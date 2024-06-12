Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель - 12.06.2024 Украина.ру
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Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель
Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель - 12.06.2024 Украина.ру
Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель
После того, как российские подразделения, в том числе и чеченские добровольцы из "Ахмата", на днях взяли под контроль украинское село в Сумской области – Рыжевку – многие эксперты, как в России, так и на Украине заговорили о том, что скоро вслед за Харьковской областью российское наступление начнется и на Сумщине
2024-06-12T06:15
2024-06-12T07:29
эксклюзив
сво
спецоперация
сумская область
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Так думает и собеседник издания Украина.ру, один из командиров донбасского ополчения первой волны, а ныне штабист с позывным "Оцелот":"Все начинают гадать: зачем России наступление в Сумской области? Ответ один: создание буферной зоны на глубину 20-30 км, чтобы украинская артиллерия не могла добивать до российской территории, а именно до Курской области.Даже если предположить, что стрелять будут из чешских "Вампиров", которые бьют на расстояние в 42 км, то все равно, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь, FPV-дроны или вообще на засаду, украинцы вынуждены будут отходить на значительное расстояние от границы буферной зоны, что означает, что до Курской области вряд ли добьют".О присоединении самой области речи не идет, хотя эти земли вместе с Харьковской областью и территориями на севере ДНР и ЛНР являются Слобожанщиной. А это историческая территория Московского царства, куда в первой половине XVII века с Волыни стали переселяться православные малороссы, бежавшие от окатоличевания и ополячивания, которое шло полным ходом в тогдашней Речи Посполитой. В те времена и возникли такие города как Харьков, Сумы, Ахтырка, Глухов, Недригайлов и многие другие. Если вы едете по Сумской области, то вам часто будут встречаться названия населенных пунктов, которые возникли от слова "Москва". Например, село Московщина."Население на Сумщине вряд ли можно назвать пророссийским. Хотя, казалось бы, примерно 70% почти миллионного населения этой области живет в городах. Обычно в Центральной Украине город русскоязычен, а села суржикоязычны. В общем-то, и тут точно так, но свыше 80% населения считают, что именно украинский – их родной язык.Не думаю, что в случае нашего захода и присоединения этой области, там будет сопротивление или партизанская война – их не будет, но население в массе своей точно будет нелояльно. Тогда зачем оно нам? Такой тыл позади нашей армии нам не нужен. А вот вдоль границы в пятьсот с чем-то километров создать буферную зону самое то", - не сомневается "Оцелот".По его словам, есть еще одна причина, почему вряд ли российская армия пойдет в глубину Сумской области - там тяжело сражаться. Очень много естественных преград, которые легко превращаются в оборонительные рубежи."Хотя от границы с Россией по территории области идут пять автомобильных дорог, а сама ее территории "тоненькая" - она вытянута в длину, но узкая в ширину, она труднопроходима. Во-первых, леса, во-вторых, серьезные водные препятствия – прежде всего, реки, которые являются притоками Днепра: Ворскла, Десна, Сейм, Сула, Псел. Очень много озер и прудов. Есть болота. В общем, это все может быть серьезным препятствием для продвижения наших войск.Далее, есть серьезные высоты. Самая высокая точка – 240 м. На такой же высоте находится и Часов Яр. Там высохший водоканал – серьезное препятствие, а теперь представьте, каким препятствием будут пять полноценных рек. Представили? Думаю, вы понимаете, что они серьезные. Еще раз, у сумского наступления будет три задачи: создание буферной зоны, дополнительное отвлечение сил и резервов украинских подразделений от Донбасского и Запорожского фортов; ну и мясорубка, в которой погибнут наиболее боеспособные части", - предсказывает "Оцелот".О новой наступательной тактике российской армии - в материале Новое наступление ВС РФ или разведка боем. Что происходит в Сумской области
https://ukraina.ru/20240603/1055452691.html
https://ukraina.ru/20240611/1055601175.html
сумская область
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, сумская область
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Сумская область

Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель

06:15 12.06.2024 (обновлено: 07:29 12.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
После того, как российские подразделения, в том числе и чеченские добровольцы из "Ахмата", на днях взяли под контроль украинское село в Сумской области – Рыжевку – многие эксперты, как в России, так и на Украине заговорили о том, что скоро вслед за Харьковской областью российское наступление начнется и на Сумщине
Так думает и собеседник издания Украина.ру, один из командиров донбасского ополчения первой волны, а ныне штабист с позывным "Оцелот":
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
3 июня, 17:00
Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнемВСУ, подтянув свои стратегические резервы, пытаются выбить российскую армию из Липцов и Волчанска. Бои идут тяжелые. Но российские подразделения стоят насмерть
"Все начинают гадать: зачем России наступление в Сумской области? Ответ один: создание буферной зоны на глубину 20-30 км, чтобы украинская артиллерия не могла добивать до российской территории, а именно до Курской области.
Даже если предположить, что стрелять будут из чешских "Вампиров", которые бьют на расстояние в 42 км, то все равно, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь, FPV-дроны или вообще на засаду, украинцы вынуждены будут отходить на значительное расстояние от границы буферной зоны, что означает, что до Курской области вряд ли добьют".
О присоединении самой области речи не идет, хотя эти земли вместе с Харьковской областью и территориями на севере ДНР и ЛНР являются Слобожанщиной. А это историческая территория Московского царства, куда в первой половине XVII века с Волыни стали переселяться православные малороссы, бежавшие от окатоличевания и ополячивания, которое шло полным ходом в тогдашней Речи Посполитой. В те времена и возникли такие города как Харьков, Сумы, Ахтырка, Глухов, Недригайлов и многие другие. Если вы едете по Сумской области, то вам часто будут встречаться названия населенных пунктов, которые возникли от слова "Москва". Например, село Московщина.
"Население на Сумщине вряд ли можно назвать пророссийским. Хотя, казалось бы, примерно 70% почти миллионного населения этой области живет в городах. Обычно в Центральной Украине город русскоязычен, а села суржикоязычны. В общем-то, и тут точно так, но свыше 80% населения считают, что именно украинский – их родной язык.
Не думаю, что в случае нашего захода и присоединения этой области, там будет сопротивление или партизанская война – их не будет, но население в массе своей точно будет нелояльно. Тогда зачем оно нам? Такой тыл позади нашей армии нам не нужен. А вот вдоль границы в пятьсот с чем-то километров создать буферную зону самое то", - не сомневается "Оцелот".
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вчера, 12:11
Новое наступление ВС РФ или разведка боем. Что происходит в Сумской областиВ Сумах последние дни жители активно обсуждают взятие ВС РФ села Рыжевка, а также вероятность российского удара по областному центру и захода в область крупной группировки войск. Зеленский 10 июня заявил, что российский флаг в Рыжевке якобы уничтожен, а присутствия ВС РФ там уже нет
По его словам, есть еще одна причина, почему вряд ли российская армия пойдет в глубину Сумской области - там тяжело сражаться. Очень много естественных преград, которые легко превращаются в оборонительные рубежи.
"Хотя от границы с Россией по территории области идут пять автомобильных дорог, а сама ее территории "тоненькая" - она вытянута в длину, но узкая в ширину, она труднопроходима. Во-первых, леса, во-вторых, серьезные водные препятствия – прежде всего, реки, которые являются притоками Днепра: Ворскла, Десна, Сейм, Сула, Псел. Очень много озер и прудов. Есть болота. В общем, это все может быть серьезным препятствием для продвижения наших войск.
Далее, есть серьезные высоты. Самая высокая точка – 240 м. На такой же высоте находится и Часов Яр. Там высохший водоканал – серьезное препятствие, а теперь представьте, каким препятствием будут пять полноценных рек. Представили? Думаю, вы понимаете, что они серьезные. Еще раз, у сумского наступления будет три задачи: создание буферной зоны, дополнительное отвлечение сил и резервов украинских подразделений от Донбасского и Запорожского фортов; ну и мясорубка, в которой погибнут наиболее боеспособные части", - предсказывает "Оцелот".
О новой наступательной тактике российской армии - в материале Новое наступление ВС РФ или разведка боем. Что происходит в Сумской области
 
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