Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт - 12.06.2024 Украина.ру
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Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт
Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт - 12.06.2024 Украина.ру
Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт
Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией. Об этом в ходе выступления в немецком бундестаге заявил 12 июня Владимир Зеленский
2024-06-12T11:15
2024-06-12T11:15
новости
владимир зеленский
украина
россия
конфликт
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"Время для компромиссов прошло", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.По его мнению, конфликт должен закончится на условиях Киева.Также в своем выступлении Зеленский потребовал использовать российские активы для восстановления Украины.Полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. На Украине отказались от проведения президентских выборов, ссылаясь на военное положение.В законодательстве страны содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не сказано ничего подобного относительно президента.
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новости, владимир зеленский, украина, россия, конфликт
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, конфликт

Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт

11:15 12.06.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией. Об этом в ходе выступления в немецком бундестаге заявил 12 июня Владимир Зеленский
"Время для компромиссов прошло", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
По его мнению, конфликт должен закончится на условиях Киева.
Также в своем выступлении Зеленский потребовал использовать российские активы для восстановления Украины.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. На Украине отказались от проведения президентских выборов, ссылаясь на военное положение.
В законодательстве страны содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не сказано ничего подобного относительно президента.
Президент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
07:45
Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственногоПолномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. Сам бывший лидер Украины утверждает, что его мало беспокоят такие мелочи, как собственная легитимность и предлагает всем несогласным изучить конституцию страны
 
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