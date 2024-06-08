Военкомат в Харькове оказался под "Мухой": данные призывников сгорели
09:41 08.06.2024 (обновлено: 09:48 08.06.2024)
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
Выстрел из гранатомёта РПГ-18 "Муха" вызвал пожар в здании территориального центра комплектования (ТЦК) в Харькове. Об этом сообщили украинские СМИ
Личность гранатометчика неизвестна. Граната пробила стену здания, однако никто из сотрудников военкомата и присутствовавших там людей не пострадал.
Тем не менее вспыхнувший пожар уничтожил карточки с учетными данными военнообязанных.
Гранатомет РПГ-18 "Муха" был принят на вооружение Советской армии в 1972 году. Его кумулятивные боеприпасы способны пробить броню в 300 мм.
Ранее депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко заявил, что ряды Вооруженных сил Украины в 2024 году должны пополнить не менее 110 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин указывал что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц не досчитываются до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50.
06:57Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" России нет смысла расширять украинский конфликт, потому что мы его выигрываем. И до тех пор, пока мы его будем выигрывать, мы будем терпеть обстрелы Белгорода, теракты и провокации, потому что это меньшее из двух зол. Расширять конфликт мы можем только в том случае, если мы его начнем проигрывать