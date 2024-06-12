Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией. Об этом в ходе выступления в немецком бундестаге заявил 12 июня Владимир Зеленский
"Время для компромиссов прошло", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
По его мнению, конфликт должен закончится на условиях Киева.
Также в своем выступлении Зеленский потребовал использовать российские активы для восстановления Украины.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. На Украине отказались от проведения президентских выборов, ссылаясь на военное положение.
В законодательстве страны содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не сказано ничего подобного относительно президента.