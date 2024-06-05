Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности - 05.06.2024 Украина.ру
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Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности
Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности - 05.06.2024 Украина.ру
Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности
Россия достигла своей цели, преодолев пятое место по паритету покупательной способности в мире, которое занимала прежде. Об этом в ходе общения с руководителями информационных агентств заявил президент России Владимир Путин
2024-06-05T22:22
2024-06-05T22:47
новости
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российская экономика
антироссийские санкции
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Глава государства указал, что теперь важно сохранить темп, движение вперёд, но и России удаётся. Те, кто сегодня пытаются затормозить развитие России, больше вредит им самим, подчеркнул Путин. Лидерам стран, которые вводят большое количество санкций против РФ, следовало бы скорректировать действия во благо себя. "Я не хочу никого обидеть, но уровень как бы профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и в федеративной республике, на мой взгляд, оставляет желать лучшего", – сказал российский лидер.Ранее в Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада. В чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона и как следует ответить Москве читайте в интервью старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александра Камкина.
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новости, владимир путин, россия, всемирный банк, экономика, российская экономика, антироссийские санкции
Новости, Владимир Путин, Россия, Всемирный банк, экономика, российская экономика, антироссийские санкции

Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

22:22 05.06.2024 (обновлено: 22:47 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Россия достигла своей цели, преодолев пятое место по паритету покупательной способности в мире, которое занимала прежде. Об этом в ходе общения с руководителями информационных агентств заявил президент России Владимир Путин
"По данным финансово-экономических международных структур, мы были на пятом месте по паритету покупательной способности в мире. Вот и ставили перед собой цель выйти на четвертое место. Всемирный банк на прошлой неделе, по моему, посчитал наш ВВП и пришёл к выводу, что мы обгоняем Японию, по мнению мирового банка Россия, сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности", – указал президент.
Глава государства указал, что теперь важно сохранить темп, движение вперёд, но и России удаётся.
Те, кто сегодня пытаются затормозить развитие России, больше вредит им самим, подчеркнул Путин. Лидерам стран, которые вводят большое количество санкций против РФ, следовало бы скорректировать действия во благо себя.

"Я не хочу никого обидеть, но уровень как бы профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и в федеративной республике, на мой взгляд, оставляет желать лучшего", – сказал российский лидер.

Ранее в Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада.
В чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона и как следует ответить Москве читайте в интервью старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александра Камкина.
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