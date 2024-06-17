"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
Пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Оттянутые войска ВСУ на Харьковское направление – это шанс для российских военных, которым они сейчас пользуются. По мнению военкора, небыстрые темпы продвижения - только из-за нехватки людей.
"Я сейчас озвучиваю не свое собственное мнение. Я основываюсь на советских учебниках по тактике, где написаны правила строительства и штурма опорных пунктов, которые действуют до сих пор, несмотря на применение беспилотников и FPV-дронов", - подчеркнул Ермаков.
По словам журналиста, пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Тогда возможны широкие маневры, отвлекающие удары и вспомогательные направления, отметил он.
По мнению военкора, теоретически можно было бы опереться на ландскнехтов (наемников. - Ред.), но это в России не приветствуется. По словам Ермакова, сейчас проводится "скрытая мобилизация", но не нужно бояться этого слова. Это означает, что в России проводится агитация, чтобы как можно больше добровольцев заключили контракт, резюмировал собеседник издания.
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