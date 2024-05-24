Кличко открыл в Киеве пешеходный мост - 24.05.2024 Украина.ру
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Кличко открыл в Киеве пешеходный мост
Кличко открыл в Киеве пешеходный мост - 24.05.2024 Украина.ру
Кличко открыл в Киеве пешеходный мост
В Киеве открыли пешеходный мост на Оболонский остров. Видео с новой постройкой опубликовал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём телеграм-канале
2024-05-24T11:52
2024-05-24T11:52
новости
киев
азовсталь
виталий кличко
мэр
украина
мост
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Кличко объявил об открытии нового пешеходного моста в Киеве. Его возвели на средства иностранных и украинских меценатов, сообщил он.По словам мэра, конструкции для моста изготовили ещё до начала спецоперации на заводе "Азовсталь".В конце видео Кличко поблагодарил "тех, кто любит Киев", а также спонсоров и меценатов, которые помогли возвести "эту магию".Бывший боксёр Виталий Кличко стал мэр Киева в 2014 году. Он активно "декоммунизировал" город, однако ни одного крупного инфраструктурного объекта при нем так и не было построено.Кроме того, при Кличко были закрыты несколько станций метро по причине разгерметизации тоннеля: потоки грунтовых вод буквально заливали рельсы подземки.
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новости, киев, азовсталь, виталий кличко, мэр, украина, мост
Новости, Киев, Азовсталь, Виталий Кличко, мэр, Украина, мост

Кличко открыл в Киеве пешеходный мост

11:52 24.05.2024
 
© Віталій Кличко телеграм-канал
© Віталій Кличко телеграм-канал
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В Киеве открыли пешеходный мост на Оболонский остров. Видео с новой постройкой опубликовал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём телеграм-канале
Кличко объявил об открытии нового пешеходного моста в Киеве. Его возвели на средства иностранных и украинских меценатов, сообщил он.
По словам мэра, конструкции для моста изготовили ещё до начала спецоперации на заводе "Азовсталь".
В конце видео Кличко поблагодарил "тех, кто любит Киев", а также спонсоров и меценатов, которые помогли возвести "эту магию".
© Віталій Кличко телеграм-канал
© Віталій Кличко телеграм-канал
Бывший боксёр Виталий Кличко стал мэр Киева в 2014 году. Он активно "декоммунизировал" город, однако ни одного крупного инфраструктурного объекта при нем так и не было построено.
Кроме того, при Кличко были закрыты несколько станций метро по причине разгерметизации тоннеля: потоки грунтовых вод буквально заливали рельсы подземки.
Акция оппозиции Вставай, Украина! - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 19:30
"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 летМэр Киева Виталий Кличко на этой неделе отмечает десятилетие на посту, но смысл своей деятельности, похоже так и не понял. Об этом в своей статье “Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем” рассказал автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич
 
НовостиКиевАзовстальВиталий КличкомэрУкраинамост
 
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Заголовок открываемого материала
12:08Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
11:52Кличко открыл в Киеве пешеходный мост
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