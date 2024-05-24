"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет

Мэр Киева Виталий Кличко на этой неделе отмечает десятилетие на посту, но смысл своей деятельности, похоже так и не понял. Об этом в своей статье “Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем” рассказал автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич