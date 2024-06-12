Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом"
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Немецкая энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Об этом Uniper сообщила 12 июня.
"Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт", — отмечается в сообщении компании.
Это решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд признал за немецкой компанией право расторгнуть контакты в "Газпром экспорт", уточняется в сообщении.
Напомним, что поставки газа компании Uniper "Газпром экспорт" прекратил с середины 2022 года.
По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Европа уже потеряла 700 миллиардов из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро.
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