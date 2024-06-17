Корабль никуда не спрячешь: Безсонов объяснил, почему нужно разрабатывать мобильные средства ПВО
Для борьбы с дронами военным инженерам нужно разрабатывать мобильные системы ПВО. Пока не будет найдено противоядие от беспилотников, российские корабли и танки будут одной большой мишенью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Многие сейчас говорят о том, что на фронте нужно много средств РЭБ. Но уже завтра это может стать неактуальным, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель, рассказал обозреватель.
Оператору достаточно просто запустить дрон в направлении противника, а дальше он ищет себе цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота). И РЭБы на них не действуют, потому что там нечего давить (сигнала нет, потому что он сам летает), добавил он.
"Так что нам надо для борьбы с дронами разрабатывать мобильные системы ПВО. Какие-то турели, которые можно было бы установить на танках и на кораблях. А у наших моряков до сих пор проблемы с тепловизорами и приборами ночного видения", - подчеркнул Безсонов.
Повторюсь, пока мы не найдем противоядие от беспилотников, наши корабли и танки будут одной большой мишенью. С той лишь разницей, что если танк еще можно спрятать где-то за кустиком, то корабль на водной глади не спрячешь никуда, резюмировал собеседник издания.
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