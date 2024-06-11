https://ukraina.ru/20240611/1055601175.html

Новое наступление ВС РФ или разведка боем. Что происходит в Сумской области

Новое наступление ВС РФ или разведка боем. Что происходит в Сумской области - 11.06.2024 Украина.ру

Новое наступление ВС РФ или разведка боем. Что происходит в Сумской области

В Сумах последние дни жители активно обсуждают взятие ВС РФ села Рыжевка, а также вероятность российского удара по областному центру и захода в область крупной группировки войск. Зеленский 10 июня заявил, что российский флаг в Рыжевке якобы уничтожен, а присутствия ВС РФ там уже нет

2024-06-11T12:11

2024-06-11T12:11

2024-06-11T12:11

эксклюзив

россия

сумская область

сво

наступление

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владимир зеленский

нацгвардия

вооруженные силы украины

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С другой стороны, региональные власти заявляют, что и самого захода ВС РФ в Рыжевку не было, а все было снято где-то в другом месте. Спикер тактической группировки ВСУ "Северск" Вадим Мисник говорит, что Рыжевка находится в "серой зоне". Иными словами, разные ветви власти сообщают противоречивую информацию, явно не договорившись об одной истории.Украинские паблики также сообщают, что на постоянной основе украинских войск в Рыжевке не было, потому что это неблагоразумно с точки зрения выстраивания самой обороны, так как село находится в низине. Опорные пункты ВСУ стоят южнее – в Новых и Старых Вирках, а также в полях на подступах к Белополью.Снайпер ВСУ Константин Прошинский в понедельник заявил в интервью, что Украина скоро потеряет еще ряд территорий на этом направлении, но не крупные города. "Я думаю, максимум, мы можем потерять если не то, что осталось от Донецкой области, то большую часть того, что осталось, мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской области. Часть. Ни Харьков, ни Сумы, ни Херсон, ни какой-либо другой крупный город или областной центр мы не потеряем, но вполне возможно, создастся какая-то 10-20 километровая "серая зона" с нашей стороны вдоль границы с РФ со стороны Сум и Харьковской области", - считает Прошинский.Нацгвардейцы, дислоцированные в приграничье Сумской области говорят, что большую часть времени они заняты рытьем окопов и строительством фортификационных сооружений."В окопах и блиндажах мы проводим большую часть времени. Тут едим, отдыхаем, общаемся на разные темы. С утра проснулись, попили чаю или кофе и за лопаты. Если не стоишь на наблюдательном пункте, то копаешь. Не все может сделать экскаватор. Часто приходится делать все вручную", - рассказал сумскому изданию "Шанс" Игорь, военнослужащий Нацгвардии.В понедельник 10 июня в Сумах и ряде городов области внезапно пропал свет без всякого объявления об отключениях. Украинский телеграм-канал "Легитимный" видит в этом признак скорой активизации там масштабных боевых действий."Масштабные перебои в энергетике - первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ, и в какой-то момент могут её обрушить", - пишет "Легитимный".На днях об ожидании атаки РФ в Сумской области писала даже американская New York Times. "Настроение очень тревожное. Люди читают новости, люди читают телеграм -каналы, и они не могут игнорировать новости о возможном нападении на Сумы", - рассказывает американским журналистам спикер 117-й бригады территориальной обороны, дислоцирующейся в Сумах, капитан Дмитрий Лантушенко. По его словам, ближе к границе сёла и города уже обстреливают ежедневно, а управляемые бомбы, ракеты и беспилотники поражают заводы и электростанции в промышленном районе Сум.В то же время спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко утверждает, что последнее время активность российских ДРГ в Сумской области снизилась. "За последний период мы видим определенное снижение активности обстрелов на Сумщине, если сравнивать с весной. Одновременно на сумском направлении снизилось количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины и количество боестолкновений с ними", - сообщил Демченко. Ранее, по его словам, боестолкновения с ДРГ случались по несколько раз в неделю, но последнее время таковых не было. Тем самым он противоречит Зеленскому, который говорит, что в Рыжевку российская ДРГ заходила.Украинский неонацистский батальон "Айдар"* заявляет об серьёзной активности ВС РФ вдоль границы с Сумской областью, в которой, как сообщается, начались перебои с подачей воды и электроэнергии.В то же время Центр противодействия дезинформации при Офисе президента уверяет украинцев, что у ВС РФ нет на сумском направлении сил, достаточных для полномасштабного захода. Однако население из десятикилометровой зоны вдоль границы на днях решили эвакуировать.Противоречия относительно ситуации в Сумской области отчасти могут быть вызваны традиционным коммуникационным провалом украинских властей. С одной стороны, они нагнетают ситуацию, чтобы казаться жалостливее и выпросить больше помощи у западных доноров. С другой стороны, для украинцев им важно продемонстрировать, что у них всё под контролем, чтобы предотвратить распространение панических настроений.Также на эту тему: Все ждут главного удара: Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ* - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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