"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы - 17.06.2024 Украина.ру
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"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы - 17.06.2024 Украина.ру
"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
Пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-06-17T05:45
2024-06-17T05:45
новости
россия
вс рф
всу
мобилизация
дроны
армия
агитация
доброволец
сво
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Оттянутые войска ВСУ на Харьковское направление – это шанс для российских военных, которым они сейчас пользуются. По мнению военкора, небыстрые темпы продвижения - только из-за нехватки людей.По словам журналиста, пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Тогда возможны широкие маневры, отвлекающие удары и вспомогательные направления, отметил он.По мнению военкора, теоретически можно было бы опереться на ландскнехтов (наемников. - Ред.), но это в России не приветствуется. По словам Ермакова, сейчас проводится "скрытая мобилизация", но не нужно бояться этого слова. Это означает, что в России проводится агитация, чтобы как можно больше добровольцев заключили контракт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, всу, мобилизация, дроны, армия, агитация, доброволец, сво, наступление, бойцы
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, мобилизация, дроны, Армия, агитация, доброволец, СВО, наступление, бойцы

"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы

05:45 17.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Оттянутые войска ВСУ на Харьковское направление – это шанс для российских военных, которым они сейчас пользуются. По мнению военкора, небыстрые темпы продвижения - только из-за нехватки людей.
"Я сейчас озвучиваю не свое собственное мнение. Я основываюсь на советских учебниках по тактике, где написаны правила строительства и штурма опорных пунктов, которые действуют до сих пор, несмотря на применение беспилотников и FPV-дронов", - подчеркнул Ермаков.
По словам журналиста, пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Тогда возможны широкие маневры, отвлекающие удары и вспомогательные направления, отметил он.
По мнению военкора, теоретически можно было бы опереться на ландскнехтов (наемников. - Ред.), но это в России не приветствуется. По словам Ермакова, сейчас проводится "скрытая мобилизация", но не нужно бояться этого слова. Это означает, что в России проводится агитация, чтобы как можно больше добровольцев заключили контракт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
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