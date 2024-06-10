Ради моста в Киеве вырубили вековые деревья. Экологи готовят обращение в прокуратуру - 10.06.2024 Украина.ру
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Ради моста в Киеве вырубили вековые деревья. Экологи готовят обращение в прокуратуру
Ради моста в Киеве вырубили вековые деревья. Экологи готовят обращение в прокуратуру - 10.06.2024 Украина.ру
Ради моста в Киеве вырубили вековые деревья. Экологи готовят обращение в прокуратуру
Ради "Моста-Волна" на заповедном Оболонском острове в Киеве незаконно срубили около 200 вековых деревьев. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ)
2024-06-10T13:46
2024-06-10T13:46
новости
украина
киев
мост
виталий кличко
экология
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Эксперты Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) недавно провели экологический аудит острова Оболонский. Аудит провели по просьбе местных жителей, так как недавно на острове был построен "Моста-Волна".Остров Оболенский является заповедной зоной и входит в региональный ландшафтный парк "Днепровские острова".Для постройки нового моста на острове незаконно вырублено около 200 вековых деревьев и около 1000 кустов.Экологи высказали непонимание, почему вместо вековых деревьев высадили маленькие саженцы.При этом на острове построили 10 туалетов, которые закрываются в 21:00, когда киевляне еще гуляют по парку.Директор КЭКЦ Владимир Борейко заявил, что на месте уникальных растений высадили газонную траву."Без всяких согласований на острове уничтожена бульдозерами одна из крупнейших в городе популяция краснокнижных растений - петухов сибирских. Вместо них посажена обычная газонная трава", - сообщил он.Также уничтожили заросли желтых кувшинок. А они должны охраняться решением Киевсовета от 2004 года.Ущерб, нанесенный заповедной природе киевские экологи оценили в 1,5 млн гривен (3,2 млн рублей).В КЭКЦ подчеркнули, что такие действия можно квалифицировать по статье Уголовного кодекса Украины, а также по закону "О природно-заповедном фонде Украины".Экологи сообщили, что готовят обращение в прокуратуру.В конце мая мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходный мост на Оболонский остров. По словам мэра, мост возвели на средства иностранных и украинских меценатов. Кличко отметил, что конструкции для моста изготовили ещё до начала спецоперации на заводе "Азовсталь".Подробнее о ситуации в Киеве в материале Дмитрия Ковалевича Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, мост, виталий кличко, экология
Новости, Украина, Киев, мост, Виталий Кличко, экология

Ради моста в Киеве вырубили вековые деревья. Экологи готовят обращение в прокуратуру

13:46 10.06.2024
 
© Віталій Кличко телеграм-канал скриншот видео
© Віталій Кличко телеграм-канал скриншот видео
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Ради "Моста-Волна" на заповедном Оболонском острове в Киеве незаконно срубили около 200 вековых деревьев. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ)
Эксперты Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) недавно провели экологический аудит острова Оболонский. Аудит провели по просьбе местных жителей, так как недавно на острове был построен "Моста-Волна".
Остров Оболенский является заповедной зоной и входит в региональный ландшафтный парк "Днепровские острова".
Для постройки нового моста на острове незаконно вырублено около 200 вековых деревьев и около 1000 кустов.
Экологи высказали непонимание, почему вместо вековых деревьев высадили маленькие саженцы.
При этом на острове построили 10 туалетов, которые закрываются в 21:00, когда киевляне еще гуляют по парку.
Директор КЭКЦ Владимир Борейко заявил, что на месте уникальных растений высадили газонную траву.
"Без всяких согласований на острове уничтожена бульдозерами одна из крупнейших в городе популяция краснокнижных растений - петухов сибирских. Вместо них посажена обычная газонная трава", - сообщил он.
Также уничтожили заросли желтых кувшинок. А они должны охраняться решением Киевсовета от 2004 года.
Ущерб, нанесенный заповедной природе киевские экологи оценили в 1,5 млн гривен (3,2 млн рублей).
В КЭКЦ подчеркнули, что такие действия можно квалифицировать по статье Уголовного кодекса Украины, а также по закону "О природно-заповедном фонде Украины".
Экологи сообщили, что готовят обращение в прокуратуру.
В конце мая мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходный мост на Оболонский остров. По словам мэра, мост возвели на средства иностранных и украинских меценатов. Кличко отметил, что конструкции для моста изготовили ещё до начала спецоперации на заводе "Азовсталь".
Подробнее о ситуации в Киеве в материале Дмитрия Ковалевича Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве на сайте Украина.ру.
 
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