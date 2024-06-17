https://ukraina.ru/20240617/1055650187.html
"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ
"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ - 17.06.2024 Украина.ру
"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ
Российским военным инженерам нужно разработать средства защиты любой техники от любых беспилотников противника. При этом в условиях массового использования на фронте дронов с "машинным зрением" средства РЭБ станут неактуальны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
2024-06-17T03:15
2024-06-17T03:15
2024-06-17T03:15
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Если рассуждать о роли флота в современной войне, то, говоря обывательским языком, флот - это мощная штука, которая по воде может оказаться в любой точке мира. Он имеет большие калибры и может использовать дальнобойные ракеты для огневого поражения противника, рассказал обозреватель.По мнению Безсонова, сейчас большого смысла в применении флота (как и танка) нет. Если снова попытаться направить корабли к Одессе, их просто не будет, добавил он.Пока мы не найдем средства защиты любой нашей техники от беспилотников (морских и воздушных), мы эту проблему не решим. Многие говорят, что российской армии нужно много средств РЭБ. На данный момент это еще актуально, добавил он.А завтра это может стать неактуальным, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель. Оператору достаточно просто запустить их в направлении врага, а дальше он сам ищет цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
https://ukraina.ru/20240613/1055634575.html
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новости, россия, одесса, даниил безсонов, черноморский флот вмф россии, флот, вс рф, всу, рэб, дроны, бпла, танки
Новости, Россия, Одесса, Даниил Безсонов, Черноморский флот ВМФ России, флот, ВС РФ, ВСУ, РЭБ, дроны, БПЛА, танки
"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ
Российским военным инженерам нужно разработать средства защиты любой техники от любых беспилотников противника. При этом в условиях массового использования на фронте дронов с "машинным зрением" средства РЭБ станут неактуальны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Если рассуждать о роли флота в современной войне, то, говоря обывательским языком, флот - это мощная штука, которая по воде может оказаться в любой точке мира. Он имеет большие калибры и может использовать дальнобойные ракеты для огневого поражения противника, рассказал обозреватель.
По мнению Безсонова, сейчас большого смысла в применении флота (как и танка) нет. Если снова попытаться направить корабли к Одессе, их просто не будет, добавил он.
"Вернее, это будет то же самое, как если мы сейчас на Донецком направлении выведем в поле тысячу танков и направим их на ВСУ. Они просто сгорят за два часа", - подчеркнул эксперт.
Пока мы не найдем средства защиты любой нашей техники от беспилотников (морских и воздушных), мы эту проблему не решим. Многие говорят, что российской армии нужно много средств РЭБ. На данный момент это еще актуально, добавил он.
А завтра это может стать неактуальным, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель. Оператору достаточно просто запустить их в направлении врага, а дальше он сам ищет цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота), резюмировал собеседник издания.