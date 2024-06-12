Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин - 12.06.2024 Украина.ру
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Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин
Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин - 12.06.2024 Украина.ру
Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин
Героев специальной военной операции поддерживает вся Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 июня на церемонии вручения государственных премий в Кремле
2024-06-12T15:12
2024-06-12T15:12
новости
владимир путин
россия
кремль
сво
герои
поддержка
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В ходе церемонии Путин заявил, что граждан страны сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. Президент отметил, что эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции."Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин.Владимир Путин 7 июня рассказал о том, что многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких, отправляя в подразделения свою продукцию, покупая вещи, технику, помогая в госпиталях.Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, заслуживает огромного уважения, подчеркнул президент России.
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новости, владимир путин, россия, кремль, сво, герои, поддержка
Новости, Владимир Путин, Россия, Кремль, СВО, герои, поддержка

Вся Россия поддерживает героев СВО - Путин

15:12 12.06.2024
 
Владимир Путин на ПМЭФ-2024
Владимир Путин на ПМЭФ-2024
Читать в
Героев специальной военной операции поддерживает вся Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 июня на церемонии вручения государственных премий в Кремле
В ходе церемонии Путин заявил, что граждан страны сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. Президент отметил, что эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции.
"Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин.
Владимир Путин 7 июня рассказал о том, что многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких, отправляя в подразделения свою продукцию, покупая вещи, технику, помогая в госпиталях.
Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, заслуживает огромного уважения, подчеркнул президент России.
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