в Одессе показали новейший украинский морской дрон Stalker 5.0.Он имеет длину 5 м, ширину 1,2 м; навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил разгоняет БЭК до скорости более 40 узлов (около 75 км/ч) крейсерская скорость – 30 узлов (55 км/ч). БЭК оснащён системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около €60 тыс.В специальном отсеке, обустроенном в корпусе, может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся подразделения ВСУ. Также БЭК может использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных районах.Примечательно, что в сообщениях украинских СМИ Stalker 5.0 называется "брандером". Термин "брандер" относится к судну, нагруженным горючим или взрывчатым веществом, употреблявшимся для поджога судов врага или затопляемое у входа в гавань для преграждения доступа в неё.Предыдущие модели украинских БЭКов ранее применялись для атак на Крымский мост, а также на суда в Чёрном море.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 17 обстрелов, на горловском — 2 обстрела, на волновахском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 45 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района. Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 3; Великая Кардашинка — 2; Новая Збурьевка — 4; Новая Каховка — 4; Каховка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Днепряны, Горностаевка, Нижний Рогачик и Новая Каховка.Днём 17 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России за сутки."В Белгородском районе подверглись атакам поселок Октябрьский, села Журавлёвка, Красный Хутор и Щетиновка. За предыдущие сутки произведено 3 обстрела, в ходе которых выпущено 55 боеприпасов, системой ПВО сбито 3 беспилотника. В результате атак повреждены один частный дом, один автомобиль, одна надворная постройка и административное здание", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по селам Богун-Городок и Цаповка было выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Последствий нет.В Валуйском городском округе посёлок Уразово был атакован с помощью одного БПЛА. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 3 снаряда в ходе 1 обстрела. Без последствий.В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, сёлам Глотово, Головчино, Дроновка, Козинка в ходе 5 обстрелов было выпущено 32 боеприпаса и произведены атаки с помощью 18 БпЛА. Системой ПВО сбит один беспилотник. Повреждения выявлены в одном МКД, 5 автомобилях и линиях газо- и электроснабжения.В Краснояружском районе было атаковано село Вязовое с помощью одного беспилотника. В результате сброса взрывного устройства в одном частном доме выбило окна."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром и Вознесеновка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 11 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 4 БпЛА. В городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе посечена кабина грузового автомобиля. В селе Муром здание администрации атаковано дроном — повреждена кровля", - отмечалось в сводке.Утром 17 июня Минобороны России сообщило о пресечении атак украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены: один БпЛА над территорией Белгородской области, два БпЛА над территорией Воронежской области, а также три БпЛА над территорией Липецкой области", - указывалось в публикации.Позже министерство сообщило о пресечённой атаке на Белгородскую область."Около 11:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отмечалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* Внесён в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240617/1055683293.html

https://ukraina.ru/20240616/1055676583.html

https://ukraina.ru/20240616/1055673117.html

крымский мост

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, крымский мост