https://ukraina.ru/20240617/1055651123.html

Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО

Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО - 17.06.2024 Украина.ру

Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО

Для борьбы с дронами военным инженерам нужно разрабатывать мобильные системы ПВО. Пока не будет найдено противоядие от беспилотников, российские корабли и танки будут одной большой мишенью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2024-06-17T03:45

2024-06-17T03:45

2024-06-17T03:45

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Многие сейчас говорят о том, что на фронте нужно много средств РЭБ. Но уже завтра это может стать неактуальным, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель, рассказал обозреватель.Оператору достаточно просто запустить дрон в направлении противника, а дальше он ищет себе цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота). И РЭБы на них не действуют, потому что там нечего давить (сигнала нет, потому что он сам летает), добавил он.Повторюсь, пока мы не найдем противоядие от беспилотников, наши корабли и танки будут одной большой мишенью. С той лишь разницей, что если танк еще можно спрятать где-то за кустиком, то корабль на водной глади не спрячешь никуда, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, почему военная политическая машина Украины находится на грани срыва и развала - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью

https://ukraina.ru/20240614/1055645438.html

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новости, россия, даниил безсонов, украина, флот, корабль, танки, рэб, пво, беспилотники