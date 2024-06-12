F-16 появятся на Украине этим летом и обеспечат превосходство ВСУ в воздухе - министр обороны Нидерландов - 12.06.2024 Украина.ру
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F-16 появятся на Украине этим летом и обеспечат превосходство ВСУ в воздухе - министр обороны Нидерландов
F-16 появятся на Украине этим летом и обеспечат превосходство ВСУ в воздухе - министр обороны Нидерландов - 12.06.2024 Украина.ру
F-16 появятся на Украине этим летом и обеспечат превосходство ВСУ в воздухе - министр обороны Нидерландов
Первая партия истребителей F-16 будет передана Украине этим летом. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 12 июня
2024-06-12T16:16
2024-06-12T16:16
новости
украина
нидерланды
f-16
самолет
дания
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По ее словам, сначала самолеты передаст Киеву Дания."Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом", – сказала Оллонгрен.Министр добавила, что истребители будут поступать в Воздушные силы Украины постепенно. Оллонгрен не исключила, что это может привести к превосходству Украины в воздухе.Ранее издание Politico сообщило, что истребители F-16 могут появиться на Украине этим летом. По информации издания, речь идет о более чем 60 боевых машинах.США производят истребители F-16 с 1974 года. По данным на 2019 год, F-16 стоят на вооружении в 25 государствах.
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новости, украина, нидерланды, f-16, самолет, дания
Новости, Украина, Нидерланды, F-16, самолет, Дания

F-16 появятся на Украине этим летом и обеспечат превосходство ВСУ в воздухе - министр обороны Нидерландов

16:16 12.06.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Первая партия истребителей F-16 будет передана Украине этим летом. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 12 июня
По ее словам, сначала самолеты передаст Киеву Дания.
"Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом", – сказала Оллонгрен.
Министр добавила, что истребители будут поступать в Воздушные силы Украины постепенно. Оллонгрен не исключила, что это может привести к превосходству Украины в воздухе.
Ранее издание Politico сообщило, что истребители F-16 могут появиться на Украине этим летом. По информации издания, речь идет о более чем 60 боевых машинах.
США производят истребители F-16 с 1974 года. По данным на 2019 год, F-16 стоят на вооружении в 25 государствах.
 
НовостиУкраинаНидерландыF-16самолетДания
 
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Заголовок открываемого материала
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