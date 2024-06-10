https://ukraina.ru/20240610/1055575649.html

Африка рвёт с Францией не из-за России, а из-за самой Франции. Африканские бизнесмены надеются на Москву

Африка рвёт с Францией не из-за России, а из-за самой Франции. Африканские бизнесмены надеются на Москву - 10.06.2024 Украина.ру

Африка рвёт с Францией не из-за России, а из-за самой Франции. Африканские бизнесмены надеются на Москву

Страны африканского континента заинтересованы в том, чтобы не просто развивать сотрудничество с Россией, но и поднять его на абсолютно другой уровень. Об этом Украина.ру рассказали участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в северной столице прошел с 5 по 8 июня

2024-06-10T14:26

2024-06-10T14:26

2024-06-10T14:26

эксклюзив

африка

пмэф

санкт-петербург

бизнес

сельское хозяйство

энергетика

брикс

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055577676_187:0:1823:920_1920x0_80_0_0_368b31618027e42c18d012e1632c42ea.jpg

Напомним, что в июле 2023 года в Санкт-Петербурге прошел отдельный саммит Россия-Африка, в ходе которого президент России Владимир Путин побещал, что более 90 миллионов долларов будет выделено на списание долгов африканским странам. Также Путин заявил, что из-за срыва "зерновой сделки" по вине Украины и ее партнеров в страны Африки будут бесплатно отправлены по 25-50 тысяч тонн российского зерна.Год назад на российско-африканском саммите был назван и идейный фундамент взаимодействия Москвы со странами черного континента. Он основывается на трех простых принципах — антиколониализм, честность и помощь.Это значит, что Россия торгует с Африкой, не навязывая ей свои товары и услуги, в том числе посредством связанных кредитов. Такие кредиты подразумевают, что кредитор поставляет товары и одновременно выполняет работы.У России нет военного присутствия в странах Африки и она не заставляет африканские правительства "дружить" против кого-то, как это часто делает Запад.За год, который прошел от саммита Россия-Африка до очередного экономического форума в Санкт-Петербурге, страны континента конкретизировали свои ожидания от будущего сотрудничества с Россией в сфере бизнеса.Африке нуждается не только в продовольствии, но и в налаживании производстваПо словам посла Республики Гвинея в Российской Федерации Ньянкоя Аба, его страна ожидает, что после Петербургского экономического форума у нее появится возможность организовать для российских и зарубежных инвесторов прием у себя дома."Мы намерены выйти из парадигмы сотрудничества, которая уже годами существует между Россией и нашей страной в области образования, формирования нашей элиты, в области формирования военных кадров. Мы нацелены на то, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества, прежде всего, в области энергетики и сельского хозяйства", - рассказал посол корреспонденту издания Украина.ру.При этом он отметил, что Гвинея не боится реакции, которую это сотрудничество может вызвать у некоторых третьих стран, в том числе западных."Как сказал наш президент Мамади Думбуя, наша страна свободная. Мы не против сотрудничества ни с одним государством мира, тем более, у нас нейтральный статус и мы не обращаем внимание на позицию других стран при формировании нашей собственной. Мы имеем право сотрудничать со всеми, с кем считаем нужным", - рассказал Аба.Он также коснулся прошлогодней инициативы президента России Владимира Путина, связанной с помощью странам Африки в преодолении продовольственного кризиса."Сегодня продовольственный кризис касается в той или иной степени всех стран мира. Каждая страна чувствует его по-разному, некоторые чувствуют этот кризис весьма остро. Если Россия желает помочь этим странам, это можно только приветствовать. Одновременно наше руководство желает сделать все, для того, чтобы обеспечить собственное производство продовольствия. Мы здесь видим возможность для сотрудничества с Россией и с другими странами, которые могут нам помочь в достижении этой цели", - подчеркнул Аба.Россия не будет качать из Африки ресурсы, у нее есть своиСоздатель Африканского бизнес-клуба Луис Гоуенд считает, что и Россия и Африка одинаково заинтересованы в диверсификации своих бизнес-партнеров.По его словам, Россия долгое время не рассматривала Африку в качестве одного из ключевых экономических партнеров. С другой стороны, Африка интенсивно торгует с США, Европой и Китаем, отметил он."Мне кажется, что наступило время, когда и в Африке, и в России поняли, что нельзя ограничиваться каким-то одним партнером, нужно, чтобы они были разными. Особенно исходя из ситуации, которая в настоящее время складывается в мире", - рассказал Гоуенд корреспонденту издания Украина.ру.По его словам, ключевая проблема для Африки сегодня - это то, что на континенте фактически нет производства, и что более 70% молодых людей не желает там жить."Им нужно работать, а работы нет. Все партнеры, которые у нас есть, покупают наши ресурсы, вывозят их за границу, перерабатывают их и продают нам. У нас у самих нет собственного производства, мы не может дать работу нашему населению. Но нельзя позволить, чтобы это продолжалось дальше, это тупиковая ситуация", - сказал Гоуенд. С другой стороны, Россия из-за западных санкций ищет новые рынки, продолжил бизнесмен. При этом у Москвы нет необходимости закупать ресурсы, так как у неё полно своих, отметил он."Зато у России есть технологии, она знает, как эксплуатировать и перерабатывать эти ресурсы. У России хорошая образовательная система. Это как раз то, что сейчас нужно Африке. Россия может помочь нам создать фабрики, перерабатывающие заводы, может обучать наши кадры, которые потом будут работать на этих фабриках. В итоге мы сможем продавать не ресурсы, а конечный продукт, который будет произведен в Африке", - полагает Гоуенд.Африканский бизнесмен считает, что усилия России в преодолении продовольственного кризиса очень гуманные, так как весь континент нуждается в продовольствии. Тем не менее, он подчеркнул, что больше всего африканские страны нуждаются в технологиях."У России они есть, Россия занимается производством пшеницы и других агрономических культур. У нас в некоторых странах континента возможно собирать урожай несколько раз в год. В принципе, у нас есть условия, которые позволяют производить, но у нас нет технологий. Поэтому мы много производить не можем", - отметил он.И технологии, и удобрения хорошего качества, необходимые для выращивания агрокультур, и сельскохозяйственные машины — все это есть в России, продолжил Гоуенд. Поэтому его ассоциация в октябре этого года намерена организовать выставку, куда приедут российские агропромышленники в поисках партнеров для развития сельского хозяйства, сказал африканский предприниматель.По его словам, ПМЭФ очень важен для Африки, так как на нем присутствуют различные регионы и компании."На этом форуме мы можем решать и другие вопросы, актуальные сейчас для Африки — это вопросы логистики и финансирования. Здесь есть сессии, которые предлагают варианты сотрудничества в этом направлении. Поэтому для африканских стран, которые участвуют в форуме, это возможность понять, как можно развивать бизнес с Россией в условиях, в которых мы сейчас находимся", - отметил Гоуенд.Он также подчеркнул важность участия Белоруссии в экономическом форуме, так как это страна, в которой сельское хозяйство тоже очень развито.Кроме сельского хозяйства, для Африки большой проблемой является энергетика, продолжил Гоуенд."На континенте не везде есть электричество. Вы, может быть, удивитесь, но есть места, где у людей еще нет доступа к питьевой воде. Все эти вопросы можно решать с компаниями, которые присутствуют здесь", - сказал он.Африканский бизнесмен также подчеркнул, что через сотрудничество с Россией страны континента усиливают взаимодействие с Латинской Америкой, с Азиатско-Тихоокеанским регионом, с арабскими странами."Поэтому многие африканские страны сейчас просятся в БРИКС. Большие экономики мира состоят в этом объединении. Это расширяет область сотрудничества. И здесь на форуме можно встретить представителей стран БРИКС", - рассказал он.Рассуждая об эффективности антироссийских санкций Запада, Гоуенд подчеркнул, что экономика должна быть свободной и регулироваться только собственными законами. По его словам, любые ограничения вредят и тем, кто их вводит, и тем, против кого они введены."Люди должны торговать, должны жить. Политика — это совершенно другая история. Я не считаю правильным использовать экономические инструменты для решения политических вопросов", - полагает бизнесмен.Гоуенд отметил, что западные санкции против России произвели абсолютно неожиданный эффект."Если я не ошибаюсь, Россия сейчас первая экономика Европы. Она заняла это место как раз после того, как ввели санкции. Сейчас она входит в первую пятерку самых сильных экономик мира. Поэтому судите сами", - сказал бизнесмен.Гоуенд прокомментировал тезис СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон усиливает сотрудничество с Арменией и другими странами постсоветского пространства из-за того, что он хочет отомстить России за вытеснение его страны с африканского континента."Африканские страны, которые отказываются от сотрудничества с Францией, делают это не из-за России, а из-за самой Франции. Европейские страны находятся в Африке уже 500-600 лет, а какой результат? Их политика оставила континент в плачевном состоянии. То, что происходит сейчас, это последствия. Россия тут не при чем", - заявил он.Также Гоуенд высказался в пользу использования национальных валют в двухсторонней торговле."Что касается отказа от доллара во взаиморасчетах в международной торговле, здесь все должно быть сделано разумно и в пользу тех, кто торгует. Если какая-нибудь страна торгует с США, тогда, наверно было бы правильно торговать в долларах. Если какая-нибудь африканская страна торгует с ЕС, тогда правильно было бы торговать в евро. Но если какая-то африканская страна торгует с Россией, то правильно было бы торговать в рублях. Все должно быть на пользу сторон, которые торгуют между собой", - подытожил Луис Гоуенд.Бизнесмен из ЮАР: если бы мы сюда не приехали, мы бы многое потерялиО важности БРИКС для государств, которые состоят в этом объединении, изданию Украина.ру рассказал бизнесмен из ЮАР Пицо Сихото.Отвечая на вопрос, что его привело на ПМЭФ, Сихото заявил, что Россия и ЮАР являются партнерами по БРИКС, и поэтому бизнесмены из его страны должны приезжать на форум в Санкт-Петербурге и поддерживать Россию в том, что она делает."В рамках этого союза очень много преференций для нас. Если бы мы сюда не приехали, мы бы многое потеряли", - рассказал он.По словам бизнесмена, ЮАР должна смотреть и на Восток, и на Запад, чтобы понять, кто наилучшим способом может вывести ее на высший уровень экономики."У России есть много того, что она может предложить ЮАР и другим африканским странам. У нее много энергии, много сельскохозяйственной продукции, развитая транспортная и производственная инфраструктура. Все это нужно многим странам нашего континента", - полагает Сихото.При этом он отметил, что в экономике не выбирают, куда надо идти, чтобы получить то, что нужно."Если я могу получить лучшее предложение на Востоке, если я могу получить рост, я пойду на Восток. Если Запад дает мне то, что мне нужно, я пойду на Запад. Здесь главное то, что я должен быть свободным идти туда, куда я желаю, и вывести наш континент на следующий уровень. Санкции здесь не помогают, потому что закрывают нас от части мира", - подытожил Пицо Сихото.О борьбе за окончательную деконструкцию колониальной системы в Африке читайте в материале "Распад продолжается. Что придёт на смену французской колониальной системы".

https://ukraina.ru/20240605/1055500179.html

https://ukraina.ru/20240426/1054745170.html

https://ukraina.ru/20240523/1055224084.html

африка

санкт-петербург

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, африка, пмэф, санкт-петербург, бизнес, сельское хозяйство, энергетика, брикс, россия, запад, эммануэль макрон, продовольствие