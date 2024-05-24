Кличко открыл в Киеве пешеходный мост
© Віталій Кличко телеграм-канал
© Віталій Кличко телеграм-канал
В Киеве открыли пешеходный мост на Оболонский остров. Видео с новой постройкой опубликовал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём телеграм-канале
Кличко объявил об открытии нового пешеходного моста в Киеве. Его возвели на средства иностранных и украинских меценатов, сообщил он.
По словам мэра, конструкции для моста изготовили ещё до начала спецоперации на заводе "Азовсталь".
В конце видео Кличко поблагодарил "тех, кто любит Киев", а также спонсоров и меценатов, которые помогли возвести "эту магию".
© Віталій Кличко телеграм-канал
© Віталій Кличко телеграм-канал
Бывший боксёр Виталий Кличко стал мэр Киева в 2014 году. Он активно "декоммунизировал" город, однако ни одного крупного инфраструктурного объекта при нем так и не было построено.
Кроме того, при Кличко были закрыты несколько станций метро по причине разгерметизации тоннеля: потоки грунтовых вод буквально заливали рельсы подземки.
22 мая, 19:30"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 летМэр Киева Виталий Кличко на этой неделе отмечает десятилетие на посту, но смысл своей деятельности, похоже так и не понял. Об этом в своей статье “Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем” рассказал автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич