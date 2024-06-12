Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis MalyuskaДенис Малюська
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis Malyuska
Министр юстиции Украины Денис Малюська не сомневается в том, что некоторые мобилизованные в ряды ВСУ заключенные снова совершат преступление. Об этом он заявил 12 июня в эфире YouTube-канала "Никто не будет это смотреть"
При этом Малюська считает, что, если преступление совершит заключенный, который вышел условно-досрочно, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, это будет вызывать гораздо больше возмущения в обществе, чем если преступление совершит обычный военнообязанный.
"У нас сейчас военнослужащие, которые возвращаются на ротацию, или им предоставляется отпуск, - они тоже совершают преступления. До медиа это не доходит. Это тоже важная проблема, которую не нужно пропускать", - заявил украинский министр.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский ранее разрешил мобилизацию в Вооруженные силы страны мужчин, отбывающих наказание в колониях. В мае министр юстиции Украины Малюська допустил мобилизацию осужденных женщин.
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