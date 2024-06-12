https://ukraina.ru/20240612/1055619052.html

Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт

Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт - 12.06.2024 Украина.ру

Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт

Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией. Об этом в ходе выступления в немецком бундестаге заявил 12 июня Владимир Зеленский

2024-06-12T11:15

2024-06-12T11:15

2024-06-12T11:15

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"Время для компромиссов прошло", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.По его мнению, конфликт должен закончится на условиях Киева.Также в своем выступлении Зеленский потребовал использовать российские активы для восстановления Украины.Полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. На Украине отказались от проведения президентских выборов, ссылаясь на военное положение.В законодательстве страны содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не сказано ничего подобного относительно президента.

https://ukraina.ru/20240612/1055586026.html

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новости, владимир зеленский, украина, россия, конфликт