https://ukraina.ru/20240612/1055621700.html

Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин

Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин - 12.06.2024 Украина.ру

Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин

Героев специальной военной операции поддерживает вся Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 июня на церемонии вручения государственных премий в Кремле

2024-06-12T15:12

2024-06-12T15:12

2024-06-12T15:12

новости

владимир путин

россия

кремль

сво

герои

поддержка

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В ходе церемонии Путин заявил, что граждан страны сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. Президент отметил, что эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции."Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин.Владимир Путин 7 июня рассказал о том, что многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких, отправляя в подразделения свою продукцию, покупая вещи, технику, помогая в госпиталях.Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, заслуживает огромного уважения, подчеркнул президент России.

https://ukraina.ru/20240607/1055553262.html

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новости, владимир путин, россия, кремль, сво, герои, поддержка