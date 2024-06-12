Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления - 12.06.2024 Украина.ру
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Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления
Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления - 12.06.2024 Украина.ру
Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления
Министр юстиции Украины Денис Малюська не сомневается в том, что некоторые мобилизованные в ряды ВСУ заключенные снова совершат преступление. Об этом он заявил 12 июня в эфире YouTube-канала "Никто не будет это смотреть"
2024-06-12T11:39
2024-06-12T11:39
новости
украина
денис малюська
вооруженные силы украины
владимир зеленский
заключенные
мобилизация
преступления
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При этом Малюська считает, что, если преступление совершит заключенный, который вышел условно-досрочно, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, это будет вызывать гораздо больше возмущения в обществе, чем если преступление совершит обычный военнообязанный."У нас сейчас военнослужащие, которые возвращаются на ротацию, или им предоставляется отпуск, - они тоже совершают преступления. До медиа это не доходит. Это тоже важная проблема, которую не нужно пропускать", - заявил украинский министр.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский ранее разрешил мобилизацию в Вооруженные силы страны мужчин, отбывающих наказание в колониях. В мае министр юстиции Украины Малюська допустил мобилизацию осужденных женщин.
https://ukraina.ru/20240530/1055396755.html
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новости, украина, денис малюська, вооруженные силы украины, владимир зеленский, заключенные, мобилизация, преступления
Новости, Украина, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, заключенные, мобилизация, преступления

Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления

11:39 12.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis MalyuskaДенис Малюська
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis Malyuska
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Министр юстиции Украины Денис Малюська не сомневается в том, что некоторые мобилизованные в ряды ВСУ заключенные снова совершат преступление. Об этом он заявил 12 июня в эфире YouTube-канала "Никто не будет это смотреть"
При этом Малюська считает, что, если преступление совершит заключенный, который вышел условно-досрочно, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, это будет вызывать гораздо больше возмущения в обществе, чем если преступление совершит обычный военнообязанный.
"У нас сейчас военнослужащие, которые возвращаются на ротацию, или им предоставляется отпуск, - они тоже совершают преступления. До медиа это не доходит. Это тоже важная проблема, которую не нужно пропускать", - заявил украинский министр.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский ранее разрешил мобилизацию в Вооруженные силы страны мужчин, отбывающих наказание в колониях. В мае министр юстиции Украины Малюська допустил мобилизацию осужденных женщин.
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
30 мая, 20:51
Военнообязанных украинок пообещали штрафовать на 8 прожиточных минимумовВоеннообязанных жительниц Украины пообещали штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в военкоматах, сообщил глава Кременчугского районного территориального центра комплектования Мирослав Волков в интервью изданию "Телеграф"
 
НовостиУкраинаДенис МалюськаВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленскийзаключенныемобилизацияпреступления
 
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