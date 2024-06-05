Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности
22:22 05.06.2024 (обновлено: 22:47 05.06.2024)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Россия достигла своей цели, преодолев пятое место по паритету покупательной способности в мире, которое занимала прежде. Об этом в ходе общения с руководителями информационных агентств заявил президент России Владимир Путин
"По данным финансово-экономических международных структур, мы были на пятом месте по паритету покупательной способности в мире. Вот и ставили перед собой цель выйти на четвертое место. Всемирный банк на прошлой неделе, по моему, посчитал наш ВВП и пришёл к выводу, что мы обгоняем Японию, по мнению мирового банка Россия, сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности", – указал президент.
Глава государства указал, что теперь важно сохранить темп, движение вперёд, но и России удаётся.
Те, кто сегодня пытаются затормозить развитие России, больше вредит им самим, подчеркнул Путин. Лидерам стран, которые вводят большое количество санкций против РФ, следовало бы скорректировать действия во благо себя.
"Я не хочу никого обидеть, но уровень как бы профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и в федеративной республике, на мой взгляд, оставляет желать лучшего", – сказал российский лидер.
Ранее в Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада.