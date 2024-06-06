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Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве

Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве - 06.06.2024 Украина.ру

Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве

В столице Украины 5 июня начались военные учения, которые должны продлиться до 13 июня. Заявленная цель – отработка обороны столицы с участием тяжелой техники, артиллерии и сил ПВО. Жителей Киева и Киевской области призывают не снимать фото и видео перемещения техники и личного состава.

2024-06-06T06:10

2024-06-06T06:10

2024-06-06T06:10

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киевская область

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офис президента

киевсовет

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В среду с утра киевляне слышали в разных районах города серию взрывов, что никак не связано с действиями ВС РФ или воздушной тревогой.Владимир Зеленский практически весь июнь будет в международных разъездах, поэтому украинские блогеры и эксперты ожидают какого-нибудь резкого обострения в Киевской области, провокации в отношении Белоруссии или применения ТЯО в этот период, от чего Зеленского попытаются держать подальше.Тем временем подручные Зеленского продолжают зачищать на Украине политическое пространство от любых потенциальных конкурентов. С мэром Киева Виталием Кличко у них уже давно идет борьба. На этой неделе Государственное бюро расследований нагрянуло с обыском заместителю Кличко Константину Усову. По словам Усова, обыск может быть связан с обострением правоотношений с частными перевозчиками. Пропрезидентские СМИ обвиняют его в получении взятки от перевозчиков за выдачу разрешений. Вменяют ему в вину и тот факт, что чиновник во время активных боевых действий вокруг Киева в 2022 году сбежал на учебу в США, а Офис президента очень подозрительно относится к тем, кто может общаться с американскими хозяевами напрямую. Сам Кличко называет обыски у его подчиненных попытками дискредитации его лично со стороны Офиса президента.Во вторник 4 июня в Киеве прошла гроза, после которой улицы столицы вновь превратились в каналы. Снова затопило и некоторые станции метро. Такое происходит уже 10 лет, но ливневую канализацию в Киеве так и не могут прочистить. Страдает столица и от хаотической застройки, поскольку к старой канализации подключают все новые дома, а участки земли, ранее впитывавшие влагу нещадно закатывают в бетон.Виталий Кличко на днях выступил с предложением разбить в Киеве так называемые дождевые сады, то есть накопать траншей и обсадить их кустиками, чтобы воде было куда уходить. По сути, это обычные системы дренажа и озеленения, которые и без того должны были бы применяться при застройке.На этой неделе депутаты Киевсовета приняли решение о снесении еще трех зданий начала XX века на Лукьяновке и в Пуще-Водице, включая исторический памятник деревянного зодчества в стиле неоклассицизма – дачу архитектора Эдуарда Брадтмана. На месте этих зданий планируются элитные жилые комплексы, в которых заинтересованность имеют сами депутаты Киевсовета.Снести планируют также бывший детский сад и спальный корпус школы-интерната. На их месте должны быть построены жилые комплексы компании Андрея Вавриша, бывшего начальника Службы градостроительного кадастра Киева. "На вопрос, какие гарантии, что застройщик как-то компенсирует городу утраченные квадратные метры детского сада, представительница департамента ответила – "никаких", - пишет киевский активист Дмитрий Перов.В очередной раз не везет киевскому градоначальнику с мостами. Только в конце мая он открыл пешеходный мост на Оболонский остров, построенный за средства иностранных доноров. Мост сразу же раскритиковали, поскольку он ведет в никуда – на пустой песчаный остров. На этой же неделе киевляне, которые решили по нему прогуляться, пишут, что он начал шататься, поэтому некоторые не рискуют на него ступать.С 5 июня в Киеве и области также действуют наиболее жесткие графики отключения света. Электроэнергии в домах киевлян нет по 12 часов в сутки, причем отключения происходят хаотично. Объясняют это ремонтом двух энергоблоков АЭС, а также ремонтом линии по импорту электроэнергии из Словакии. Гарантируют киевлянам лишь 2 часа в сутки наличия электроэнергии. В городах на севере Киевской области электричества вообще нет уже более суток.Эксперт энергетического сектора Владимир Омельченко говорит, что в Киеве вдвое дольше отключения света, так как здесь больше всего сосредоточено объектов критической инфраструктуры, которая работает не на киевлян, а на всю страну, имея в виду также военные объекты. "Дискриминация киевлян в этих условиях неправильна. Киев – единственное место, где вчера мы были на грани отключения критической инфраструктуры", - рассказывал эксперт 5 июня в эфире телеканала "24".Премьер-министр Денис Шмыгаль в тот же день заявил, что отключения света – явление долгосрочное, призвав быть к ним готовыми на последующие годы.Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уже сейчас советует жителям Киева и прочих крупных городов искать себе на зиму частные дома с печным отоплением, так как к зиме ситуация с электроэнергией ухудшится.О том, что происходит в других городах Украины - в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля

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