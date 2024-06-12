Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом" - 12.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240612/1055618903.html
Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом"
Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом" - 12.06.2024 Украина.ру
Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом"
Немецкая энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Об этом Uniper сообщила 12 июня.
2024-06-12T10:48
2024-06-12T10:48
новости
газпром
россия
европа
российский газ
поставки
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg
"Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт", — отмечается в сообщении компании.Это решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд признал за немецкой компанией право расторгнуть контакты в "Газпром экспорт", уточняется в сообщении.Напомним, что поставки газа компании Uniper "Газпром экспорт" прекратил с середины 2022 года.По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Европа уже потеряла 700 миллиардов из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро.
https://ukraina.ru/20240514/1055045027.html
россия
европа
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7e02b01dd33ae3abb54a961994be036e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, газпром, россия, европа, российский газ, поставки, германия
Новости, Газпром, Россия, Европа, российский газ, поставки, Германия

Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом"

10:48 12.06.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Немецкая энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Об этом Uniper сообщила 12 июня.
"Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт", — отмечается в сообщении компании.
Это решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд признал за немецкой компанией право расторгнуть контакты в "Газпром экспорт", уточняется в сообщении.
Напомним, что поставки газа компании Uniper "Газпром экспорт" прекратил с середины 2022 года.
По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Европа уже потеряла 700 миллиардов из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 07:29Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны. Газ для Европы из Норвегии, английская нефть в Арктике и РоссияРоссия обнаружила огромные запасы нефти и газа в Антарктике. Большая их часть сосредоточена в районах, на которые претендует Британия, а также её непосредственные конкуренты в регионе — Аргентина и Чили
 
НовостиГазпромРоссияЕвропароссийский газпоставкиГермания
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Самую сложную зиму ожидают на Украине
12:35Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов
12:16Путин упразднил должность спецпредставителя по Украине в администрации президента
11:39Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступления
11:15Зеленский рассказал в бундестаге, на каких условиях должен закончится украинский конфликт
10:48Немецкая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпромом"
10:24Премьер Эстонии призвала союзников Киева использовать российские активы для помощи Украине
09:59Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
09:32В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка
08:10Алексей Самойлов: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
08:00"Так я вижу ближайшие месяцы СВО": полковник Баранец сделал прогноз
07:58Экономка Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО
07:45Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного
07:30"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ
07:28Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии
07:15В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения
07:00"Явно пробежало что-то большое и черное, но это не кошка": историк о том, когда Ермак утопит Зеленского
06:50"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация
06:40"Мы прозевали": Баранец назвал две технические проблемы ВС РФ
06:38Абсолютно порочная система. Украинские эксперты с негодованием о методах военкоматов и доверии к власти
Лента новостейМолния