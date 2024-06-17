https://ukraina.ru/20240617/1055650187.html

"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ

"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ - 17.06.2024 Украина.ру

"Они сами ищут цель": Безсонов раскрыл, почему для дронов с машинным зрением неактуальны средства РЭБ

Российским военным инженерам нужно разработать средства защиты любой техники от любых беспилотников противника. При этом в условиях массового использования на фронте дронов с "машинным зрением" средства РЭБ станут неактуальны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2024-06-17T03:15

2024-06-17T03:15

2024-06-17T03:15

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Если рассуждать о роли флота в современной войне, то, говоря обывательским языком, флот - это мощная штука, которая по воде может оказаться в любой точке мира. Он имеет большие калибры и может использовать дальнобойные ракеты для огневого поражения противника, рассказал обозреватель.По мнению Безсонова, сейчас большого смысла в применении флота (как и танка) нет. Если снова попытаться направить корабли к Одессе, их просто не будет, добавил он.Пока мы не найдем средства защиты любой нашей техники от беспилотников (морских и воздушных), мы эту проблему не решим. Многие говорят, что российской армии нужно много средств РЭБ. На данный момент это еще актуально, добавил он.А завтра это может стать неактуальным, потому что и ВС РФ, и ВСУ используют дроны с машинным зрением, которые сами выбирают цель. Оператору достаточно просто запустить их в направлении врага, а дальше он сам ищет цель по приоритету (сначала танк, потом БМП, потом пехота), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах

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новости, россия, одесса, даниил безсонов, черноморский флот вмф россии, флот, вс рф, всу, рэб, дроны, бпла, танки