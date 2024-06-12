https://ukraina.ru/20240612/1055621816.html

В Словакии передачу МиГ-29 Украине сравнили с госизменой

В Словакии передачу МиГ-29 Украине сравнили с госизменой - 12.06.2024 Украина.ру

В Словакии передачу МиГ-29 Украине сравнили с госизменой

Экс-министр обороны Словакии Ярослав Надь может оказаться на скамье подсудимых из-за передачи в 2023 году истребителей МиГ-29. Об этом 12 июня заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк

2024-06-12T15:49

2024-06-12T15:49

2024-06-12T15:51

новости

словакия

украина

роберт фицо

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0d/1037641832_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b40edfdfe9840cac3a587ecd96bdac88.jpg

Калиняк заявил, что "ослабление таким образом вооруженных сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя"."Конечно, министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы - Ред.)", - сказал журналистам действующий министр обороны.Накануне государственный секретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер заявил, что истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно, а в отношении бывшего министра обороны Словакии Надя готовятся правовые меры.Мелихер подчеркнул, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.Парламент Словакии в декабре 2022 года отправил в отставку правительство Эдуарда Хегера, но его кабинет министров еще некоторое время продолжил исполнять обязанности. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб".Партия действующего премьера республики Роберта Фицо утверждала, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения и добивалась расследования этого случая.

https://ukraina.ru/20240515/1055083662.html

словакия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, украина, роберт фицо, миг-29