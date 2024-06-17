https://ukraina.ru/20240617/1055678383.html

Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке"

Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке" - 17.06.2024 Украина.ру

Подло нанесли удар в спину: Липовой о том, могут ли США повторить на Украине инцидент на "Сухой Речке"

После инцидента с атакой аэродрома на Сухой Речке у американцев появилось выражение "черный четверг", когда за один вылет они потеряли практически всю авиацию над Китаем и Северной Кореей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-06-17T04:20

2024-06-17T04:20

2024-06-17T04:20

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аэродромы

корейская война (1950-1953)

китай

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Во время Корейской войны в 1950-м году был эпизод (инцидент на Сухой Речке), когда самолеты США атаковали советский аэродром. Этот поступок был в лучших традициях НАТО: из-за угла подло нанести удар в спину, рассказал генерал-майор.Советские летчики тогда были уверены в том, что американцы — союзники СССР, но в реальности дело обстояло совсем не так, добавил офицер.Американцы пытались уничтожить наши аэродромы, но их встретили достойно советские военные. В США до сих пор это хорошо помнят, указал он.Говоря об СВО, гипотетически возможность подобного столкновения России и США есть, потому что западные силы идут на различные ухищрения. Нет таких преступлений на территории Украины и других стран, которые Запад не совершал бы во имя своих целей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, какой именно вариант интервенции НАТО может стать для России наиболее болезненным - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО

https://ukraina.ru/20240616/1055670882.html

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новости, сша, россия, f-16, нато, украина, авиация, аэродромы, корейская война (1950-1953), китай, северная корея, самолет, война, сво