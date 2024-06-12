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В Словакии передачу МиГ-29 Украине сравнили с госизменой
В Словакии передачу МиГ-29 Украине сравнили с госизменой - 12.06.2024 Украина.ру
В Словакии передачу МиГ-29 Украине сравнили с госизменой
Экс-министр обороны Словакии Ярослав Надь может оказаться на скамье подсудимых из-за передачи в 2023 году истребителей МиГ-29. Об этом 12 июня заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк
2024-06-12T15:49
2024-06-12T15:49
2024-06-12T15:51
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роберт фицо
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Калиняк заявил, что "ослабление таким образом вооруженных сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя"."Конечно, министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы - Ред.)", - сказал журналистам действующий министр обороны.Накануне государственный секретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер заявил, что истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно, а в отношении бывшего министра обороны Словакии Надя готовятся правовые меры.Мелихер подчеркнул, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.Парламент Словакии в декабре 2022 года отправил в отставку правительство Эдуарда Хегера, но его кабинет министров еще некоторое время продолжил исполнять обязанности. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб".Партия действующего премьера республики Роберта Фицо утверждала, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения и добивалась расследования этого случая.
https://ukraina.ru/20240515/1055083662.html
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новости, словакия, украина, роберт фицо, миг-29
Новости, Словакия, Украина, Роберт Фицо, МиГ-29
В Словакии передачу МиГ-29 Украине сравнили с госизменой
15:49 12.06.2024 (обновлено: 15:51 12.06.2024)
Экс-министр обороны Словакии Ярослав Надь может оказаться на скамье подсудимых из-за передачи в 2023 году истребителей МиГ-29. Об этом 12 июня заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк
Калиняк заявил, что "ослабление таким образом вооруженных сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя".
"Конечно, министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы - Ред.)", - сказал журналистам действующий министр обороны.
Накануне государственный секретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер заявил, что истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно, а в отношении бывшего министра обороны Словакии Надя готовятся правовые меры.
Мелихер подчеркнул, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.
Парламент Словакии в декабре 2022 года отправил в отставку правительство Эдуарда Хегера, но его кабинет министров еще некоторое время продолжил исполнять обязанности. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб".
Партия действующего премьера республики Роберта Фицо утверждала, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения и добивалась расследования этого случая.