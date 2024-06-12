Украинские войска ударили по Каховке, часть города осталась без света - 12.06.2024 Украина.ру
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Украинские войска ударили по Каховке, часть города осталась без света
Украинские войска ударили по Каховке, часть города осталась без света - 12.06.2024 Украина.ру
Украинские войска ударили по Каховке, часть города осталась без света
Вооруженные силы Украины 12 июня нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в телеграм-канале
2024-06-12T13:33
2024-06-12T13:33
новости
каховка
херсонская область
днепр
вооруженные силы украины
удары
электроснабжение
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По его информации, часть города осталась без электричества."Враг лютует. Не может пережить нашего праздника. Ударил по трансформаторам. Отсутствует электричество в части Каховки и ряде населенных пунктов округа", - рассказал Филипчук.Он также сообщил, что противник нанес удар и по общественной приемной администрации в Каховке."Так выглядят бессилие и злоба укронацистов. Неспособность противостоять великой стране выливается в происки старухи шапокляк. Только такой образ приходит на ум от этих подлых прилетов в День России", - заявил Филипчук.В настоящее время 75% территории Херсонской области находится под контролем России, часть правобережья Днепра, включая город Херсон, удерживают ВСУ.
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новости, каховка, херсонская область, днепр, вооруженные силы украины, удары, электроснабжение
Новости, Каховка, Херсонская область, Днепр, Вооруженные силы Украины, удары, электроснабжение

Украинские войска ударили по Каховке, часть города осталась без света

13:33 12.06.2024
 
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Вооруженные силы Украины 12 июня нанесли удар по Каховке на левом берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в телеграм-канале
По его информации, часть города осталась без электричества.
"Враг лютует. Не может пережить нашего праздника. Ударил по трансформаторам. Отсутствует электричество в части Каховки и ряде населенных пунктов округа", - рассказал Филипчук.
Он также сообщил, что противник нанес удар и по общественной приемной администрации в Каховке.
"Так выглядят бессилие и злоба укронацистов. Неспособность противостоять великой стране выливается в происки старухи шапокляк. Только такой образ приходит на ум от этих подлых прилетов в День России", - заявил Филипчук.
В настоящее время 75% территории Херсонской области находится под контролем России, часть правобережья Днепра, включая город Херсон, удерживают ВСУ.
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НовостиКаховкаХерсонская областьДнепрВооруженные силы Украиныударыэлектроснабжение
 
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