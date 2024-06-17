Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке" - 17.06.2024 Украина.ру
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Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке"
Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке" - 17.06.2024 Украина.ру
Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке"
После инцидента с атакой аэродрома на Сухой Речке у американцев появилось выражение "черный четверг", когда за один вылет они потеряли практически всю авиацию над Китаем и Северной Кореей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-06-17T04:20
2024-06-17T04:20
новости
сша
россия
f-16
нато
украина
авиация
аэродромы
корейская война (1950-1953)
китай
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Во время Корейской войны в 1950-м году был эпизод (инцидент на Сухой Речке), когда самолеты США атаковали советский аэродром. Этот поступок был в лучших традициях НАТО: из-за угла подло нанести удар в спину, рассказал генерал-майор.Советские летчики тогда были уверены в том, что американцы — союзники СССР, но в реальности дело обстояло совсем не так, добавил офицер.Американцы пытались уничтожить наши аэродромы, но их встретили достойно советские военные. В США до сих пор это хорошо помнят, указал он.Говоря об СВО, гипотетически возможность подобного столкновения России и США есть, потому что западные силы идут на различные ухищрения. Нет таких преступлений на территории Украины и других стран, которые Запад не совершал бы во имя своих целей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, какой именно вариант интервенции НАТО может стать для России наиболее болезненным - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО
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новости, сша, россия, f-16, нато, украина, авиация, аэродромы, корейская война (1950-1953), китай, северная корея, самолет, война, сво
Новости, США, Россия, F-16, НАТО, Украина, авиация, аэродромы, Корейская война (1950-1953), Китай, Северная Корея, самолет, война, СВО

Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке"

04:20 17.06.2024
 
© Public domainАэродром в США
Аэродром в США
© Public domain
Читать в
После инцидента с атакой аэродрома на Сухой Речке у американцев появилось выражение "черный четверг", когда за один вылет они потеряли практически всю авиацию над Китаем и Северной Кореей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Во время Корейской войны в 1950-м году был эпизод (инцидент на Сухой Речке), когда самолеты США атаковали советский аэродром. Этот поступок был в лучших традициях НАТО: из-за угла подло нанести удар в спину, рассказал генерал-майор.
Советские летчики тогда были уверены в том, что американцы — союзники СССР, но в реальности дело обстояло совсем не так, добавил офицер.
"После этого случая, естественно, советское командование и руководство приняло соответствующие меры, и США получили ответный удар. У них появилось выражение "черный четверг", когда за один вылет они потеряли практически всю авиацию над Китаем и Северной Кореей", - отметил Липовой.
Американцы пытались уничтожить наши аэродромы, но их встретили достойно советские военные. В США до сих пор это хорошо помнят, указал он.
Говоря об СВО, гипотетически возможность подобного столкновения России и США есть, потому что западные силы идут на различные ухищрения. Нет таких преступлений на территории Украины и других стран, которые Запад не совершал бы во имя своих целей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, какой именно вариант интервенции НАТО может стать для России наиболее болезненным - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО
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