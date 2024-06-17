Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО - 17.06.2024 Украина.ру
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Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО
Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО - 17.06.2024 Украина.ру
Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО
Для борьбы с дронами военным инженерам нужно разрабатывать мобильные системы ПВО. Пока не будет найдено противоядие от беспилотников, российские корабли и танки будут одной большой мишенью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
2024-06-17T03:45
2024-06-17T03:45
новости
россия
даниил безсонов
украина
флот
корабль
танки
рэб
пво
беспилотники
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Многие сейчас говорят о том, что на фронте нужно много средств РЭБ. Но уже завтра это может стать неактуальным, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель, рассказал обозреватель.Оператору достаточно просто запустить дрон в направлении противника, а дальше он ищет себе цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота). И РЭБы на них не действуют, потому что там нечего давить (сигнала нет, потому что он сам летает), добавил он.Повторюсь, пока мы не найдем противоядие от беспилотников, наши корабли и танки будут одной большой мишенью. С той лишь разницей, что если танк еще можно спрятать где-то за кустиком, то корабль на водной глади не спрячешь никуда, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
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новости, россия, даниил безсонов, украина, флот, корабль, танки, рэб, пво, беспилотники
Новости, Россия, Даниил Безсонов, Украина, флот, корабль, танки, РЭБ, ПВО, беспилотники

Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО

03:45 17.06.2024
 
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Для борьбы с дронами военным инженерам нужно разрабатывать мобильные системы ПВО. Пока не будет найдено противоядие от беспилотников, российские корабли и танки будут одной большой мишенью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Многие сейчас говорят о том, что на фронте нужно много средств РЭБ. Но уже завтра это может стать неактуальным, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель, рассказал обозреватель.
Оператору достаточно просто запустить дрон в направлении противника, а дальше он ищет себе цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота). И РЭБы на них не действуют, потому что там нечего давить (сигнала нет, потому что он сам летает), добавил он.
"Так что нам надо для борьбы с дронами разрабатывать мобильные системы ПВО. Какие-то турели, которые можно было бы установить на танках и на кораблях. А у наших моряков до сих пор проблемы с тепловизорами и приборами ночного видения", - подчеркнул Безсонов.
Повторюсь, пока мы не найдем противоядие от беспилотников, наши корабли и танки будут одной большой мишенью. С той лишь разницей, что если танк еще можно спрятать где-то за кустиком, то корабль на водной глади не спрячешь никуда, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
03:45Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО
03:30Было бы желание: Безсонов рассказал, как йеменские хуситы могут еще сильнее "взбодрить" корабли НАТО
03:15"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ
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