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Столтенберг договорился с Орбаном о том, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине

Столтенберг договорился с Орбаном о том, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине - 12.06.2024 Украина.ру

Столтенберг договорился с Орбаном о том, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине

Венгрия не будет участвовать в помощи НАТО по Украине, но при этом не станет блокировать соответствующие решения на саммите альянса в июле. Об этом 12 июня заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

2024-06-12T12:57

2024-06-12T12:57

2024-06-12T12:57

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Генсек НАТО отметил, что с премьер-министром Венгрии была достигнута договоренность о том, что "Будапешт не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи"."Но в то же время Венгрия не будет частью этого. Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях", — рассказал Столтенберг.Виктор Орбан со своей стороны заявил, что Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, но не может ее предотвратить, так как большинство членов альянса высказались в поддержку этой идеи.Ранее Виктор Орбан заявил, что НАТО создает угрозу мировой войны. Он напомнил, что этот военный блок создавался как оборонительный союз. По словам премьера Венгрии, это абсурд.Также Орбан призывал "не дергать Россию за усы", потому что "на каждый западный шаг будет ответный шаг, и каждый западный шаг, провоцирующий ответный шаг, ведет за собой эскалацию войны".

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новости, венгрия, виктор орбан, йенс столтенберг, нато, украина, россия, военная помощь