https://ukraina.ru/20240612/1055619178.html

Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления

Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления - 12.06.2024 Украина.ру

Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления

Министр юстиции Украины Денис Малюська не сомневается в том, что некоторые мобилизованные в ряды ВСУ заключенные снова совершат преступление. Об этом он заявил 12 июня в эфире YouTube-канала "Никто не будет это смотреть"

2024-06-12T11:39

2024-06-12T11:39

2024-06-12T11:39

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украина

денис малюська

вооруженные силы украины

владимир зеленский

заключенные

мобилизация

преступления

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При этом Малюська считает, что, если преступление совершит заключенный, который вышел условно-досрочно, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, это будет вызывать гораздо больше возмущения в обществе, чем если преступление совершит обычный военнообязанный."У нас сейчас военнослужащие, которые возвращаются на ротацию, или им предоставляется отпуск, - они тоже совершают преступления. До медиа это не доходит. Это тоже важная проблема, которую не нужно пропускать", - заявил украинский министр.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский ранее разрешил мобилизацию в Вооруженные силы страны мужчин, отбывающих наказание в колониях. В мае министр юстиции Украины Малюська допустил мобилизацию осужденных женщин.

https://ukraina.ru/20240530/1055396755.html

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новости, украина, денис малюська, вооруженные силы украины, владимир зеленский, заключенные, мобилизация, преступления