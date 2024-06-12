https://ukraina.ru/20240612/1055621587.html

В минобороны Украины раскрыли, каково соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

В минобороны Украины раскрыли, каково соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ - 12.06.2024 Украина.ру

В минобороны Украины раскрыли, каково соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Такие цифры назвала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова 12 июня

2024-06-12T14:32

2024-06-12T14:32

2024-06-12T14:32

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мобилизация

кадры

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По ее словам, на Украине формируется новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. Уже работают 22 таких центра, планируется открытие еще трех."По состоянию на май, соотношение добровольцев и мобилизованных, поступивших в армию, составляет 1 к 3. Это свидетельствует о том, что у нас сохраняется потенциал для защиты Украины", — процитировал слова Калмыковой телеграм-канал Страна.ua.Издание полагает, что такое соотношение могло быть достигнуто благодаря "высокому интересу со стороны желающих пойти воевать".Как сообщало издание Украина.ру, ранее Владимир Зеленский разрешил мобилизацию в Вооруженные силы страны мужчин, отбывающих наказание в колониях. В мае министр юстиции Украины Малюська допустил мобилизацию осужденных женщин.

https://ukraina.ru/20240612/1055609396.html

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новости, украина, всу, доброволец, мобилизация, кадры