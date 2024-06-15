https://ukraina.ru/20240615/1055666296.html

Не по наемникам и не по мостам: Ермаков о том, где Россия применит ядерную бомбу

Не по наемникам и не по мостам: Ермаков о том, где Россия применит ядерную бомбу - 15.06.2024 Украина.ру

Не по наемникам и не по мостам: Ермаков о том, где Россия применит ядерную бомбу

Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке на артёмовском направлении, успехах в продвижении ВС РФ, а также о соотношении численности войск на отдельных участках фронта и оснащении личного состава:

2024-06-15T14:09

2024-06-15T14:09

2024-06-15T14:09

видео

москва

энергетика

сво

нато

россия

украина

дроны

бпла

часов яр

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00:24 - Детальная обстановка на артёмовском направлении; 04:48 - Тактика уличных боёв за микрорайон "Канал"; 06:08 - О соотношении численности войск на фронте; 08:17 - Соотношение единиц БПЛА на Часовом Яре; 12:49 - О дефиците кадров в ВПК; 13:36 - О противодействии дронам противника; 15:59 - Об оснащении личного состава; 18:53 - Ситуация с украинской энергетикой; 23:23 - Ответ на авиационную интервенцию НАТО; 26:14 - Будет ли Москва повышать ставки в СВО?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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