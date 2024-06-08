Военкомат в Харькове оказался под "Мухой": данные призывников сгорели

Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" России нет смысла расширять украинский конфликт, потому что мы его выигрываем. И до тех пор, пока мы его будем выигрывать, мы будем терпеть обстрелы Белгорода, теракты и провокации, потому что это меньшее из двух зол. Расширять конфликт мы можем только в том случае, если мы его начнем проигрывать