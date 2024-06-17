https://ukraina.ru/20240617/1055679452.html

"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы

"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы - 17.06.2024 Украина.ру

"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы

Пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-06-17T05:45

2024-06-17T05:45

2024-06-17T05:45

новости

россия

вс рф

всу

мобилизация

дроны

армия

агитация

доброволец

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6306dedeef32b33d9f47915366ecd45.jpg

Оттянутые войска ВСУ на Харьковское направление – это шанс для российских военных, которым они сейчас пользуются. По мнению военкора, небыстрые темпы продвижения - только из-за нехватки людей.По словам журналиста, пока сапог пехотинца не ступил на землю, ее нельзя считать подконтрольной. Поэтому для наступления необходимо соотношение 1 к 3 (а лучше – больше) в живой силе. Тогда возможны широкие маневры, отвлекающие удары и вспомогательные направления, отметил он.По мнению военкора, теоретически можно было бы опереться на ландскнехтов (наемников. - Ред.), но это в России не приветствуется. По словам Ермакова, сейчас проводится "скрытая мобилизация", но не нужно бояться этого слова. Это означает, что в России проводится агитация, чтобы как можно больше добровольцев заключили контракт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма

https://ukraina.ru/20240616/1055670882.html

россия

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, всу, мобилизация, дроны, армия, агитация, доброволец, сво, наступление, бойцы