https://ukraina.ru/20240612/1055618903.html

Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом"

Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом" - 12.06.2024 Украина.ру

Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом"

Немецкая энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Об этом Uniper сообщила 12 июня.

2024-06-12T10:48

2024-06-12T10:48

2024-06-12T10:48

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"Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт", — отмечается в сообщении компании.Это решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд признал за немецкой компанией право расторгнуть контакты в "Газпром экспорт", уточняется в сообщении.Напомним, что поставки газа компании Uniper "Газпром экспорт" прекратил с середины 2022 года.По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Европа уже потеряла 700 миллиардов из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро.

https://ukraina.ru/20240514/1055045027.html

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новости, газпром, россия, европа, российский газ, поставки, германия