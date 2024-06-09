Стратегическое наследие Петра Великого: борьба за Таврию и ликвидация украинской «самостийности»
Петр I (Петр Первый, Петр Великий, Петр 1)
Пётр Великий родился 9 июня 1672 года, а первым российским императором стал 2 ноября 1721 года. Прошло более 300 лет, но мы и сегодня продолжаем жить в логике его геостратегических решений. Среди них: утверждение России на морях, борьба за Таврию и ликвидация украинской "самостийности"
Данные решения в полной мере демонстрируют неординарную способность этого государственного деятеля формировать новую политическую реальность, причём, как в России, так и в масштабах всего континента.
Одним из самых спорных вопросов в политической деятельности Петра стало перенесение основного вектора российской экспансии с Чёрного моря на Балтику.
Историк Василий Ключевский расценивал это действо так: "Новой столицей государства суждено было стать не Азову или Таганрогу, а С.-Петербургу… Новая европейская конъюнктура перебросила его, как игрушечный мяч, с устья Дона на Нарову и Неву, где у него ничего не было заготовлено".
Правда, "европейская конъюнктура" как раз не предполагала переключение российской активности на балтийское направление.
С точки зрения правивших на рубеже XVII-XVIII веков политических элит Англии, Голландии, Австрии, а также Швеции было весьма желательно, чтобы, оставшись наедине с султаном после распада Священной Лиги (коалиция Австрии, Венеции, Польши и России), царь продолжил военный конфликт с османами.
Это предоставляло "свободу" рук для Швеции, которая могла бы стать важным элементом антифранцузского блока в готовившейся Войне за испанское наследство.
Чтобы войти в антишведскую коалицию Петру I пришлось потратить огромные усилия, чтобы преодолеть ту самую "европейскую конъюнктуру".
С подачи австрийцев на Карловицком конгрессе был реализован принцип: "кто чем владеет, да владеет". Это значило, что каждое из государств "Священной лиги" должно было довольствоваться теми территориальными приобретениями, которые успели сделать за счёт Турции к моменту начала переговоров (1698).
Таким образом, к моменту переговоров о разграничении Турции с Россией, другие державы "Священной лиги" свои территориальные вопросы уже решили. Русские в прямом смысле оказались один на один с неуступчивыми османами. Посредничали же на тех переговорах английский и голландский послы, отстаивавшие уже упомянутый "шведский интерес".
В итоге российской делегации удалось добиться лишь перемирия с Османской империей на 2 года. Переговоры о будущем русско-турецких отношений перенеслись в Константинополь.
Вернувшись в 1698 году из "Великого посольства" в Европу, Пётр более года провёл в Азове и Воронеже. Россия готовилась к новому и весьма вероятному столкновению с османами. Глядя на это через призму последовавших нескольких русско-турецких войн, очевидна призрачность российских шансов на успех в 1699-1700 годах.
В распоряжении Петра I была лишь толика от того военного потенциала, которым обладала Екатерина II. Османская же империя, хоть и сильно потрёпанная в ходе борьбы со "Священной лигой", ещё находилась на вершине своего могущества.
Тем не менее, царь готовился к войне.
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На юге сосредотачивались регулярные полки "нового строя", усиленные 40-тысячным стрелецким войском. На донских верфях построили эскадру из двадцати военных кораблей (в том числе десяти линейных) во главе с 46-пушечной "Крепостью".
Именно "Крепость" и доставила в Стамбул осенью 1699 года российскую делегацию во главе с Емельяном Украинцевым для возобновления переговоров о мире. Посредничали на них вновь английский и голландский послы. Украинцев неоднократно жаловался на то, что эти обладатели "сердца турского" противодействовали заключению мира.
Однако всем своим видом русское посольство показывало, что не боится разрыва переговоров. По поручению Петра, к примеру, прошла встреча с Константинопольским патриархом, на котором "тайно" обсуждалась вероятность боевых действий в Дунайских княжествах.
В итоге, после длительных переговоров в июле 1700 года был заключён Константинопольский мир (формально перемирие на 30 лет).
Россия уступала Турции городки в низовье Днепра, но оставила за собой устье Дона вместе с Азовом. Малоперспективная война без союзников с тогдашним гегемоном южной Евразии отменялась. Россия присоединялась в качестве ключевого участника к антишведскому "Северному союзу" и, тем самым, исключала участие этой державы в Войне за испанское наследство.
Англичане отреагировали на начало Северной войны нервозно.
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Летом 1700 года 10 английских и 13 голландских линейных кораблей наряду со шведскими линкорами обстреливали датскую столицу. Капитуляция Копенгагена положила начало распада "Северного союза". В сентябре того же года английский король выступил с предложением своего посредничества в мирных шведско-русских переговорах. Однако окрылённый Нарвской викторией Карл XII и слышать не хотел о мире с Россией.
Таким образом Северная война продолжилась и Англии не оставалась ничего иного как наращивать торговый обороты с Россией.
Константинопольский мир 1700 года сильно ударил по союзному Турции Крымскому ханству.
Порта признавала отказ Москвы от уплаты ханству ежегодных выплат ("дачи"). Перешедший к России Азовский регион разрывал прямое сообщение между северо-причерноморскими и кубанскими владениями хана. Крымцам и подвластным им ногайцам запрещалось совершать набеги в пределы Российского государства.
Возвращению на родину подлежали российские невольники, содержавшиеся в Османской империи, Крыму, Буджаке и на Кубани. Причём, это касалось не только тех, кто был захвачен ранее, но ставших невольниками во время действия 30-летнего договора.
Два последних условия подрывали основы набеговой экономики ханства.
В 1701 году буджакские ногайцы вышли из подчинения Крыма и обратились к "белому царю" с просьбой принять их "з Белогородскою ордою в подданство". Ханство силой подавило этот мятеж, истребив около 4 тыс. кочевников. На следующий год с аналогичной просьбой к Петру I обратились кубанские ногайцы.
В Преддверии Полтавской битвы Петру I поступали сигналы от хана Девлет-Гирея II о желании сблизиться с царём. "Естли б страна царского величества совершенно была со мной в союзе, то бы не был швед в вашей земле. И поляки на вас, ни казаки, не восстали".
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Кроме желания избежать подозрения со стороны Порты это можно трактовать как признак того, что лояльность царя становилось важным фактором легитимности хана в глазах крымских элит.
Ещё одним важным итогом Константинопольского договора стало то, что Российское государство перестало рассматривать Крымское ханство в качестве равноправного и самостоятельного государства. С 1700 года русские монархи не посылали ханам царских грамот, показывая, тем самым, их несуверенный статус.
Схожа была политика относительно Гетманщины. Все высшие нормативные акты, регулировавшие отношения Российского государства и Гетманщины в XVII в. имели характер двусторонних договоров, но в правление Петра I эта практика уступает место односторонним актам российских самодержцев.
В июле 1709 года новый гетман Иван Скоропадский обратился к Петру I с "Просительными пунктами", касавшихся насущных проблем региона, разорённого войной со Швецией.
В ответ на это обращение царскими властями был издан "Решительный указ". Примечательно, что он был подписан в Киеве не царём, а канцлером Гавриилом Головкиным.
Указ подтвердил правило, согласно которому наказный гетман, полковники и все казацкое войско отдавались под команду российских генералов. В случае же притеснения казаков, или использования на подсобных работах, им давалось право жаловаться царю. Вместе с тем российские гарнизоны из всех малороссийских городов (за исключением Полтавы) выводились.
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Казаки освобождались от службы в 1709 году по причине разорения Малороссии, но промыслы малороссиян на территории разгромленной Запорожской Сечи запрещались (под предлогом недопущения новых там поселений).
Упорядочивался процесс направления распорядительных документов в Малороссию. Теперь они могли поступать только гетману (а не напрямую в полки). Но указы гетману теперь наряду с царём могли поступать и "от министров Его царского величества, которым те дела вручены суть…"
Гетманат более чётко встраивался в административную систему государства.
Следующий шаг в этом направлении был сделан в 1722 году и вновь в ответ на послание Скоропадского.
Воспользовавшись празднествами по случаю Ништадтского мира гетман привёз в Москву "Пункты об общенародным нуждам". В них содержались прошения об освобождении малороссиян от воинских постоев, оплате использования подвод под ямские и почтовые нужды. Также гетман рассчитывал добиться запрета киевскому генерал-губернатору и комендантам гарнизонов вмешиваться в дела местных властей.
В ответ на это он получил от царя указ о создании Малороссийской коллегии.
Под предлогом финансовых, административных и судебных злоупотреблений малороссийских чиновников при гетмане учреждался государственный орган, в который входил представитель царя (бригадир Степан Вельяминов) и шесть штаб-офицеров "горнизонов украинских".
Параллельно Именным указом Малороссия передавалась в ведомство Сената, который ведал исключительно внутренними делами России.
Согласно царским инструкциям Малороссийская коллегия становилась апелляционной инстанцией для всех судов Войска Запорожского, органом, контролирующим сбор податей, квартированием войск.
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Кроме того, коллегия должна была следить, чтобы старшина и полковники казаков и посполитых не отягчали "работами и прочими трудностями". Весьма примечателен наказ коллегии следить, чтобы гетманские универсалы были подписаны лично гетманом, а не писарями.
Коллегия вскоре сосредоточила в своих руках управление финансами и провела реформу налогообложения. В 1723 году официально был разрешен порядок назначения российских офицеров на полковые уряды Войска Запорожского. С 1724 года начинается процесс постепенного распространения на Малороссию общеимперского законодательства.
Таким образом, благодаря стратегическому мышлению, целеустремлённости и огромной энергии Петра Великого складывалась политическая реальность XVIII века. В ней Россия — это уже не "медвежий угол", а государство, без которого не может обойтись ни один важный международный процесс на востоке Европы. Россия — это гегемон для малых сопредельных с ней государств. Россия — не конгломерат полунезависимых казачьих войск, а централизованное государство.