https://ukraina.ru/20240612/1055621587.html
В минобороны Украины раскрыли, каково соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ
В минобороны Украины раскрыли, каково соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ - 12.06.2024 Украина.ру
В минобороны Украины раскрыли, каково соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ
Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Такие цифры назвала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова 12 июня
2024-06-12T14:32
2024-06-12T14:32
2024-06-12T14:32
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украина
всу
доброволец
мобилизация
кадры
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По ее словам, на Украине формируется новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. Уже работают 22 таких центра, планируется открытие еще трех."По состоянию на май, соотношение добровольцев и мобилизованных, поступивших в армию, составляет 1 к 3. Это свидетельствует о том, что у нас сохраняется потенциал для защиты Украины", — процитировал слова Калмыковой телеграм-канал Страна.ua.Издание полагает, что такое соотношение могло быть достигнуто благодаря "высокому интересу со стороны желающих пойти воевать".Как сообщало издание Украина.ру, ранее Владимир Зеленский разрешил мобилизацию в Вооруженные силы страны мужчин, отбывающих наказание в колониях. В мае министр юстиции Украины Малюська допустил мобилизацию осужденных женщин.
https://ukraina.ru/20240612/1055609396.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, доброволец, мобилизация, кадры
Новости, Украина, ВСУ, доброволец, мобилизация, кадры
В минобороны Украины раскрыли, каково соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ
Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Такие цифры назвала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова 12 июня
По ее словам, на Украине формируется новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. Уже работают 22 таких центра, планируется открытие еще трех.
"По состоянию на май, соотношение добровольцев и мобилизованных, поступивших в армию, составляет 1 к 3. Это свидетельствует о том, что у нас сохраняется потенциал для защиты Украины", — процитировал слова Калмыковой телеграм-канал Страна.ua.
Издание полагает, что такое соотношение могло быть достигнуто благодаря "высокому интересу со стороны желающих пойти воевать".
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Владимир Зеленский разрешил мобилизацию в Вооруженные силы страны мужчин, отбывающих наказание в колониях. В мае министр юстиции Украины Малюська допустил мобилизацию осужденных женщин.