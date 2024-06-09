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Волонтер Алехин: ВСУ серьезно превосходят по числу БПЛА

Волонтер Алехин: ВСУ серьезно превосходят по числу БПЛА - 09.06.2024 Украина.ру

Волонтер Алехин: ВСУ серьезно превосходят по числу БПЛА

Противник превосходит ВС РФ в количестве дронов в несколько раз. В том числе по нормам расхода дронов. И новый министр обороны Андрей Белоусов решит эту проблему

2024-06-09T06:00

2024-06-09T06:00

2024-06-09T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный волонтер Роман Алехин."Почему преимущество, потому что они изначально создали сетевую систему производства. За создание и модернизацию группировки дронов у них отвечало Минцифры, а не Минобороны, то есть гражданское ведомство. У них нет госзакупок, экспертизы, и когда все это пройдешь, на фронте уже сменилась технология. А в госзакупке характеристики, которые на фронте уже не работают. Просто изменить их нельзя, чтобы не получить обвинения в жульничестве. Нам нужно научиться гибкой системе. И как раз в этом мы надеемся на нового министра обороны Белоусова. Он экономист, и возможно, что-то сможет в этом отношении сделать", - сказал волонтер в интервью Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что на критически важных участках фронта, ВСУ могут применять сотни дронов за сутки, что серьезно ограничивает наступательные действия ВС РФ.Он добавил, что недооценивать этот факт нельзя, и нужно предпринимать соответствующие меры: по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны)."Беспилотники – это будущее. Роботизация войны – это неизбежный шаг в дальнейшем развитии военного дела", - резюмировал Рожин.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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