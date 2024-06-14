https://ukraina.ru/20240614/1055643458.html

Гибель журналиста, налёт на Ростовскую область. Главное на Украине на утро 14 июня

Гибель журналиста, налёт на Ростовскую область. Главное на Украине на утро 14 июня - 14.06.2024 Украина.ру

Гибель журналиста, налёт на Ростовскую область. Главное на Украине на утро 14 июня

В результате обстрела ВСУ погиб оператор НТВ Валерий Кожин. Украина совершила массированный налёт беспилотников на Ростовскую область

2024-06-14T09:37

2024-06-14T09:37

2024-06-14T10:47

эксклюзив

хроники

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О гибели Валерия Кожина стало известно вечером 13 июня. До этого сообщалось о том, что съёмочная группа телеканала НТВ и пресс-офицер Минобороны РФ попали под обстрел в Горловке.Одним из первых о гибели Кожина сообщил военкор Александр Сладков."Оператор НТВ Валера Кожин скончался от боевых ранений. Боролись за его жизнь опытные горловские врачи, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Эти российские журналисты… Смелые, добросовестные профессионалы, стоящие плечом к плечу с нашими воюющими солдатами. Без статуса и без формального права на достойное военное обеспечение, протезирование в военных госпиталях, с боевыми ранениями и боевыми наградами. Горькая реальность. Да, конечно, военные врачи помогут, эти прекрасные люди всегда рядом с нами. Руководство возьмет на себя бремя забот о раненых и о родных погибших — 100%", — написал Сладков в своём телеграм-канале.Он отметил, что есть вариант избежать подобных трагедий, но вряд ли на это пойдут."Всё будет по совести, но нештатно, по личным договоренностям, без официального законодательного решения Госдумы и Федерального собрания. Депутаты выверяют, осторожничают и ждут. Ждут неизвестно чего. Боятся взять ответственность. Или не боятся, а тогда что?! Есть другой вариант избежать таких трагедий — не пускать на фронт репортеров. Чтоб не гибли. Но стоп! Откуда тогда возьмется профессиональная информация о реально происходящем в зоне СВО? Закрыть тему? Я не верю в такой вариант, не верю, что поступят так. Я верю в то, что Родина возьмёт курс традиционный для нашей военной истории, на основе опыта героической окопной и фронтовой работы военкоров Великой Отечественной войны: 943 писателя (225 из них погибли). 258 фронтовых оператора, каждый 4-й погиб, почти все были ранены. Чего же мы ждем? А Валера… Царствие небесное. Ещё один погибший наш боевой товарищ, как бы там кто ни считал", — подытожил Сладков.Военкор Евгений Поддубный вспомнил о том, как работал с Кожиным в Сирии."Валера Кожин ушел. Скончался в результате ранений военный оператор НТВ. Военный, потому что работал на войне. Зрители видели его глазами беду, что началась на Украине в 2014 году. То есть его глазами вы смотрели на войну на Украине 10 лет. Кожин работал в Донецке с самого начала атаки новых киевских властей на русских людей Новороссии. Валера работал в Сирии. Как-то ночью в Дейр эз-Зоре я поехал к парням на недостроенный стадион. "Пул" только прибыл в деблокированный Дэйр, наша группа уж недели полторы там жила и работала. Помню, как потеплело в душе от искренних улыбок Леши Ивлеива, Валеры Кожина, Саши Гордеева. Тогда было непросто в Дэйр эз-Зоре, а тут так хорошо стало", — отметил Поддубный.Он также рассказал о том, почему погибают журналисты."Почему погибают парни нашей профессии? Потому что мотивация не корпоративная, не карьерная. Мотивация в первую очередь стандартная для многих мужчин сейчас — работать, потому что Отечеству это нужно. Вы скажете, не воевал? Воевал, как умел лучше всего. Показывал войну — это тоже профессия. Военный оператор воюющей страны. И тут я абсолютно согласен с Александром Валерьевичем [Сладковым]. Покойся с миром, Валерий Алексеевич. Мы будем тебя помнить. Быть воином — жить вечно", — написал Поддубный в своём телеграм-канале.Другой военкор — Александр Коц — вспомнил о том, как познакомился с Кожиным в Славянске в 2014 году. Коц опубликовал фотографии того времени."Мы познакомились в Славянске. Я это вспомнил случайно, перебирая сейчас фотографии десятилетней давности. Умный телефон любит напоминать о событиях прошлого. И сегодня утром он услужливо подсунул мне снимки 13 июня 2014 года. На фотографиях — наше практически семейное житье-бытье в окруженном Славянске. Вот Фомич с Андрюхой Стениным на качельке на заднем дворе гостиницы, в которой не осталось ни света, ни воды. Лишь горстка русских военкоров, которые с упорством обреченных ежедневно ездят по обстрелам в городе и фиксируют чужие смерти. Вот Андрюха Стенин жарит на костре мясо. Готовить было больше не на чем. Вот вся наша "банда" сидит на ступенях мертвого отеля. Кто ж тогда это снял? Наверняка Валера. А вот и он сам, в синей футболке, со своим автором Лёхой Ивлиевым. Мы сидим в каком-то подвале. Кажется, это был роддом. Или горбольница. Приехали и попали под артиллерийский огонь", — отметил Коц.Он рассказал о том, как общался с Кожиным после Славянска."Мы не были близкими друзьями, но братство Славянска делает отношения чем-то большим, практически родственным. При встрече всегда обнимались, крепко пожимая друг друга за плечи. Справлялись о работе. Его отличала сухая мужская скромность и полное отсутствие понтов. Валера никогда не выдавливал из себя героя. А еще у него была обезоруживающая улыбка, которой хватало на всех и в сыром блиндаже, и за сытым столом. Как тогда, в далеком уже 2014-м, который оставил Андрюху Стенина навечно 33-летним. Сегодня его небесное братство Славянска стало на одну душу шире. Им есть о чем поговорить. А мы нальем и помолчим…" — рассказал военкор.Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что его министерство окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ."Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", — заявил он.В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи.Налёт на Ростовскую областьСилы ПВО в ночь на 14 июня сбили 87 украинских беспилотников над шестью регионами России, 70 из них — над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указывалось в сообщении Минобороны России.Там же отмечалось, что 70 БПЛА перехватили и уничтожили в небе над Ростовской областью, по шесть — над Курской и Воронежской областями, по два — над Белгородской и Курской областями. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над Крымом.Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку."В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населённых пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", — также рассказывал он о последствиях атаки.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о попытке БПЛА атаковать нефтебазу в Лискинском районе. "В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет. На данный момент на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются. На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", — рассказал Гусев.В результате падения обломков незначительные повреждения получил неиспользуемый резервуар. Возгорания не произошло, пострадавших и разрушений других объектов инфраструктуры нет.

https://ukraina.ru/20240613/1055639096.html

https://ukraina.ru/20240613/1055630871.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники