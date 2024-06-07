"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на Украину - 07.06.2024 Украина.ру
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"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на Украину
"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на Украину - 07.06.2024 Украина.ру
"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на Украину
Россия продолжит реализовывать свою стратегию. Украина постарается проиграть как можно позже по принципу: "или ишак, или падишах". А Запад попытается придумать кунштюк, чтобы выйти из войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-06-07T04:40
2024-06-07T04:40
новости
россия
украина
запад
евгений норин
нато
всу
сво
прибалтика
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Максимум, что может сделать Америка, так это ввести контингенты НАТО на Украину таким образом, чтобы они не вступили в боевые действия с ВС РФ. Другое дело, что столкновение РФ-НАТО по сути означает столкновение РФ-США, потому что уровень боеспособности европейских контингентов неизвестен, рассказал эксперт.Даже если предположить, что Прибалтика захочет повоевать с Россией, то их пару бригад перемолотят с такой же скоростью, что и ВСУ. Потому что мы будем иметь дело с армией мирного времени, у которой на начальном этапе потери будут высокими, добавил историк.Россия продолжит реализовывать свою стратегию. Украина постарается проиграть как можно позже по принципу: "или ишак, или падишах". А Запад попытается придумать кунштюк, чтобы выйти из войны, убеждая своих избирателей, что якобы "Россия не победила", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте
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украина
запад
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новости, россия, украина, запад, евгений норин, нато, всу, сво, прибалтика, вс рф
Новости, Россия, Украина, Запад, Евгений Норин, НАТО, ВСУ, СВО, Прибалтика, ВС РФ

"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на Украину

04:40 07.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Россия продолжит реализовывать свою стратегию. Украина постарается проиграть как можно позже по принципу: "или ишак, или падишах". А Запад попытается придумать кунштюк, чтобы выйти из войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Максимум, что может сделать Америка, так это ввести контингенты НАТО на Украину таким образом, чтобы они не вступили в боевые действия с ВС РФ. Другое дело, что столкновение РФ-НАТО по сути означает столкновение РФ-США, потому что уровень боеспособности европейских контингентов неизвестен, рассказал эксперт.
Даже если предположить, что Прибалтика захочет повоевать с Россией, то их пару бригад перемолотят с такой же скоростью, что и ВСУ. Потому что мы будем иметь дело с армией мирного времени, у которой на начальном этапе потери будут высокими, добавил историк.
"Ключевой ресурс у Украины – это время. Как она распорядится им – непонятно. То, что делает Россия – понятно. (...) Может, мы и уступаем Западу по совокупной экономической мощи. Но высокая капитализация компании Apple напрямую не конвертируется в производство гаубичных снарядов 155-мм калибра", - подчеркнул Норин.
Россия продолжит реализовывать свою стратегию. Украина постарается проиграть как можно позже по принципу: "или ишак, или падишах". А Запад попытается придумать кунштюк, чтобы выйти из войны, убеждая своих избирателей, что якобы "Россия не победила", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
О том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте
Хлопа
Вчера, 16:12
Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончитьО подготовке штурмовиков, качестве украинской пехоты, французских и польских наемниках, воинах-самородках, а также о том, как не попал в армию даже за взятку и почему не отправился в Африку, изданию "Украина.ру" рассказал боец с позывным "Хлопа" из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
 
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